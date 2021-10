CC – Coupe de France – Pierric – Elites # 2: The entries – News

The second round of the French Elite Men’s Cyclo-cross Cup takes place this Sunday, October 3 in Pierric (Loire-Atlantique). The start will be given at 15:15, for a duration of approximately 60 ‘. The race will be followed live on DirectVelo. Find below the list of entries and all the information by clicking here.





The list of entries:

1 DUBAU Joshua MASSI ILE DE FRANCE

2 GRAS Yan TEAM PODIOCOM CC BOURGOGNE FRANCHE COMTE

3 SUAREZ FERNANDEZ Kevin NESTA-MMR SPAIN

4 MENUT David CROSS TEAM LEGENDRE GRAND EST

5 CHAINEL Steve CROSS TEAM LEGENDRE GRAND EST

6 VAN DIJKE Koen TWC HET SNELLE WIEL NETHERLANDS

7 HAVOT Sébastien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT NORMANDIE

8 PHILIBERT Aurélien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT AUVERGNE-RHONE-ALPES

9 MOTTIEZ Gilles CROSS TEAM LEGENDRE SWITZERLAND

10 SAVIGNONI Titouan CROSS TEAM LEGENDRE ILE DE FRANCE

11 MARASCO Lorenzo SEBMOTOBIKES CX TEAM GRAND EST

12 GUILLAUD Valentin TEAM GUEVEL IMMOBILIER LAVAL CYCLISME 53 PAYS DE LA LOIRE

13 NAVARRO Quentin TEAM MOTRIO SAFIR GANOVA BURGUNDY FRANCHE COMTE

14 MORICHON Mathieu TEAM ROYALBIKESHOP.COM NEW AQUITAINE

15 HUMBERT Valentin TEAM S1NEO LOUDEAC BOURGOGNE FRANCHE COMTE

16 PERIOU Tony TEAM S1NEO LOUDEAC BRITTANY

17 JUNQUERA SAN MILLAN Mario UNICAJA BANCO – GIJON SPAIN

18 GRÉGORY Carême CYCLING AGREEMENT OF WALLONIA BELGIUM

19 CHAMERAT DUMONT Antony VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS AUVERGNE-RHONE-ALPES

20 BARRIER Nicolas VS ROMANAIS PEAGEOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES

21 FARNIER Julien VS ROMANAIS PEAGEOIS AUVERGNE-RHONE-ALPES

22 REMONDET Valentin AMICALE CYCLIST BISONTINE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

23 MALAQUIN Amaury CC RENNAIS BRITTANY

24 SIVIGNON Pierrick EC QUEVENOISE BRITTANY

25 JOSSET Ronan TEAM BISIKLET BRITTANY

26 FILLAUT Miguel TEAM SPRINT ENERGY BRITTANY

27 THE LAVANDER Mathieu VC PONTIVYEN BRETAGNE

28 PERCEVAULT Teddy CS CHINONAIS CENTER VAL DE LOIRE

29 RENARD Ludovic US ST PIERRE DES CORPS CENTER VAL DE LOIRE

30 DELOISON Lucas SCHWENHEIM CROSS TEAM GRAND EST

31 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN HAUTS DE FRANCE

32 CARESMEL Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN HAUTS DE FRANCE

33 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95 ILE DE FRANCE

34 DUBAU Lucas TEAM PELTRAX – CSD ILE DE FRANCE

35 DELPRAT Steven ES TORIGNI NORMANDY

36 TROPARDY Arthur USSA PAVILLY BARENTIN NORMANDIE

37 ANGOT Benjamin TEAM U CUBE 17 NEW AQUITAINE

38 PETITEAU Valentin ANGOULEME VELO CLUB NEW AQUITAINE

39 MARGUERITAT Titouan CC PERIGUEUX DORDOGNE NEW AQUITAINE

40 PASQUET Audric VELO CLUB MONPAZIER NEW AQUITAINE

41 RUEL Quentin AC BREVINOIS PAYS DE LA LOIRE

42 BARON Elouan ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 PAYS DE LA LOIRE

43 GIFT Florentin ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 PAYS DE LA LOIRE

44 GAUDIN Guillaume CX VENDEE PIVETEAU WOOD PAYS DE LA LOIRE

45 GUILBAUD Guillaume CX VENDEE WOODEN PIVETEAU PAYS DE LA LOIRE

46 FOUQUET Alexy UNION CYCLISTE CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE

47 TABURET Mathieu UNION CYCLISTE CHOLET 49 PAYS DE LA LOIRE

48 HUBERT Teddy US PONTCHATELAINE PAYS DE LA LOIRE

49 PERRAUD Christopher US PONTCHATELAINE PAYS DE LA LOIRE

50 PONTREAU Thibaut VC CHALLANDAIS PAYS DE LA LOIRE

51 LAUGER Yvonnick VS FERTOIS PAYS DE LA LOIRE

52 ROGIER Vincent VC LE THOR GADAGNE SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR