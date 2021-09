World Cup – Juniors Men: Ranking – News

Per Strand Hagenes (Norway) won, this Friday, in Leuven (Province of Flemish Brabant), the Junior Men’s World Road Championship. After 121.8 kilometers of racing, he beat Frenchman Romain Grégoire and Estonian Madis Mihkels.

Per Strand Hagenes succeeds American Quinn Simmons on the list.

Ranking :

1. HAGENES Per Strand NORWAY the 121.8 km in 2h43’48 ” (avg. 44.615 km / h)

2. GREGOIRE Romain FRANCE 00:19

3. MIHKELS Madis ESTONIA 00:24

4. SVRCEK Martin SLOVAKIA 00:24

5. HAJEK Alexander AUSTRIA 00:24

6. MORGADO António PORTUGAL 00:24

7. OIOLI Manuel ITALY 00:24

8. VAN MECHELEN Vlad BELGIUM 00:24

9. POOLE Max GREAT BRITAIN 00:24

10. LÜHRS Luis-Joe GERMANY 00:24

11. PAJUR Romet ESTONIA 00:24

12. BRONSWIJK Mike NETHERLANDS 00:24

13. MICHELS Jente BELGIUM 00:24

14. WALLENBORN Arno LUXEMBOURG 00:24

15. SIMMONS Colby USA 00:24

16. KÄRSTEN Moritz GERMANY 00:24

17. BRINKMAN Joost NETHERLANDS 00:24

18. KOPECKÝ Matyáš CZECH REPUBLIC 00:24

19. REMKHE Andrey KAZAKHSTAN 00:24

20. ROMEO ABAD Ivan SPAIN 00:24

21. RAGILO Frank Aron ESTONIA 00:24

22. TAVARES Gonçalo PORTUGAL 00:24

23. BUITER Rindert NETHERLANDS 00:24

24. RAFFERTY Darren IRELAND 00:24

25. BROUGH Jack GREAT BRITAIN 00:24

26. CHRISTEN Jan SWITZERLAND 00:24

27. KESSLER Cole UNITED STATES 00:24

28. HARTEEL Jelle BELGIUM 00:24

29. SHMIDT Artem USA 00:24

30. SCHRAG Daniel GERMANY 00:24

31. BÉVORT Carl-Frederik DENMARK 00:36

32. PICKERING Finlay GREAT BRITAIN 00:56

33. BELLETTA Dario Igor ITALY 01:02

34. AEBERSOLD Nils SWITZERLAND 01:19

35. KADLEC Milan CZECH REPUBLIC 01:19

36. DALBY Simon DENMARK 01:57

37. SEGAERT Alec BELGIUM 02:05

38. SYLLING Ola NORWAY 02:25

39. GAUTHERAT Pierre FRANCE 02:47

40. LETHIER Melvyn FRANCE 02:47

41. LE HUITOUZE Eddy FRANCE 02:47

42. SEEMAN Adam CZECH REPUBLIC 05:10

43. ABT Cedric GERMANY 05:12

44. WANG Gustav DENMARK 06:33

45. EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORWAY 06:33

46. ​​KRAEMER Leo FRANCE 06:33

47. BRUTTOMESSO Alberto ITALY 06:33

48. TARLING Joshua GREAT BRITAIN 06:33

49. TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN 08:26

50. Mitchel FITZSIMONS NEW ZEALAND 08:26

51. STOLIC Mihajlo SERBIA 08:26

52. AUS Aaron ESTONIA 08:26

53. BOWER Lewis NEW ZEALAND 08:26

54. COGOLJEVIĆ Dejan SERBIA 08:26

55. KOCKELMANN Mathieu LUXEMBOURG 08:26

56. PAULA Victor BRAZIL 08:26

57. VAGANOV Alexey KAZAKHSTAN 08:26

58. TAMM Lauri ESTONIA 08:26

59. BONILLO MARTIN Iker SPAIN 08:26

60. LAPTEV Savelii RUSSIA 08:26

61. LEONARD Michael CANADA 08:26

62. LEPOLD Zoltán Antal HUNGARY 08:26

63. DONZÉ Robin SWITZERLAND 08:26

64. ŠPOLJAR Jaka SLOVENIA 08:26

65. KRALJ Fabijan SLOVENIA 08:26

66. O’CONNOR Ronan IRELAND 08:26

67. GROZEV Gabriel BULGARIA 08:26

68. SULTANOV Samandar UZBEKISTAN 08:26

69. KESS Alexandre LUXEMBOURG 08:26

70. UIJTDEBROEKS Cian BELGIUM 08:26

71. STRELNIKOV Yegor KAZAKHSTAN 08:40

72. HÖRANDTNER Moritz AUSTRIA 08:47

73. GIERYK Kacper POLAND 08:59

74. KERVINEN Leevi FINLAND 09:09

75. BRENNSÆTER Trym NORWAY 10:30

76. LARSEN Sebastian Kirkedam NORWAY 10:30

77. FERKOUS Ayoub ALGERIA 10:30

78. FLANNERY Liam BERMUDA 11:05

79. DEL TORO ROMERO Isaac MEXICO 15:39

80. SIVOK Tomas SLOVAKIA 15:39

81. FERKOUS Abdelkrim ALGERIA 15:39

82. NIYONKURU Samuel RWANDA 16:22

83. POLUPAN Dmytro UKRAINE 17:30

84. KLISMETS Karlis LATVIA 17:40

85. KOKLE Gvido LATVIA 18:14

86. KOST Vitalii UKRAINE 18:24

87. ROGORA Kiya ETHIOPIA 18:24

88. VARENYK Maksym UKRAINE 18:24

89. MOLANO ALVARADO Brayan COLOMBIA 19:51

90. JANSSEN Lucas NETHERLANDS 21:43





Non-runners:

VENCKUS Jomantas LITHUANIA

ŽEKAS Edgaras LITHUANIA

Let’s give up:

HERZOG Emil GERMANY

HARVEY Dean IRELAND

GUATIBONZA BECERRA Jonathan COLOMBIA

ZELAZOWSKI Michal POLAND

SEKKINY Elyass MOROCCO

MACIAS ESTRADA Cesar MEXICO

BONILLA Pablo URUGUAY

SANCHEZ JIMENEZ Matias MEXICO

PITA BOLAÑOS Alexander ECUADOR

NADOVEZA Igor SERBIA

LARSSON David SWEDEN

GUSTIN Alexander UNITED STATES

BRICEÑO Leomar VENEZUELA

TROMAN Vladislav UZBEKISTAN

DRAGOIU Stefan ROMANIA

POMORSKI Michal POLAND

LAMZAOUK Youssef MOROCCO

PEDERSEN Eric SWEDEN

MILLER Alexander BERMUDA

MIMOUNI Oussama Abdellah ALGERIA

ÁRVAI Kristóf HUNGARY

SZIJÁRTÓ Zétény HUNGARY

MOOLMAN Warren SOUTH AFRICA

KALVERSS Matiss LATVIA

SITOV Nikita AZERBAIDJAN

KERSCHBAUMER Leo AUSTRIA

TURK Aljaž SLOVENIA

BIBIC Dylan CANADA

ZARAKOVSKIY Daniil RUSSIA

KRYUCHKOV Mark RUSSIA

COWAN Quentin CANADA

DONIO Ron ISRAEL

SANBOULI Mohammed Najib MOROCCO

HASNANY Iliass MOROCCO

KOVÁČ Samuel SLOVAKIA

PEDERSEN Henrik DENMARK

MARKWALDER Yanis-Eric SWITZERLAND

LOPES Lucas PORTUGAL

EGGETT Jason SOUTH AFRICA

PINTO Diogo PORTUGAL

TELECKÝ Štěpán CZECH REPUBLIC

TUYCHIEV Abdulkhamid UZBEKISTAN

SEGARRA ALVARADO Derex PUERTO RICO

KÄLLBERG Axel FINLAND

NIEMI Tomas-Casimir FINLAND

GARZON ALFONSO Oscar COLOMBIA

GRYGOWSKI Hubert POLAND

MARTI SORIANO Pau SPAIN

ETXEBERRIA ANSALAS Haimar SPAIN

JULIEN Matisse CANADA

CRAUSE Pedri SOUTH AFRICA

BONETTO Samuele ITALY

GORELIKOV Sergey UZBEKISTAN

MIRANDA Cristopher PANAMA

GRUNDULIS Karlis Valters LATVIA

LENNARTSSON Hugo SWEDEN

TUYIZERE Etienne RWANDA

CAMPO DOMINGUEZ Ignacio Emanuel ARGENTINA

SCULLY Conal IRELAND

CARSWELL Jack NEW ZEALAND

TAPIA MUÑOZ Fabián CHILE

CRUZ FALCON Andre MEXICO

PERRINS Chanton SOUTH AFRICA

IOANNOU Constantinos CYPRUS

BRINIS Mohamed Redwane ALGERIA

GOJKOVIĆ Nicolas CROATIA

ANDERSEN Poul DENMARK

HARASIM Mihnea-Alexandru ROMANIA

SHYMAN Roy ISRAEL

KEYNAN Amit ISRAEL

TUKA Samuel SLOVAKIA

ARRIETA DIAZ Yan Luis CUBA

ITURRIETA WILSON Miguel CHILE

MAÑANI Leonel Eduardo ARGENTINA

VARGAS HERNANDEZ Brayan COLOMBIA

MÉSZÁROS Bence HUNGARY

MORANG Mil LUXEMBOURG

SCHRETTL Marco AUSTRIA

PERČIĆ Mark SERBIA

JEROMEL Vid SLOVENIA

SKORNIAKOV Grigorii RUSSIA



Source: www.uci.org