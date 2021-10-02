CC – Coupe de France – Pierric – Elites # 2: The entries – News

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The second round of the French Elite Men’s Cyclo-cross Cup takes place this Sunday, October 3 in Pierric (Loire-Atlantique). The start will be given at 15:15, for a duration of approximately 60 ‘. The race will be followed live on DirectVelo. Find below the list of entries and all the information by clicking here.
The list of entries:
1 DUBAU Joshua MASSI ILE DE FRANCE
2 GRAS Yan TEAM PODIOCOM CC BOURGOGNE FRANCHE COMTE
3 SUAREZ FERNANDEZ Kevin NESTA-MMR SPAIN
4 MENUT David CROSS TEAM LEGENDRE GRAND EST
5 CHAINEL Steve CROSS TEAM LEGENDRE GRAND EST
6 VAN DIJKE Koen TWC HET SNELLE WIEL NETHERLANDS
7 HAVOT Sébastien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT NORMANDIE
8 PHILIBERT Aurélien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT AUVERGNE-RHONE-ALPES
9 MOTTIEZ Gilles CROSS TEAM LEGENDRE SWITZERLAND
10 SAVIGNONI Titouan CROSS TEAM LEGENDRE ILE DE FRANCE
11 MARASCO Lorenzo SEBMOTOBIKES CX TEAM GRAND EST
12 GUILLAUD Valentin TEAM GUEVEL IMMOBILIER LAVAL CYCLISME 53 PAYS DE LA LOIRE
13 NAVARRO Quentin TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA BURGUNDY FRANCHE COMTE
14 MORICHON Mathieu TEAM ROYALBIKESHOP.COM NEW AQUITAINE
15 HUMBERT Valentin TEAM S1NEO LOUDEAC BOURGOGNE FRANCHE COMTE
16 PERIOU Tony TEAM S1NEO LOUDEAC BRITTANY
17 JUNQUERA SAN MILLAN Mario UNICAJA BANCO – GIJON SPAIN
18 GRÉGORY Carême CYCLING AGREEMENT OF WALLONIA BELGIUM
19 CHAMERAT DUMONT Antony VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS AUVERGNE-RHONE-ALPES
20 BARRIER Nicolas VS ROMANAIS PEAGEOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES
21 FARNIER Julien VS ROMANAIS PEAGEOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES
22 REMONDET Valentin AMICALE CYCLIST BISONTINE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
23 MALAQUIN Amaury CC RENNAIS BRITTANY
24 SIVIGNON Pierrick EC QUEVENOISE BRITTANY
25 JOSSET Ronan TEAM BISIKLET BRITTANY
26 FILLAUT Miguel TEAM SPRINT ENERGY BRITTANY
27 THE LAVANDER Mathieu VC PONTIVYEN BRETAGNE
28 PERCEVAULT Teddy CS CHINONAIS CENTER VAL DE LOIRE
29 RENARD Ludovic US ST PIERRE DES CORPS CENTER VAL DE LOIRE
30 DELOISON Lucas SCHWENHEIM CROSS TEAM GRAND EST
31 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN HAUTS DE FRANCE
32 CARESMEL Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN HAUTS DE FRANCE
33 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95 ILE DE FRANCE
34 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX – CSD ILE DE FRANCE
35 DELPRAT Steven ES TORIGNI NORMANDY
36 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN NORMANDIE
37 ANGOT Benjamin TEAM U CUBE 17 NEW AQUITAINE
38 PETITEAU Valentin ANGOULEME VELO CLUB NEW AQUITAINE
39 MARGUERITAT Titouan CC PERIGUEUX DORDOGNE NEW AQUITAINE
40 PASQUET Audric VELO CLUB MONPAZIER NEW AQUITAINE
41 RUEL Quentin AC BREVINOIS PAYS DE LA LOIRE
42 BARON Elouan ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 PAYS DE LA LOIRE
43 GIFT Florentin ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 PAYS DE LA LOIRE
44 GAUDIN Guillaume CX VENDEE PIVETEAU WOOD PAYS DE LA LOIRE
45 GUILBAUD Guillaume CX VENDEE WOODEN PIVETEAU PAYS DE LA LOIRE
46 FOUQUET Alexy UNION CYCLISTE CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE
47 TABURET Mathieu UNION CYCLISTE CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE
48 HUBERT Teddy US PONTCHATELAINE PAYS DE LA LOIRE
49 PERRAUD Christopher US PONTCHATELAINE PAYS DE LA LOIRE
50 PONTREAU Thibaut VC CHALLANDAIS PAYS DE LA LOIRE
51 LAUGER Yvonnick VS FERTOIS PAYS DE LA LOIRE
52 ROGIER Vincent VC LE THOR GADAGNE SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR