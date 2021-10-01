More

    Route Adélie de Vitré: Ranking – News

    Sports


    Arvid De Kleijn (Rally Cycling) won the 25th edition of the Route Adélie de Vitré (1.1) this Friday, the twelfth round of the FDJ French Cup, contested over a distance of 197.8 kilometers. The Dutchman beat Emmanuel Morin (Cofidis) and Jason Tesson (St-Michel-Auber 93).
    Arvid De Kleijn succeeds Marc Sarreau on the winners of the event.

    Ranking :
    1. DE KLEIJN Arvid RALLY CYCLING the 197.8 km in 4h44’23 ” (avg. 41.732 km / h)
    2. MORIN Emmanuel COFIDIS 00:02
    3. TESSON Jason ST MICHEL-AUBER 93 MT
    4. REINDERS Elmar RIWAL CYCLING TEAM 00:04
    5. GIRMAY HAILU Biniam INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
    6. FUENTES PANIEGO Angel BURGOS-BH MT
    7. REYNDERS Jens SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    8. ZINGLE Axel COFIDIS MT
    9. BARTHE Cyril B&B HOTELS P / B KTM MT
    10. KONGSTAD Tobias RIWAL CYCLING TEAM MT
    11. KRIEGER Alexander ALPECIN-FENIX MT
    12. SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    13. VERMEULEN Emiel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
    14. MANZIN Lorrenzo TOTAL ENERGIES MT
    15. BAKELANTS Jan INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
    16. JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA MT
    17. CARDIS Romain ST MICHEL-AUBER 93 MT
    18. VANHOOF Ward SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    19. SIEMONS Stijn EVOPRO RACING MT
    20. LOUVEL Matis TEAM ARKEA-SAMSIC MT
    21. ZUKOWSKY Nickolas RALLY CYCLING 00:10
    22. DAUPHIN Florian B&B HOTELS P / B KTM MT
    23. CALMEJANE Lilian AG2R CITROEN TEAM MT
    24. APERS Ruben SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    25. DE VREESE Laurens ALPECIN-FENIX MT
    26. SIMON Julien TOTAL ENERGIES MT
    27. ADRIA Roger EQUIPO KERN PHARMA MT
    28. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BH MT
    29. DE WILDE Gilles SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    30. MARQUEZ ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA 00:14
    31. LOPEZ CARAVACA Jordi EQUIPO KERN PHARMA MT
    32. MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ MT
    33. DELETTRE Alexandre DELKO MT
    34. PEÑALVER ANIORTE Manual BURGOS-BH MT
    35. CANTON Isaac BURGOS-BH 00:19
    36. VAN NIEKERK Morne ST MICHEL-AUBER 93 00:21
    37. URRUTY Maxime XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
    38. LEBRETON Jacques COFIDIS MT
    39. DOUBEY Fabien TOTAL ENERGIES 00:23
    40. VAN STAEYEN Michael EVOPRO RACING MT
    41. DE VOS Adam RALLY CYCLING MT
    42. THWAITES Scott ALPECIN-FENIX 00:27
    43. VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN-FENIX MT
    44. JARNET Maxime INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 00:29
    45. ANTOMARCHI Julien XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE 00:30
    46. ​​BONNAMOUR Franck B&B HOTELS P / B KTM 00:37
    47. FERRON Valentin TOTAL ENERGIES 00:40
    48. BURGAUDEAU Mathieu TOTAL ENERGIES MT
    49. BASTIAENS Ayco ALPECIN-FENIX MT
    50. ROTA Lorenzo INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
    51. EYSKENS Jeroen EVOPRO RACING MT
    52. MARTIN Guillaume COFIDIS 00:45
    53. GODON Dorian AG2R CITROEN TEAM MT
    54. JOYCE Colin RALLY CYCLING 00:48
    55. GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA 00:52
    56. SCHÖNBERGER Sebastian B&B HOTELS P / B KTM 00:55
    57. FERNANDEZ CRUZ Delio DELKO 00:56
    58. HARDY Romain TEAM ARKEA-SAMSIC 01:01
    59. FERASSE Thibault B&B HOTELS P / B KTM MT
    60. DUCHESNE Antoine GROUPAMA-FDJ MT
    61. CHRISTEN Fabio NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI 01:31
    62. OURSELIN Paul TOTAL ENERGIES MT
    63. DE TIER Floris ALPECIN-FENIX 01:33
    64. BIDARD François AG2R CITROEN TEAM 02:26
    65. DUVAL Julien AG2R CITROEN TEAM MT
    66. PICHON Laurent TEAM ARKEA-SAMSIC 02:35
    67. PEREZ Anthony COFIDIS MT
    68. BOUHANNI Nacer TEAM ARKEA-SAMSIC 03:33
    69. COQUARD Bryan B&B HOTELS P / B KTM 04:31
    70. RIOU Alan TEAM ARKEA-SAMSIC MT
    71. HAILEMICHAEL Kinfe Mulu DELKO 04:49
    72. PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM 05:14
    73. FONT MAS Bernat EVOPRO RACING 05:20
    74. DEBEAUMARCHÉ Nicolas ST MICHEL-AUBER 93 07:29
    75. DE PESTEL Sander SPORT VLAANDEREN-BALOISE 08:01
    76. LUDVIGSSON Tobias GROUPAMA-FDJ 08:24
    77. MONK Cyrus EVOPRO RACING MT
    78. TRACZ Szymon NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI MT


    Non-runner:
    RHIM Brendan EVOPRO RACING

    Let’s give up:
    DELACROIX Théo INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
    ARMIRAIL Bruno GROUPAMA-FDJ
    LEDANOIS Kévin TEAM ARKEA-SAMSIC
    KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA-FDJ
    FERNANDES Venceslau ANTARTE-FEIRENSE
    GRONDIN Donavan TEAM ARKEA-SAMSIC
    PENHOET Paul GROUPAMA-FDJ
    GARCIA DE MATEOS Vicente ANTARTE-FEIRENSE
    VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
    OLIVEIRA PINTO Fábio Marcelo ANTARTE-FEIRENSE
    SCOTSON Miles GROUPAMA-FDJ
    MUGISHA Moise TEAM RWANDA
    SILVA Bruno ANTARTE-FEIRENSE
    HAAS Nathan COFIDIS
    BELLICAUD Jérémy INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
    GALLOPIN Tony AG2R CITROEN TEAM
    SILVA Rafael ANTARTE-FEIRENSE
    GAHEMBA Barnabe TEAM RWANDA
    PERICHON Pierre-Luc COFIDIS
    HABIMANA Jean Eric TEAM RWANDA
    JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM
    MUHOZA Eric TEAM RWANDA
    COMBES Simon XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    MUGISHA Samuel TEAM RWANDA
    NSABIMANA Jean Baptiste TEAM RWANDA
    NZAFASHWANAYO Jean Claude TEAM RWANDA
    ISHIGAMI Masahiro NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    COUANON Jonathan NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    NØRTOFT Morten RIWAL CYCLING TEAM
    LISSON Christoffer RIWAL CYCLING TEAM
    TABELLION Valentin XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA
    HUREL Tony ST MICHEL-AUBER 93
    LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA
    PRADES REVERTER Eduard DELKO
    THE TURNIER Mathias DELKO
    MULLER Gabriel BURGOS-BH
    LOPEZ COZARD Juan Antonio BURGOS-BH
    MOLENAAR Alex BURGOS-BH
    LINDEMAN Adrie RIWAL CYCLING TEAM
    GAILLARD Marlon TOTAL ENERGIES
    AMADO Gonçalo ANTARTE-FEIRENSE
    GAUTIER Cyril B&B HOTELS P / B KTM
    LEVEAU Jérémy XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    GONÇALVES José DELKO
    DENIS Thomas XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    VINE Jay ALPECIN-FENIX
    MEYER Robin NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    GUINET Dylan EVOPRO RACING
    OKA Atsushi NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    MALDONADO Anthony ST MICHEL-AUBER 93
    MAURELET Flavien ST MICHEL-AUBER 93
    CARPENTER Robin RALLY CYCLING
    PARISELLA Raphael RALLY CYCLING
    DAL CIN Matteo RALLY CYCLING
    FERREIRA António Manuel Sousa ANTARTE-FEIRENSE

    Source: www.matsport.fr


    Amanda

    Latest articles

    spot_imgspot_img
    Previous articlecryptocurrency value jumps 10% to $ 47,000
    Next articleNo room for a 201 inch TV? These connected glasses are made for you

    Related articles

    Leave a reply

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    spot_imgspot_img

    Popular articles

    Featured

    Newsletter

    © Copyright - Matzav Review LLC