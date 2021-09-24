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    World Cup – Juniors Men: Ranking – News

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    Per Strand Hagenes (Norway) won, this Friday, in Leuven (Province of Flemish Brabant), the Junior Men’s World Road Championship. After 121.8 kilometers of racing, he beat Frenchman Romain Grégoire and Estonian Madis Mihkels.
    Per Strand Hagenes succeeds American Quinn Simmons on the list.

    Ranking :
    1. HAGENES Per Strand NORWAY the 121.8 km in 2h43’48 ” (avg. 44.615 km / h)
    2. GREGOIRE Romain FRANCE 00:19
    3. MIHKELS Madis ESTONIA 00:24
    4. SVRCEK Martin SLOVAKIA 00:24
    5. HAJEK Alexander AUSTRIA 00:24
    6. MORGADO António PORTUGAL 00:24
    7. OIOLI Manuel ITALY 00:24
    8. VAN MECHELEN Vlad BELGIUM 00:24
    9. POOLE Max GREAT BRITAIN 00:24
    10. LÜHRS Luis-Joe GERMANY 00:24
    11. PAJUR Romet ESTONIA 00:24
    12. BRONSWIJK Mike NETHERLANDS 00:24
    13. MICHELS Jente BELGIUM 00:24
    14. WALLENBORN Arno LUXEMBOURG 00:24
    15. SIMMONS Colby USA 00:24
    16. KÄRSTEN Moritz GERMANY 00:24
    17. BRINKMAN Joost NETHERLANDS 00:24
    18. KOPECKÝ Matyáš CZECH REPUBLIC 00:24
    19. REMKHE Andrey KAZAKHSTAN 00:24
    20. ROMEO ABAD Ivan SPAIN 00:24
    21. RAGILO Frank Aron ESTONIA 00:24
    22. TAVARES Gonçalo PORTUGAL 00:24
    23. BUITER Rindert NETHERLANDS 00:24
    24. RAFFERTY Darren IRELAND 00:24
    25. BROUGH Jack GREAT BRITAIN 00:24
    26. CHRISTEN Jan SWITZERLAND 00:24
    27. KESSLER Cole UNITED STATES 00:24
    28. HARTEEL Jelle BELGIUM 00:24
    29. SHMIDT Artem USA 00:24
    30. SCHRAG Daniel GERMANY 00:24
    31. BÉVORT Carl-Frederik DENMARK 00:36
    32. PICKERING Finlay GREAT BRITAIN 00:56
    33. BELLETTA Dario Igor ITALY 01:02
    34. AEBERSOLD Nils SWITZERLAND 01:19
    35. KADLEC Milan CZECH REPUBLIC 01:19
    36. DALBY Simon DENMARK 01:57
    37. SEGAERT Alec BELGIUM 02:05
    38. SYLLING Ola NORWAY 02:25
    39. GAUTHERAT Pierre FRANCE 02:47
    40. LETHIER Melvyn FRANCE 02:47
    41. LE HUITOUZE Eddy FRANCE 02:47
    42. SEEMAN Adam CZECH REPUBLIC 05:10
    43. ABT Cedric GERMANY 05:12
    44. WANG Gustav DENMARK 06:33
    45. EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORWAY 06:33
    46. ​​KRAEMER Leo FRANCE 06:33
    47. BRUTTOMESSO Alberto ITALY 06:33
    48. TARLING Joshua GREAT BRITAIN 06:33
    49. TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN 08:26
    50. Mitchel FITZSIMONS NEW ZEALAND 08:26
    51. STOLIC Mihajlo SERBIA 08:26
    52. AUS Aaron ESTONIA 08:26
    53. BOWER Lewis NEW ZEALAND 08:26
    54. COGOLJEVIĆ Dejan SERBIA 08:26
    55. KOCKELMANN Mathieu LUXEMBOURG 08:26
    56. PAULA Victor BRAZIL 08:26
    57. VAGANOV Alexey KAZAKHSTAN 08:26
    58. TAMM Lauri ESTONIA 08:26
    59. BONILLO MARTIN Iker SPAIN 08:26
    60. LAPTEV Savelii RUSSIA 08:26
    61. LEONARD Michael CANADA 08:26
    62. LEPOLD Zoltán Antal HUNGARY 08:26
    63. DONZÉ Robin SWITZERLAND 08:26
    64. ŠPOLJAR Jaka SLOVENIA 08:26
    65. KRALJ Fabijan SLOVENIA 08:26
    66. O’CONNOR Ronan IRELAND 08:26
    67. GROZEV Gabriel BULGARIA 08:26
    68. SULTANOV Samandar UZBEKISTAN 08:26
    69. KESS Alexandre LUXEMBOURG 08:26
    70. UIJTDEBROEKS Cian BELGIUM 08:26
    71. STRELNIKOV Yegor KAZAKHSTAN 08:40
    72. HÖRANDTNER Moritz AUSTRIA 08:47
    73. GIERYK Kacper POLAND 08:59
    74. KERVINEN Leevi FINLAND 09:09
    75. BRENNSÆTER Trym NORWAY 10:30
    76. LARSEN Sebastian Kirkedam NORWAY 10:30
    77. FERKOUS Ayoub ALGERIA 10:30
    78. FLANNERY Liam BERMUDA 11:05
    79. DEL TORO ROMERO Isaac MEXICO 15:39
    80. SIVOK Tomas SLOVAKIA 15:39
    81. FERKOUS Abdelkrim ALGERIA 15:39
    82. NIYONKURU Samuel RWANDA 16:22
    83. POLUPAN Dmytro UKRAINE 17:30
    84. KLISMETS Karlis LATVIA 17:40
    85. KOKLE Gvido LATVIA 18:14
    86. KOST Vitalii UKRAINE 18:24
    87. ROGORA Kiya ETHIOPIA 18:24
    88. VARENYK Maksym UKRAINE 18:24
    89. MOLANO ALVARADO Brayan COLOMBIA 19:51
    90. JANSSEN Lucas NETHERLANDS 21:43


    Non-runners:
    VENCKUS Jomantas LITHUANIA
    ŽEKAS Edgaras LITHUANIA

    Let’s give up:
    HERZOG Emil GERMANY
    HARVEY Dean IRELAND
    GUATIBONZA BECERRA Jonathan COLOMBIA
    ZELAZOWSKI Michal POLAND
    SEKKINY Elyass MOROCCO
    MACIAS ESTRADA Cesar MEXICO
    BONILLA Pablo URUGUAY
    SANCHEZ JIMENEZ Matias MEXICO
    PITA BOLAÑOS Alexander ECUADOR
    NADOVEZA Igor SERBIA
    LARSSON David SWEDEN
    GUSTIN Alexander UNITED STATES
    BRICEÑO Leomar VENEZUELA
    TROMAN Vladislav UZBEKISTAN
    DRAGOIU Stefan ROMANIA
    POMORSKI Michal POLAND
    LAMZAOUK Youssef MOROCCO
    PEDERSEN Eric SWEDEN
    MILLER Alexander BERMUDA
    MIMOUNI Oussama Abdellah ALGERIA
    ÁRVAI Kristóf HUNGARY
    SZIJÁRTÓ Zétény HUNGARY
    MOOLMAN Warren SOUTH AFRICA
    KALVERSS Matiss LATVIA
    SITOV Nikita AZERBAIDJAN
    KERSCHBAUMER Leo AUSTRIA
    TURK Aljaž SLOVENIA
    BIBIC Dylan CANADA
    ZARAKOVSKIY Daniil RUSSIA
    KRYUCHKOV Mark RUSSIA
    COWAN Quentin CANADA
    DONIO Ron ISRAEL
    SANBOULI Mohammed Najib MOROCCO
    HASNANY Iliass MOROCCO
    KOVÁČ Samuel SLOVAKIA
    PEDERSEN Henrik DENMARK
    MARKWALDER Yanis-Eric SWITZERLAND
    LOPES Lucas PORTUGAL
    EGGETT Jason SOUTH AFRICA
    PINTO Diogo PORTUGAL
    TELECKÝ Štěpán CZECH REPUBLIC
    TUYCHIEV Abdulkhamid UZBEKISTAN
    SEGARRA ALVARADO Derex PUERTO RICO
    KÄLLBERG Axel FINLAND
    NIEMI Tomas-Casimir FINLAND
    GARZON ALFONSO Oscar COLOMBIA
    GRYGOWSKI Hubert POLAND
    MARTI SORIANO Pau SPAIN
    ETXEBERRIA ANSALAS Haimar SPAIN
    JULIEN Matisse CANADA
    CRAUSE Pedri SOUTH AFRICA
    BONETTO Samuele ITALY
    GORELIKOV Sergey UZBEKISTAN
    MIRANDA Cristopher PANAMA
    GRUNDULIS Karlis Valters LATVIA
    LENNARTSSON Hugo SWEDEN
    TUYIZERE Etienne RWANDA
    CAMPO DOMINGUEZ Ignacio Emanuel ARGENTINA
    SCULLY Conal IRELAND
    CARSWELL Jack NEW ZEALAND
    TAPIA MUÑOZ Fabián CHILE
    CRUZ FALCON Andre MEXICO
    PERRINS Chanton SOUTH AFRICA
    IOANNOU Constantinos CYPRUS
    BRINIS Mohamed Redwane ALGERIA
    GOJKOVIĆ Nicolas CROATIA
    ANDERSEN Poul DENMARK
    HARASIM Mihnea-Alexandru ROMANIA
    SHYMAN Roy ISRAEL
    KEYNAN Amit ISRAEL
    TUKA Samuel SLOVAKIA
    ARRIETA DIAZ Yan Luis CUBA
    ITURRIETA WILSON Miguel CHILE
    MAÑANI Leonel Eduardo ARGENTINA
    VARGAS HERNANDEZ Brayan COLOMBIA
    MÉSZÁROS Bence HUNGARY
    MORANG Mil LUXEMBOURG
    SCHRETTL Marco AUSTRIA
    PERČIĆ Mark SERBIA
    JEROMEL Vid SLOVENIA
    SKORNIAKOV Grigorii RUSSIA

    Source: www.uci.org


    Amanda

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