Route Adélie de Vitré: Ranking – News

Arvid De Kleijn (Rally Cycling) won the 25th edition of the Route Adélie de Vitré (1.1) this Friday, the twelfth round of the FDJ French Cup, contested over a distance of 197.8 kilometers. The Dutchman beat Emmanuel Morin (Cofidis) and Jason Tesson (St-Michel-Auber 93).
Arvid De Kleijn succeeds Marc Sarreau on the winners of the event.
Ranking :
1. DE KLEIJN Arvid RALLY CYCLING the 197.8 km in 4h44’23 ” (avg. 41.732 km / h)
2. MORIN Emmanuel COFIDIS 00:02
3. TESSON Jason ST MICHEL-AUBER 93 MT
4. REINDERS Elmar RIWAL CYCLING TEAM 00:04
5. GIRMAY HAILU Biniam INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
6. FUENTES PANIEGO Angel BURGOS-BH MT
7. REYNDERS Jens SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
8. ZINGLE Axel COFIDIS MT
9. BARTHE Cyril B&B HOTELS P / B KTM MT
10. KONGSTAD Tobias RIWAL CYCLING TEAM MT
11. KRIEGER Alexander ALPECIN-FENIX MT
12. SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
13. VERMEULEN Emiel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
14. MANZIN Lorrenzo TOTAL ENERGIES MT
15. BAKELANTS Jan INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
16. JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA MT
17. CARDIS Romain ST MICHEL-AUBER 93 MT
18. VANHOOF Ward SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
19. SIEMONS Stijn EVOPRO RACING MT
20. LOUVEL Matis TEAM ARKEA-SAMSIC MT
21. ZUKOWSKY Nickolas RALLY CYCLING 00:10
22. DAUPHIN Florian B&B HOTELS P / B KTM MT
23. CALMEJANE Lilian AG2R CITROEN TEAM MT
24. APERS Ruben SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
25. DE VREESE Laurens ALPECIN-FENIX MT
26. SIMON Julien TOTAL ENERGIES MT
27. ADRIA Roger EQUIPO KERN PHARMA MT
28. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BH MT
29. DE WILDE Gilles SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
30. MARQUEZ ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA 00:14
31. LOPEZ CARAVACA Jordi EQUIPO KERN PHARMA MT
32. MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ MT
33. DELETTRE Alexandre DELKO MT
34. PEÑALVER ANIORTE Manual BURGOS-BH MT
35. CANTON Isaac BURGOS-BH 00:19
36. VAN NIEKERK Morne ST MICHEL-AUBER 93 00:21
37. URRUTY Maxime XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
38. LEBRETON Jacques COFIDIS MT
39. DOUBEY Fabien TOTAL ENERGIES 00:23
40. VAN STAEYEN Michael EVOPRO RACING MT
41. DE VOS Adam RALLY CYCLING MT
42. THWAITES Scott ALPECIN-FENIX 00:27
43. VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN-FENIX MT
44. JARNET Maxime INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 00:29
45. ANTOMARCHI Julien XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE 00:30
46. BONNAMOUR Franck B&B HOTELS P / B KTM 00:37
47. FERRON Valentin TOTAL ENERGIES 00:40
48. BURGAUDEAU Mathieu TOTAL ENERGIES MT
49. BASTIAENS Ayco ALPECIN-FENIX MT
50. ROTA Lorenzo INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
51. EYSKENS Jeroen EVOPRO RACING MT
52. MARTIN Guillaume COFIDIS 00:45
53. GODON Dorian AG2R CITROEN TEAM MT
54. JOYCE Colin RALLY CYCLING 00:48
55. GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA 00:52
56. SCHÖNBERGER Sebastian B&B HOTELS P / B KTM 00:55
57. FERNANDEZ CRUZ Delio DELKO 00:56
58. HARDY Romain TEAM ARKEA-SAMSIC 01:01
59. FERASSE Thibault B&B HOTELS P / B KTM MT
60. DUCHESNE Antoine GROUPAMA-FDJ MT
61. CHRISTEN Fabio NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI 01:31
62. OURSELIN Paul TOTAL ENERGIES MT
63. DE TIER Floris ALPECIN-FENIX 01:33
64. BIDARD François AG2R CITROEN TEAM 02:26
65. DUVAL Julien AG2R CITROEN TEAM MT
66. PICHON Laurent TEAM ARKEA-SAMSIC 02:35
67. PEREZ Anthony COFIDIS MT
68. BOUHANNI Nacer TEAM ARKEA-SAMSIC 03:33
69. COQUARD Bryan B&B HOTELS P / B KTM 04:31
70. RIOU Alan TEAM ARKEA-SAMSIC MT
71. HAILEMICHAEL Kinfe Mulu DELKO 04:49
72. PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM 05:14
73. FONT MAS Bernat EVOPRO RACING 05:20
74. DEBEAUMARCHÉ Nicolas ST MICHEL-AUBER 93 07:29
75. DE PESTEL Sander SPORT VLAANDEREN-BALOISE 08:01
76. LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA-FDJ 08:24
77. MONK Cyrus EVOPRO RACING MT
78. TRACZ Szymon NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI MT
Non-runner:
RHIM Brendan EVOPRO RACING
Let’s give up:
DELACROIX Théo INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
ARMIRAIL Bruno GROUPAMA-FDJ
LEDANOIS Kévin TEAM ARKEA-SAMSIC
KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA-FDJ
FERNANDES Venceslau ANTARTE-FEIRENSE
GRONDIN Donavan TEAM ARKEA-SAMSIC
PENHOET Paul GROUPAMA-FDJ
GARCIA DE MATEOS Vicente ANTARTE-FEIRENSE
VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
OLIVEIRA PINTO Fábio Marcelo ANTARTE-FEIRENSE
SCOTSON Miles GROUPAMA-FDJ
MUGISHA Moise TEAM RWANDA
SILVA Bruno ANTARTE-FEIRENSE
HAAS Nathan COFIDIS
BELLICAUD Jérémy INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
GALLOPIN Tony AG2R CITROEN TEAM
SILVA Rafael ANTARTE-FEIRENSE
GAHEMBA Barnabe TEAM RWANDA
PERICHON Pierre-Luc COFIDIS
HABIMANA Jean Eric TEAM RWANDA
JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM
MUHOZA Eric TEAM RWANDA
COMBES Simon XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
MUGISHA Samuel TEAM RWANDA
NSABIMANA Jean Baptiste TEAM RWANDA
NZAFASHWANAYO Jean Claude TEAM RWANDA
ISHIGAMI Masahiro NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN-BALOISE
COUANON Jonathan NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
NØRTOFT Morten RIWAL CYCLING TEAM
LISSON Christoffer RIWAL CYCLING TEAM
TABELLION Valentin XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA
HUREL Tony ST MICHEL-AUBER 93
LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA
PRADES REVERTER Eduard DELKO
THE TURNIER Mathias DELKO
MULLER Gabriel BURGOS-BH
LOPEZ COZARD Juan Antonio BURGOS-BH
MOLENAAR Alex BURGOS-BH
LINDEMAN Adrie RIWAL CYCLING TEAM
GAILLARD Marlon TOTAL ENERGIES
AMADO Gonçalo ANTARTE-FEIRENSE
GAUTIER Cyril B&B HOTELS P / B KTM
LEVEAU Jérémy XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
GONÇALVES José DELKO
DENIS Thomas XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
VINE Jay ALPECIN-FENIX
MEYER Robin NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
GUINET Dylan EVOPRO RACING
OKA Atsushi NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
MALDONADO Anthony ST MICHEL-AUBER 93
MAURELET Flavien ST MICHEL-AUBER 93
CARPENTER Robin RALLY CYCLING
PARISELLA Raphael RALLY CYCLING
DAL CIN Matteo RALLY CYCLING
FERREIRA António Manuel Sousa ANTARTE-FEIRENSE
Source: www.matsport.fr