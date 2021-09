World Cup – Men’s Under-21s: Ranking – News

Filippo Baroncini (Italy) won the U21 Road World Championship alone this Friday. After 161.1 kilometers of racing between Antwerp and Leuven, the Italian edged Eritrean Biniam Girmay and Dutchman Olav Kooij.

Filippo Baroncini succeeds his compatriot Samuele Battistella on the list.

Ranking :

1 BARONCINI Filippo ITALY the 161.1km in 3h37’36 ” (avg. 44.421 km / h)

2 GIRMAY Biniam ERITREA 00: 2

3. KOOIJ Olav NETHERLANDS 00:02

4. GAZZOLI Michele ITALY 00:02

5. ASKEY Lewis GREAT BRITAIN 00:02

6. NYS Thibau BELGIUM 00:02

7. COLNAGHI Luca ITALY 00:02

8. PENHOET Paul FRANCE 00:02

9. RANGEL COSTA Vinicius BRAZIL 00:02

10. LAMPERTI Luke UNITED STATES 00:02

11. BAYER Tobias AUSTRIA 00:02

12. BITTNER Pavel CZECH REPUBLIC 00:02

13. KELEMEN Petr CZECH REPUBLIC 00:02

14. WATSON Samuel GREAT BRITAIN 00:02

15. MÄRKL Niklas GERMANY 00:02

16. CHRISTEN Fabio SWITZERLAND 00:02

17. CHANGIZI Sebastian Kolze DENMARK 00:02

18. ZANA Filippo ITALY 00:02

19. STRONG Corbin NEW ZEALAND 00:02

20. FOX Alexis FRANCE 00:02

21. COSTA Fábio PORTUGAL 00:02

22. REQUESTS Cédric LUXEMBOURG 00:02

23. BALMER Alexandre SWITZERLAND 00:02

24. DRIZNERS Jarrad AUSTRALIA 00:02

25. ŠTOČEK Matúš SLOVAKIA 00:02

26. BILYI Maksym UKRAINE 00:02

27. WENZEL Mats LUXEMBOURG 00:02

28. SCHMID Mauro SWITZERLAND 00:02

29. FEDOROV Yevgeniy KAZAKHSTAN 00:02

30. BENZ Pirmin GERMANY 00:02

31. RAUGEL Antoine FRANCE 00:02

32. JUNTUNEN Antti-Jussi FINLAND 00:02

33. LOPES Pedro PORTUGAL 00:02

34. LARSEN Mathias Alexander E. DENMARK 00:02

35. LOUVEL Matis FRANCE 00:12

36. NURLYKHASSYM Nurbergen KAZAKHSTAN 00:12

37. RICCITELLO Matthew UNITED STATES 00:15

38. HEßMANN Michel GERMANY 00:15

39. TEUTENBERG Tim Torn GERMANY 00:15

40. LINDNER Tom GERMANY 00:15

41. FETTER Erik HUNGARY 00:17

42. VERMAERKE Kevin UNITED STATES 00:20

43. VAN DIJKE Mick NETHERLANDS 00:28

44. KLUCKERS Arthur LUXEMBOURG 00:35

45. VAUQUELIN Kévin FRANCE 00:53

46. ​​KOPECKÝ Tomas CZECH REPUBLIC 00:53

47. VAN UDEN Casper NETHERLANDS 01:26

48. UHIRIWE Byiza Renus RWANDA 01:26

49. VAN DIJKE Tim NETHERLANDS 01:26

50. PARASHCHAK Yaroslav UKRAINE 01:26

51. VERMEERSCH Florian BELGIUM 01:30

52. PAGE Hugo FRANCE 01:30

53. BUITRAGO SANCHEZ Santiago COLOMBIA 01:37

54. DAUMONT Paul BURKINA FASO 02:28

55. THOMPSON Reuben NEW ZEALAND 02:28

56. POTOCKI Viktor CROATIA 02:41

57. KARL Adam HUNGARY 02:41

58. COATI Luca ITALY 02:41

59. HOOLE Daan NETHERLANDS 02:41

60. VAN DEN BERG Marijn NETHERLANDS 02:41

61. MULUEBERHAN Henok ERITREA 02:41

62. JOHANNESSEN Anders Halland NORWAY 02:41

63. ŤOUPALÍK Jakub CZECH REPUBLIC 02:41

64. GUDMESTAD Tord NORWAY 02:41

65. GOVEKAR Matevž SLOVENIA 02:59

66. KURITS Joonas ESTONIA 03:32

67. CHAIYASOMBAT Thanakhan THAILAND 04:28

68. LOPEZ GRANIZO Harold Martin ECUADOR 04:28

69. VINOKUROV Nicolas KAZAKHSTAN 04:28

70. KUBIS Lukas SLOVAKIA 04:28

71. BRUSSENSKIY Gleb KAZAKHSTAN 04:30

72. MIHOLJEVIĆ Fran CROATIA 04:30

73. MACIEJUK Filip POLAND 04:30

74. DONALDSON Robert GREAT BRITAIN 04:30

75. AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel SPAIN 04:30

76. ÄRM Rait ESTONIA 04:30

77. PARISELLA Raphael CANADA 06:20

78. FRIDGE Marco ITALY 06:20

79. VAN TRICHT Stan BELGIUM 06:20

80. ANDERSEN Idar NORWAY 06:20

81. LEVY William DENMARK 06:20

82. GUERRERO ARIAS Juan Esteban COLOMBIA 06:20

83. TESFAZION Natnael ERITREA 06:20

84. JOHANNESSEN Tobias Halland NORWAY 06:20

85. VAN DEN BOSSCHE Fabio BELGIUM 07:28

86. FISHER-BLACK Finn NEW ZEALAND 08:55

87. CORKERY Dillon IRELAND 09:16

88. ERIKSSON Jacob SWEDEN 09:16

89. PEYROT BALVANERA Jorge MEXICO 09:40

90. KRASTS Alekss LATVIA 09:40

91. SALGUEIRO Carlos PORTUGAL 09:43

92. MIKUTIS Aivaras LITHUANIA 09:43

93. GEBREHIWET Efrem ERITREA 09:43

94. EGGENBERG Ruben SWITZERLAND 09:43

95. NOVIKOV Savva RUSSIA 09:43

96. CURRIE Logan NEW ZEALAND 09:46

97. MACKELLAR Alastair AUSTRALIA 09:46

98. HOPKINS Kaden Luke BERMUDA 10:16

99. STEPANOV Andrei RUSSIA 10:16

100. MENGS Petros ERITREA 10:16

101. HEALY Ben IRELAND 10:21

102. EVDOKIMOV Danil UZBEKISTAN 11:35

103. GUTIERREZ RENDON Heberth Alejandro COLOMBIA 11:35

104. PLOWRIGHT Jensen AUSTRALIA 11:35

105. NARRAWAY Nicholas BERMUDA 11:36

106. DEMIRI Mikel ALBANIA 11:36

107. Tobias VANČO SLOVAKIA 11:39

108. BERGSTRÖM FRISK Erik SWEDEN 11:39

109 – CHEBLAOUI Oussama ALGERIA 11:39

110. VERNON Ethan GREAT BRITAIN 11:39

111. STOCKWELL Oliver GREAT BRITAIN 11:39

112. SEMENOV Alexandr KAZAKHSTAN 11:39

113. FUERTS Joel ECUADOR 11:39

114. WARD Adam IRELAND 12:33

115. STEDMAN Travis SOUTH AFRICA 12:33

116. JANUŠKEVICIUS Mantas LITHUANIA 12:33

117. KHOTULOV Denys UKRAINE 12:33

118. PEÑA JIMENEZ Jesus David COLOMBIA 12:33

119. YAOWARAT Ratchanon THAILAND 12:33

120. BEREZNYAK Aleksandr RUSSIA 12:33

121. OOSTHUIZEN Jason SOUTH AFRICA 12:33

122. VOGEL Alex SWITZERLAND 12:33

123. BALLERSTEDT Maurice GERMANY 12:54

124 FOMOVSKIY Aleksey UZBEKISTAN 14:11

125. SILVA Thomas URUGUAY 14:36

126. YATSENKO Ivan RUSSIA 14:36

127. AUTRAN CARRILLO Jose CHILE 14:36

128. ROSERO ROJAS Nixon Efrain ECUADOR 14:36

129. MIQUEL DELGADO Pau SPAIN 14:36

130. RUBENIS Pauls LATVIA 14:36

131. NIKULIN Daniil UKRAINE 14:36

132. PACKAGE Tom LUXEMBOURG 14:36

133. WEINBERG King ISRAEL 14:36

134. KMIELIAUSKAS Rokas LITHUANIA 14:36

135. ANSONS Kristers LATVIA 14:39

136. BARRETT Travis SOUTH AFRICA 16:11

137. WHITE Conor BERMUDA 16:19

138. KUEJI Muhammadhanafee THAILAND 16:19

139. ARAMAYO VILLENA Jose Manuel BOLIVIA 16:19

140. ED DOGHMY Achraf MOROCCO 16:19

141. BABOR Daniel CZECH REPUBLIC 16:19

142. KURIANOV Sergei RUSSIA 4:19 PM

143. MATUZEVIČIUS Žygimantas LITHUANIA 16:19

144. MERDJ Aymen ALGERIA 18:12





Let’s give up:

AYUSO PESQUERA Juan SPAIN

STENKOVOY Nikita UZBEKISTAN

BRUSTENGA MASAGUE Marc SPAIN

GOMEZ JARAMILLO Nicolas David COLOMBIA

KARPENKO Gleb ESTONIA

SHEFFIELD Magnus UNITED STATES

BY LIE Arnaud BELGIUM

QUINN Sean UNITED STATES

WÆRENSKJOLD Søren NORWAY

OCAMPO GIRALDO Victor Alejandro COLOMBIA

GARCIA PIERNA Raul SPAIN

MADSEN Jacob DENMARK

VAN EETVELT Lennert BELGIUM

HANSEN Marcus Sander DENMARK

PRITZEN Marc Oliver SOUTH AFRICA

LOHINSKÝ Filip SLOVAKIA

MIRZOJEV Artjom ESTONIA

HERRERA PERALTA Roberto Jose PANAMA

URIANSTAD Martin Bugge NORWAY

MARTE CESPEDES Jesus Roniel DOMINICAN REPUBLIC

FORSSELL Hugo SWEDEN

FOLTÁN Adam SLOVAKIA

HUERA Richard ECUADOR

JONSSON Kristinn ICELAND

DRAGE Jack NEW ZEALAND

NIKIEMA Bachirou BURKINA FASO

HERNANDEZ Alejandro CUBA

KVIST Linus SWEDEN

MOUNI Vincent BURKINA FASO

NEHARI Mohamed Amine ALGERIA



Source: www.uci.org