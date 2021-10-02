Classic Loire-Atlantique: Ranking – News

Alan Riou (Team Arkéa-Samsic) won, this Saturday, the 21st edition of the Classic Loire-Atlantique (1.1), thirteenth round of the FDJ French Cup, contested in La Haye-Fouassière over a distance of 182.8 kilometers . He beat Valentin Madouas (Groupama-FDJ) and Dorian Godon (AG2R Citroën Team).
Alan Riou succeeds Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) on the list.
Ranking :
1. * RIOU Alan TEAM ARKEA-SAMSIC the 182.8 km in 4h29’30 “(avg. 40.698 km / h)
2. * MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ MT
3. * GODON Dorian AG2R CITROEN TEAM MT
4. SCOTSON Miles GROUPAMA-FDJ MT
5. CALMEJANE Lilian AG2R CITROEN TEAM 3
6. * SIDE Pier Andre RALLY CYCLING 7
7. * BURGAUDEAU Mathieu TOTAL ENERGIES 9
8. * DELETTER Alexandre DELKO 17
9. DELAPLACE Anthony TEAM ARKEA-SAMSIC MT
10. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BH 01:32
11. DE VOS Adam RALLY CYCLING 01:49
12. LEROUX Samuel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
13. PICHON Laurent TEAM ARKEA-SAMSIC MT
14. * BARTHE Cyril B&B HOTELS P / B KTM MT
15. BAKELANTS Jan INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
16. KRIEGER Alexander ALPECIN-FENIX MT
17. ADRIA Roger EQUIPO KERN PHARMA MT
18. * PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM 01:52
19. * KONGSTAD Tobias RIWAL CYCLING TEAM 02:36
20. * REYNDERS Jens SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
21. VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN-FENIX 02:40
22. BONNAMOUR Franck B&B HOTELS P / B KTM 03:03
23. * PEÑALVER ANIORTE Manuel BURGOS-BH 03:07
24. * FUENTES PANIEGO Angel BURGOS-BH MT
25. EYSKENS Jeroen EVOPRO RACING MT
26. CARDIS Romain ST MICHEL-AUBER 93 MT
27. SIMON Julien TOTAL ENERGIES MT
28. DUCHESNE Antoine GROUPAMA-FDJ MT
29. * ZINGLE Axel COFIDIS MT
30. GRELLIER Fabien TOTAL ENERGIES MT
31. JOYCE Colin RALLY CYCLING MT
32. SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
33. LOPEZ COZARD Juan Antonio BURGOS-BH MT
34. KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA-FDJ 03:10
35. * LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA 08:31
Let’s give up:
* ZUKOWSKY Nickolas RALLY CYCLING
* APERS Ruben SPORT VLAANDEREN-BALOISE
* BY PESTEL Sander SPORT VLAANDEREN-BALOISE
* BY WILDE Gilles SPORT VLAANDEREN-BALOISE
* GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN-BALOISE
VINE Jay ALPECIN-FENIX
BY KLEIJN Arvid RALLY CYCLING
PERICHON Pierre-Luc COFIDIS
* APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH
* MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA
BASSETT Stephen RALLY CYCLING
THWAITES Scott ALPECIN-FENIX
BY TIER Floris ALPECIN-FENIX
VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
FATHER Anthony COFIDIS
MORIN Emmanuel COFIDIS
LEBRETON Jacques COFIDIS
HAAS Nathan COFIDIS
* JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM
GALLOPIN Tony AG2R CITROEN TEAM
BIDARD François AG2R CITROEN TEAM
* CANTON Isaac BURGOS-BH
* BASTIAENS Ayco ALPECIN-FENIX
OKA Atsushi NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
* MOLENAAR Alex BURGOS-BH
AMADO Gonçalo ANTARTE-FEIRENSE
* FERNANDES Venceslau ANTARTE-FEIRENSE
* FERREIRA António Manuel Sousa ANTARTE-FEIRENSE
GARCIA DE MATEOS Vicente ANTARTE-FEIRENSE
OLIVEIRA PINTO Fábio Marcelo ANTARTE-FEIRENSE
SILVA Bruno ANTARTE-FEIRENSE
SILVA Rafael ANTARTE-FEIRENSE
* NØRTOFT Morten RIWAL CYCLING TEAM
LINDEMAN Adrie RIWAL CYCLING TEAM
LISSON Christoffer RIWAL CYCLING TEAM
* ISHIGAMI Masahiro NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
LEVEAU Jérémy XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
* MEYER Robin NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
VERMEULEN Emiel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
* TRACZ Szymon NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
* GUINET Dylan EVOPRO RACING
FONT MAS Bernat EVOPRO RACING
* MONK Cyrus EVOPRO RACING
VAN STAEYEN Michael EVOPRO RACING
* SIEMONS Stijn EVOPRO RACING
* GAHEMBA Barnabe RWANDA
* HABIMANA Jean Eric RWANDA
* MASENGESHO RWANDA
* NSABIMANA Jean Baptiste RWANDA
* MUHOZA Eric RWANDA
* MUGOSHA Moise RWANDA
* CHRISTEN Fabio NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
FERNANDEZ CRUZ Delio DELKO
GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA
* JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA
* LOPEZ CARAVACA Jordi EQUIPO KERN PHARMA
* MARK ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA
* BOILEAU Alan B&B HOTELS P / B KTM
COQUARD Bryan B&B HOTELS P / B KTM
HIVERT Jonathan B&B HOTELS P / B KTM
* CHEVALIER Maxime B&B HOTELS P / B KTM
BOUDAT Thomas TEAM ARKEA-SAMSIC
* GUERNALEC Thibault TEAM ARKEA-SAMSIC
* LOUVEL Matis TEAM ARKEA-SAMSIC
* PAJUR Markus TEAM ARKEA-SAMSIC
URRUTY Maxime XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
GONÇALVES José DELKO
* NZAFASHWANAYO Jean Claude RWANDA
* HAILEMICHAEL Kinfe Mulu DELKO
THE TURNIER Mathias DELKO
PRADES Eduard DELKO
HUREL Tony ST MICHEL-AUBER 93
MAURELET Flavien ST MICHEL-AUBER 93
MALDONADO Anthony ST MICHEL-AUBER 93
* DEBEAUMARCHÉ Nicolas ST MICHEL-AUBER 93
* TESSON Jason ST MICHEL-AUBER 93
VAN NIEKERK Morne ST MICHEL-AUBER 93
ANTOMARCHI Julien XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
* COMBES Simon XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
* DENIS Thomas XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
* GAILLARD Marlon TOTAL ENERGIES