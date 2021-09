MARKETS POINT-Hesitation in sight in Europe, Evergrande uncertainty persists (update)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus sans grand changement * Wall Street a fini en nette hausse mais Evergrande rechute à Hong Kong * L'indice Ifo et une intervention de Powell à l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 24 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre vendredi, les interrogations sur le sort du géant immobilier chinois Evergrande incitant de nouveau les investisseurs à la prudence au lendemain d'une séance lors de laquelle le regain d'appétit pour le risque a favorisé une hausse soutenue des actions et des rendements obligataires. Les contrats à terme suggèrent une quasi-stabilité pour le CAC 40 .FCHI à Paris et le Dax .GDAXI à Francfort comme pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E tandis que le FTSE .FTSE à Londres, qui a sous-performé jeudi, pourrait gagner 0,18%. Les principaux indices d'Europe continentale ont gagné autour de 1% jeudi et Wall Street a progressé encore plus nettement, notamment grâce à l'apaisement temporaire des craintes de défaut d'Evergrande. Le dossier est cependant loin d'être clos, notamment parce que le groupe n'a publié aucune information sur le paiement des 83,5 millions de dollars d'intérêts obligataires qu'il devait verser jeudi. Les autorités politiques chinoises restent pour l'instant muettes sur le sujet mais la Banque populaire de Chine a procédé à une nouvelle injection de liquidités dans le système financier. Dans un entretien à CNBC, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, estime qu'"en Europe, et dans la zone euro en particulier, l'exposition directe (à un défaut d'Evergrande) serait limitée". Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer à partir de 14h00 GMT lors d'un débat organisé par la Fed, l'un des principaux rendez-vous de la journée avec la publication de l'indice mensuel Ifo du climat des affaires en Allemagne, à deux jours des élections fédérales. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi au lendemain des annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui semblent avoir rassuré les investisseurs avec sa position sur le 'tapering' et sur le relèvement des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,48%, ou 506,50 points, à 34.764,82, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 53,34 points, soit 1,21%, à 4.448,98 et le Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 155,40 points (1,04%) à 15.052,24 points. Salesforce CRM.N a bondi de 7% après avoir annoncé dans la journée qu'il revoyait à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Dans les échanges hors séance après la clôture, Nike NKE.N cédait 3,3% après avoir abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et dit s'attendre à des retards de livraison pendant la période des fêtes de fin d'année. Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, restée fermée jeudi pour un jour férié, l'indice Nikkei .N225 a fini en hausse de 2,06%, tiré entre autres par les valeurs du transport maritime .ISHIP.T (+7,98%) et les financières comme l'assureur Dai-ichi Life 8750.T (+4,34%). En Chine, la tendance est plus mitigée faute de clarté sur l'évolution du dossier Evergrande: le SSE Composite .SSEC de Shanghai cède 0,47% alors que le CSI 300 .CS300 progresse de 0,26%, grâce aux valeurs liées à la consommation. À Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI recule de 0,12% et l'action Evergrande 3333.HK rechute de 11,24% après un rebond de plus de 17% la veille. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR confirme en Asie le mouvement de hausse déclenché par les déclarations de la Réserve fédérale mercredi: à 1,4354%, il est désormais au plus haut depuis le 6 juillet. Il a pris 13 points de base sur la seule séance de jeudi, un bond que des professionnels expliquent par la conjonction entre les annonces des banques centrales norvégienne et britannique et la hausse marquée des actions mondiales. La hausse des rendements se poursuit également en Europe dans les premiers échanges, le dix ans allemand DE10YT=RR s'affichant à -0,242%, lui aussi au plus haut depuis deux mois et demi. CHANGES Le dollar continue de souffrir du regain d'appétit des investisseurs pour le risque et évolue tout près de son plus bas niveau de la semaine face aux autres grandes devises .DXY (-0,34%). L'euro se traite sans grand changement, autour de 1,1740 dollar EUR= , tandis que la livre sterling reste orientée à la hausse dans la foulée des annonces de la Banque d'Angleterre, de plus en plus proche d'une hausse de taux. GBP= GBPEUR= PÉTROLE Le marché pétrolier se dirige pour l'instant vers sa quatrième séance consécutive de hausse, toujours soutenu par les tensions sur l'offre, soulignées ce vendredi par la toute première vente de réserves stratégiques chinoises. Le Brent gagne 0,26% à 77,45 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,14% à 73,40 dollars CLc1 . Ils affichent pour l'instant des gains respectifs de 2,67% et 1,89% depuis le début de la semaine. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 08h00 Indice Ifo du climat des septembre 98,9 99,4 affaires LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. 