MARKET POINT-The rebound should continue in Europe

* Les indices européens attendus en hausse autour de 0,5% * Rebond en vue aussi à Wall Street * Le 10 ans américain retombe vers 1,52% * Mais les inquiétudes toujours présentes par Blandine Henault 29 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur rebond jeudi à l'ouverture, alors que l'accalmie se confirme sur le front des rendements obligataires, même si d'autres motifs d'inquiétude restent présents. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,53% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,54% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,57% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 0,49% à l'ouverture. Les indices européens ont repris mercredi une partie du terrain perdu la veille, leur pire séance depuis juillet, à la faveur du recul des rendements obligataires. Mais les inquiétudes persistent, que ce soit sur les pressions inflationnistes, la possibilité d'un "shutdown" aux Etats-Unis ou la situation économique en Chine. A Wall Street d'ailleurs, la séance a été plus mitigée mercredi, notamment en raison du blocage au Congrès sur le financement de l'Etat fédéral. Les sénateurs républicains s'étant opposés au relèvement du plafond de la dette à 2.840 milliards de dollars pour éviter un défaut de paiement du pays le mois prochain, le Congrès doit adopter d'ici jeudi à minuit une résolution bipartisane prévoyant le financement des services gouvernementaux jusqu'à début décembre. En Chine, l'activité du secteur manufacturier s'est contractée de manière inattendue en septembre sous l'effet de la hausse des coûts des matières premières et des coupures d'électricité. Le dossier Evergrande 3333.HK reste aussi en suspens: certains détenteurs d'obligations du promoteur immobilier chinois n'ont pas reçu le paiement des intérêts d'un emprunt obligation dus mercredi, selon deux sources proches du dossier. La semaine dernière déjà, le groupe n'avait pas respecté une échéance sur un emprunt obligataire. TAUX/CHANGES Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule encore de deux points de base, à 1,5202%, après avoir déjà cédé cinq points de base mercredi. En début de semaine, il a grimpé jusqu'à 1,567%, un plus haut depuis juin, sous l'effet des anticipations inflationnistes et de resserrement monétaire de la Réserve fédérale, conduisant à un vif mouvement de vente sur les marchés d'actions. En dépit du repli des taux américains, le dollar reste porté par sa qualité d'actif refuge dans un contexte d'inquiétudes multiples. Il se maintient jeudi près d'un plus haut d'un an face à un panier de devises de référence et proche d'un pic depuis juillet 2020 face à l'euro, qui évolue autour du seuil de 1,16 dollar. EUR= A WALL STREET Les futures sur les indices américains évoluent en hausse de 0,6% à 0,8%, ce qui devrait soutenir la tendance en Europe, après la clôture dispersée de la veille à New York. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,26% à 34.390,72 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,16%, à 4.359,46 points tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,24% à 14.512,44 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 est inchangée (-0,01%) à l'approche de la clôture, les initiatives étant limitées après la nomination de Fumio Kishida à la tête du Parti libéral démocrate (PLD), qui devrait devenir prochainement Premier ministre. En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai .SSEC avance de 0,67%, en dépit de la déception sur l'indicateur PMI manufacturier, grâce à la progression des valeurs de l'énergie alors que Pékin a intensifié ses efforts pour faire face à la pénurie d'électricité. A Hong Kong, le Hang Seng .HSI perd 0,77%, pénalisé par le repli des valeurs technologiques sur fond de régulation accrue du secteur. PÉTROLE Les cours du brut reculent, pénalisés par l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Le baril de Brent CLc1 perd 0,23% à 78,46 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 recule de 0,04% à 74,8 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 PIB définitif T2 +4,8% +4,8%* - sur un an +22,2% +22,2%* FR 06h45 Consommation des ménages août +0,1% -2,2% FR 06h45 Inflation IPCH (1re septembre -0,1% +0,7% estimation) - sur un an +2,8% +2,4% DE 12h00 Inflation IPCH (1re septembre +0,2% +0,1% estimation) - sur un an +4,0% +3,4% USA 12h30 PIB annualisé définitif T2 +6,6% +6,6%* USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 335.000 351.000 25/9 * estimation précédente (édité par Jean-Stéphane Brosse)