MARKET POINT-Equities should continue to rebound

* Hausse d'environ 0,5% en vue en Europe * Le pétrole au plus haut depuis près de trois ans * La Chine s'efforce de limiter l'impact du dossier Evergrande * Pas de réaction marquée aux résultats des élections allemandes par Marc Angrand PARIS, 27 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi, le regain d'appétit pour le risque observé en fin de semaine dernière se confirmant même si la hausse ininterrompue des prix du pétrole risque de raviver les craintes inflationnistes. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,59% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,63% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,57% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il pourrait prendre autour de 0,5% selon les premières indications disponibles. Les actions européennes pourraient notamment profiter des résultats des élections fédérales allemandes de dimanche, remportées d'une courte tête par le Parti social-démocrate (SPD), un scrutin jugé globalement rassurant pour les marchés même si les tractations sur la formation d'une coalition peuvent prendre plusieurs mois. "Les élections allemandes ne débouchent pas sur un tournant marqué à gauche de la politique économique", expliquent ainsi dans une note les économistes de Société générale, estimant qu'"une coalition emmenée par le SPD et les Verts semble désormais probable, mais avec des négociations difficiles à venir". Les marchés boursiers devraient aussi profiter de l'accalmie en cours sur le dossier du géant immobilier chinois Evergrande: même si le sort du groupe est très loin d'être réglé et si ses créanciers restent dans le flou, les autorités de Pékin s'efforcent toujours de rassurer, principalement via des injections de liquidités dans le système financier. La semaine pourrait aussi être marquée par l'adoption du plan de 1.000 milliards de dollars (853 milliards d'euros) de l'administration Biden par la Chambre des représentants à Washington. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, le S&P 500 inscrivant une légère hausse, Facebook FB.O ayant compensé la baisse de Nike NKE.N . L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,1%, ou 33,18 points, à 34 798, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 6,5 points, soit 0,15%, à 4.455,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 4,55 points (-0,03%) à 15.047,70. Nike (-6,3%) a pesé sur le Dow Jones et le S&P 500 après que le groupe américain a averti d'un risque de pénuries pendant la période cruciale des fêtes de fin d'année, citant des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Facebook (+2,02%) et Tesla TSLA.O (+2,75%) ont été en revanche stimulé le S&P 500. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a progressé de 0,6% et le S&P 500 de 0,5% tandis que le Nasdaq restait pratiquement inchangé. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 perd 0,07% à moins d'une heure de la clôture, la prudence limitant les variations après un début de séance en hausse grâce aux valeurs cycliques, tirées par les espoirs d'assouplissement des restrictions sanitaires. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai cède 1,24%, les investisseurs craignant de voir la pénurie d'électricité dans le pays peser sur la croissance économique. L'indice CSI 300 .CS300 des principales capitalisations de Chine continentale progresse cependant de 0,31%. CHANGES/TAUX Le regain d'appétit pour le risque fait reculer le dollar .DXY (-0,11%) et le yen JPY= (-0,14%), qui pâtit aussi de la remontée des rendements obligataires américains. Le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR reste en effet proche de son plus haut niveau depuis près de trois mois, atteint vendredi à 1,466%. L'euro reprend quelques fractions à 1,1722 dollar EUR= , sans montrer de réaction marquée aux résultats des élections allemandes. Le bitcoin BTC=BTSP reprend 2,23% à 44.167,37 dollars, amplifiant le rebond entamé dimanche après le recul marqué lié à la décision chinoise d'interdire toutes les transactions en cryptomonnaies. PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse pour la cinquième séance d'affilée et le Brent se rapproche des 80 dollars, le marché restant dominé par les tensions sur l'offre. La hausse des prix du gaz naturel favorise aussi la progression de ceux du pétrole. Le Brent gagne 1,25% à 79,07 dollars le baril LCOc1 après un plus haut de près de trois ans à 79,52 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,31% à 74,95 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU (date): PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 8h00 Masse monétaire M3 en zone août +7,8% +7,6% euro (sur un an) Croissance des prêts aux août n.d. +1,7% entreprises Croissance des prêts aux août n.d. +4,2% ménages LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 30233,25 -15,56 -0,05% +10,16% .N225 Topix 2088,78 -1,97 -0,09% +15,74% .TOPX Hong Kong 24274,87 +82,71 +0,34% -10,86% .HSI Taiwan 17252,24 -7,95 -0,05% +17,10% .TWII Séoul 3128,14 +2,90 +0,09% +8,86% .KS11 Singapour 3093,78 +32,43 +1,06% +8,79% .STI Shanghaï 3566,05 -47,02 -1,30% +2,68% .SSEC Sydney 7378,60 +36,00 +0,49% +12,02% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34798,00 +33,18 +0,10% +13,69% .DJI S&P-500 4455,48 +6,50 +0,15% +18,62% .SPX Nasdaq 15047,70 -4,55 -0,03% +16,75% .IXIC Nasdaq 100 15329,68 +13,10 +0,09% +18,94% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1787,06 -16,02 -0,89% +16,30% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4158,51 -36,41 -0,87% +17,05% 50 .STOXX50E CAC 40 6638,46 -63,52 -0,95% +19,58% .FCHI Dax 30 15531,75 -112,22 -0,72% +13,22% .GDAXI FTSE 7051,48 -26,87 -0,38% +9,15% .FTSE SMI .SSMI 11817,20 -121,42 -1,02% +10,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1723 1,1714 +0,08% -4,01% EUR= Dlr/Yen 110,57 110,72 -0,14% +7,17% JPY= Euro/Yen 129,64 129,75 -0,08% +2,14% EURJPY= Dlr/CHF 0,9258 0,9239 +0,21% +4,60% CHF= Euro/CHF 1,0854 1,0831 +0,21% +0,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,3677 1,3682 -0,04% +0,03% GBP= Indice $ 93,2210 93,3270 -0,11% -3,07% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2270 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6910 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1130 +0,0000 +34,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,4492 -0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2695 -0,0050 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 74,97 73,98 +0,99 +1,34% +22,48% US CLc1 Brent 79,11 78,09 +1,02 +1,31% +19,81% LCOc1 BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 .N225 30227,75 -21,06 -0,07% +10,14% Topix .TOPX 2088,47 -2,28 -0,11% +15,73% Hong Kong .HSI 24279,07 +86,91 +0,36% -10,84% Taiwan .TWII 17259,12 -1,07 -0,01% +17,15% Séoul .KS11 3128,59 +3,35 +0,11% +8,88% Singapour .STI 3093,29 +31,94 +1,04% +8,77% Shanghaï .SSEC 3567,82 -45,25 -1,25% +2,73% Sydney .AXJO 7378,50 +35,90 +0,49% +12,01% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones .DJI 34798,00 +33,18 +0,10% +13,69% S&P-500 .SPX 4455,48 +6,50 +0,15% +18,62% Nasdaq .IXIC 15047,70 -4,55 -0,03% +16,75% Nasdaq 100 .NDX 15329,68 +13,10 +0,09% +18,94% Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 .FTEU3 1787,06 -16,02 -0,89% +16,30% Eurostoxx 50 .STOXX50E 4158,51 -36,41 -0,87% +17,05% CAC 40 .FCHI 6638,46 -63,52 -0,95% +19,58% Dax 30 .GDAXI 15531,75 -112,22 -0,72% +13,22% FTSE .FTSE 7051,48 -26,87 -0,38% +9,15% SMI .SSMI 11817,20 -121,42 -1,02% +10,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1722 1,1714 +0,07% -4,02% Dlr/Yen JPY= 110,58 110,72 -0,13% +7,18% Euro/Yen EURJPY= 129,62 129,75 -0,10% +2,13% Dlr/CHF CHF= 0,9256 0,9239 +0,18% +4,59% Euro/CHF EURCHF= 1,0852 1,0831 +0,19% +0,42% Stg/Dlr GBP= 1,3678 1,3682 -0,03% +0,04% Indice $ .DXY 93,2220 93,3270 -0,11% -3,07% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,2270 -0,0010 Bund 2 ans DE2YT=RR -0,6910 +0,0030 OAT 10 ans FR10YT=RR 0,1130 +0,0000 +34,00 Treasury 10 ans 1,4492 -0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2695 -0,0050 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger US CLc1 74,98 73,98 +1,00 +1,35% +22,50% Brent LCOc1 79,11 78,09 +1,02 +1,31% +19,81% BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 30227,75 -21,06 -0,07% +10,14% .N225 Topix 2088,61 -2,14 -0,10% +15,73% .TOPX Hong Kong 24280,15 +87,99 +0,36% -10,84% .HSI Taiwan 17259,12 -1,07 -0,01% +17,15% .TWII Séoul 3128,59 +3,35 +0,11% +8,88% .KS11 Singapour 3093,31 +31,96 +1,04% +8,77% .STI Shanghaï 3567,82 -45,25 -1,25% +2,73% .SSEC Sydney 7378,50 +35,90 +0,49% +12,01% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34798,00 +33,18 +0,10% +13,69% .DJI S&P-500 4455,48 +6,50 +0,15% +18,62% .SPX Nasdaq 15047,70 -4,55 -0,03% +16,75% .IXIC Nasdaq 100 15329,68 +13,10 +0,09% +18,94% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1787,06 -16,02 -0,89% +16,30% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4158,51 -36,41 -0,87% +17,05% 50 .STOXX50E CAC 40 6638,46 -63,52 -0,95% +19,58% .FCHI Dax 30 15531,75 -112,22 -0,72% +13,22% .GDAXI FTSE 7051,48 -26,87 -0,38% +9,15% .FTSE SMI .SSMI 11817,20 -121,42 -1,02% +10,40% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1723 1,1714 +0,08% -4,01% EUR= Dlr/Yen 110,58 110,72 -0,13% +7,18% JPY= Euro/Yen 129,62 129,75 -0,10% +2,13% EURJPY= Dlr/CHF 0,9256 0,9239 +0,18% +4,58% CHF= Euro/CHF 1,0853 1,0831 +0,20% +0,43% EURCHF= Stg/Dlr 1,3678 1,3682 -0,03% +0,04% GBP= Indice $ 93,2220 93,3270 -0,11% -3,07% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2270 -0,0010 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6910 +0,0030 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1130 +0,0000 +34,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,4492 -0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2695 -0,0050 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 74,98 73,98 +1,00 +1,35% +22,50% US CLc1 Brent 79,11 78,09 +1,02 +1,31% +19,81% LCOc1 (Édité par Blandine Hénault)