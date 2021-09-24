World Cup – Juniors Men: Ranking – News

Per Strand Hagenes (Norway) won, this Friday, in Leuven (Province of Flemish Brabant), the Junior Men’s World Road Championship. After 121.8 kilometers of racing, he beat Frenchman Romain Grégoire and Estonian Madis Mihkels.
Per Strand Hagenes succeeds American Quinn Simmons on the list.
Ranking :
1. HAGENES Per Strand NORWAY the 121.8 km in 2h43’48 ” (avg. 44.615 km / h)
2. GREGOIRE Romain FRANCE 00:19
3. MIHKELS Madis ESTONIA 00:24
4. SVRCEK Martin SLOVAKIA 00:24
5. HAJEK Alexander AUSTRIA 00:24
6. MORGADO António PORTUGAL 00:24
7. OIOLI Manuel ITALY 00:24
8. VAN MECHELEN Vlad BELGIUM 00:24
9. POOLE Max GREAT BRITAIN 00:24
10. LÜHRS Luis-Joe GERMANY 00:24
11. PAJUR Romet ESTONIA 00:24
12. BRONSWIJK Mike NETHERLANDS 00:24
13. MICHELS Jente BELGIUM 00:24
14. WALLENBORN Arno LUXEMBOURG 00:24
15. SIMMONS Colby USA 00:24
16. KÄRSTEN Moritz GERMANY 00:24
17. BRINKMAN Joost NETHERLANDS 00:24
18. KOPECKÝ Matyáš CZECH REPUBLIC 00:24
19. REMKHE Andrey KAZAKHSTAN 00:24
20. ROMEO ABAD Ivan SPAIN 00:24
21. RAGILO Frank Aron ESTONIA 00:24
22. TAVARES Gonçalo PORTUGAL 00:24
23. BUITER Rindert NETHERLANDS 00:24
24. RAFFERTY Darren IRELAND 00:24
25. BROUGH Jack GREAT BRITAIN 00:24
26. CHRISTEN Jan SWITZERLAND 00:24
27. KESSLER Cole UNITED STATES 00:24
28. HARTEEL Jelle BELGIUM 00:24
29. SHMIDT Artem USA 00:24
30. SCHRAG Daniel GERMANY 00:24
31. BÉVORT Carl-Frederik DENMARK 00:36
32. PICKERING Finlay GREAT BRITAIN 00:56
33. BELLETTA Dario Igor ITALY 01:02
34. AEBERSOLD Nils SWITZERLAND 01:19
35. KADLEC Milan CZECH REPUBLIC 01:19
36. DALBY Simon DENMARK 01:57
37. SEGAERT Alec BELGIUM 02:05
38. SYLLING Ola NORWAY 02:25
39. GAUTHERAT Pierre FRANCE 02:47
40. LETHIER Melvyn FRANCE 02:47
41. LE HUITOUZE Eddy FRANCE 02:47
42. SEEMAN Adam CZECH REPUBLIC 05:10
43. ABT Cedric GERMANY 05:12
44. WANG Gustav DENMARK 06:33
45. EDVARDSEN-FREDHEIM Stian NORWAY 06:33
46. KRAEMER Leo FRANCE 06:33
47. BRUTTOMESSO Alberto ITALY 06:33
48. TARLING Joshua GREAT BRITAIN 06:33
49. TARASKIN Maxim KAZAKHSTAN 08:26
50. Mitchel FITZSIMONS NEW ZEALAND 08:26
51. STOLIC Mihajlo SERBIA 08:26
52. AUS Aaron ESTONIA 08:26
53. BOWER Lewis NEW ZEALAND 08:26
54. COGOLJEVIĆ Dejan SERBIA 08:26
55. KOCKELMANN Mathieu LUXEMBOURG 08:26
56. PAULA Victor BRAZIL 08:26
57. VAGANOV Alexey KAZAKHSTAN 08:26
58. TAMM Lauri ESTONIA 08:26
59. BONILLO MARTIN Iker SPAIN 08:26
60. LAPTEV Savelii RUSSIA 08:26
61. LEONARD Michael CANADA 08:26
62. LEPOLD Zoltán Antal HUNGARY 08:26
63. DONZÉ Robin SWITZERLAND 08:26
64. ŠPOLJAR Jaka SLOVENIA 08:26
65. KRALJ Fabijan SLOVENIA 08:26
66. O’CONNOR Ronan IRELAND 08:26
67. GROZEV Gabriel BULGARIA 08:26
68. SULTANOV Samandar UZBEKISTAN 08:26
69. KESS Alexandre LUXEMBOURG 08:26
70. UIJTDEBROEKS Cian BELGIUM 08:26
71. STRELNIKOV Yegor KAZAKHSTAN 08:40
72. HÖRANDTNER Moritz AUSTRIA 08:47
73. GIERYK Kacper POLAND 08:59
74. KERVINEN Leevi FINLAND 09:09
75. BRENNSÆTER Trym NORWAY 10:30
76. LARSEN Sebastian Kirkedam NORWAY 10:30
77. FERKOUS Ayoub ALGERIA 10:30
78. FLANNERY Liam BERMUDA 11:05
79. DEL TORO ROMERO Isaac MEXICO 15:39
80. SIVOK Tomas SLOVAKIA 15:39
81. FERKOUS Abdelkrim ALGERIA 15:39
82. NIYONKURU Samuel RWANDA 16:22
83. POLUPAN Dmytro UKRAINE 17:30
84. KLISMETS Karlis LATVIA 17:40
85. KOKLE Gvido LATVIA 18:14
86. KOST Vitalii UKRAINE 18:24
87. ROGORA Kiya ETHIOPIA 18:24
88. VARENYK Maksym UKRAINE 18:24
89. MOLANO ALVARADO Brayan COLOMBIA 19:51
90. JANSSEN Lucas NETHERLANDS 21:43
Non-runners:
VENCKUS Jomantas LITHUANIA
ŽEKAS Edgaras LITHUANIA
Let’s give up:
HERZOG Emil GERMANY
HARVEY Dean IRELAND
GUATIBONZA BECERRA Jonathan COLOMBIA
ZELAZOWSKI Michal POLAND
SEKKINY Elyass MOROCCO
MACIAS ESTRADA Cesar MEXICO
BONILLA Pablo URUGUAY
SANCHEZ JIMENEZ Matias MEXICO
PITA BOLAÑOS Alexander ECUADOR
NADOVEZA Igor SERBIA
LARSSON David SWEDEN
GUSTIN Alexander UNITED STATES
BRICEÑO Leomar VENEZUELA
TROMAN Vladislav UZBEKISTAN
DRAGOIU Stefan ROMANIA
POMORSKI Michal POLAND
LAMZAOUK Youssef MOROCCO
PEDERSEN Eric SWEDEN
MILLER Alexander BERMUDA
MIMOUNI Oussama Abdellah ALGERIA
ÁRVAI Kristóf HUNGARY
SZIJÁRTÓ Zétény HUNGARY
MOOLMAN Warren SOUTH AFRICA
KALVERSS Matiss LATVIA
SITOV Nikita AZERBAIDJAN
KERSCHBAUMER Leo AUSTRIA
TURK Aljaž SLOVENIA
BIBIC Dylan CANADA
ZARAKOVSKIY Daniil RUSSIA
KRYUCHKOV Mark RUSSIA
COWAN Quentin CANADA
DONIO Ron ISRAEL
SANBOULI Mohammed Najib MOROCCO
HASNANY Iliass MOROCCO
KOVÁČ Samuel SLOVAKIA
PEDERSEN Henrik DENMARK
MARKWALDER Yanis-Eric SWITZERLAND
LOPES Lucas PORTUGAL
EGGETT Jason SOUTH AFRICA
PINTO Diogo PORTUGAL
TELECKÝ Štěpán CZECH REPUBLIC
TUYCHIEV Abdulkhamid UZBEKISTAN
SEGARRA ALVARADO Derex PUERTO RICO
KÄLLBERG Axel FINLAND
NIEMI Tomas-Casimir FINLAND
GARZON ALFONSO Oscar COLOMBIA
GRYGOWSKI Hubert POLAND
MARTI SORIANO Pau SPAIN
ETXEBERRIA ANSALAS Haimar SPAIN
JULIEN Matisse CANADA
CRAUSE Pedri SOUTH AFRICA
BONETTO Samuele ITALY
GORELIKOV Sergey UZBEKISTAN
MIRANDA Cristopher PANAMA
GRUNDULIS Karlis Valters LATVIA
LENNARTSSON Hugo SWEDEN
TUYIZERE Etienne RWANDA
CAMPO DOMINGUEZ Ignacio Emanuel ARGENTINA
SCULLY Conal IRELAND
CARSWELL Jack NEW ZEALAND
TAPIA MUÑOZ Fabián CHILE
CRUZ FALCON Andre MEXICO
PERRINS Chanton SOUTH AFRICA
IOANNOU Constantinos CYPRUS
BRINIS Mohamed Redwane ALGERIA
GOJKOVIĆ Nicolas CROATIA
ANDERSEN Poul DENMARK
HARASIM Mihnea-Alexandru ROMANIA
SHYMAN Roy ISRAEL
KEYNAN Amit ISRAEL
TUKA Samuel SLOVAKIA
ARRIETA DIAZ Yan Luis CUBA
ITURRIETA WILSON Miguel CHILE
MAÑANI Leonel Eduardo ARGENTINA
VARGAS HERNANDEZ Brayan COLOMBIA
MÉSZÁROS Bence HUNGARY
MORANG Mil LUXEMBOURG
SCHRETTL Marco AUSTRIA
PERČIĆ Mark SERBIA
JEROMEL Vid SLOVENIA
SKORNIAKOV Grigorii RUSSIA
Source: www.uci.org