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    Classic Loire-Atlantique: Ranking – News

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    Alan Riou (Team Arkéa-Samsic) won, this Saturday, the 21st edition of the Classic Loire-Atlantique (1.1), thirteenth round of the FDJ French Cup, contested in La Haye-Fouassière over a distance of 182.8 kilometers . He beat Valentin Madouas (Groupama-FDJ) and Dorian Godon (AG2R Citroën Team).
    Alan Riou succeeds Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) on the list.

    Ranking :
    1. * RIOU Alan TEAM ARKEA-SAMSIC the 182.8 km in 4h29’30 “(avg. 40.698 km / h)
    2. * MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ MT
    3. * GODON Dorian AG2R CITROEN TEAM MT
    4. SCOTSON Miles GROUPAMA-FDJ MT
    5. CALMEJANE Lilian AG2R CITROEN TEAM 3
    6. * SIDE Pier Andre RALLY CYCLING 7
    7. * BURGAUDEAU Mathieu TOTAL ENERGIES 9
    8. * DELETTER Alexandre DELKO 17
    9. DELAPLACE Anthony TEAM ARKEA-SAMSIC MT
    10. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BH 01:32
    11. DE VOS Adam RALLY CYCLING 01:49
    12. LEROUX Samuel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT
    13. PICHON Laurent TEAM ARKEA-SAMSIC MT
    14. * BARTHE Cyril B&B HOTELS P / B KTM MT
    15. BAKELANTS Jan INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT
    16. KRIEGER Alexander ALPECIN-FENIX MT
    17. ADRIA Roger EQUIPO KERN PHARMA MT
    18. * PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM 01:52
    19. * KONGSTAD Tobias RIWAL CYCLING TEAM 02:36
    20. * REYNDERS Jens SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    21. VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN-FENIX 02:40
    22. BONNAMOUR Franck B&B HOTELS P / B KTM 03:03
    23. * PEÑALVER ANIORTE Manuel BURGOS-BH 03:07
    24. * FUENTES PANIEGO Angel BURGOS-BH MT
    25. EYSKENS Jeroen EVOPRO RACING MT
    26. CARDIS Romain ST MICHEL-AUBER 93 MT
    27. SIMON Julien TOTAL ENERGIES MT
    28. DUCHESNE Antoine GROUPAMA-FDJ MT
    29. * ZINGLE Axel COFIDIS MT
    30. GRELLIER Fabien TOTAL ENERGIES MT
    31. JOYCE Colin RALLY CYCLING MT
    32. SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT
    33. LOPEZ COZARD Juan Antonio BURGOS-BH MT
    34. KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA-FDJ 03:10
    35. * LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA 08:31


    Let’s give up:
    * ZUKOWSKY Nickolas RALLY CYCLING
    * APERS Ruben SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    * BY PESTEL Sander SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    * BY WILDE Gilles SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    * GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    VINE Jay ALPECIN-FENIX
    BY KLEIJN Arvid RALLY CYCLING
    PERICHON Pierre-Luc COFIDIS
    * APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH
    * MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA
    BASSETT Stephen RALLY CYCLING
    THWAITES Scott ALPECIN-FENIX
    BY TIER Floris ALPECIN-FENIX
    VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
    FATHER Anthony COFIDIS
    MORIN Emmanuel COFIDIS
    LEBRETON Jacques COFIDIS
    HAAS Nathan COFIDIS
    * JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM
    GALLOPIN Tony AG2R CITROEN TEAM
    BIDARD François AG2R CITROEN TEAM
    * CANTON Isaac BURGOS-BH
    * BASTIAENS Ayco ALPECIN-FENIX
    OKA Atsushi NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    * MOLENAAR Alex BURGOS-BH
    AMADO Gonçalo ANTARTE-FEIRENSE
    * FERNANDES Venceslau ANTARTE-FEIRENSE
    * FERREIRA António Manuel Sousa ANTARTE-FEIRENSE
    GARCIA DE MATEOS Vicente ANTARTE-FEIRENSE
    OLIVEIRA PINTO Fábio Marcelo ANTARTE-FEIRENSE
    SILVA Bruno ANTARTE-FEIRENSE
    SILVA Rafael ANTARTE-FEIRENSE
    * NØRTOFT Morten RIWAL CYCLING TEAM
    LINDEMAN Adrie RIWAL CYCLING TEAM
    LISSON Christoffer RIWAL CYCLING TEAM
    * ISHIGAMI Masahiro NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    LEVEAU Jérémy XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    * MEYER Robin NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    VERMEULEN Emiel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    * TRACZ Szymon NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    * GUINET Dylan EVOPRO RACING
    FONT MAS Bernat EVOPRO RACING
    * MONK Cyrus EVOPRO RACING
    VAN STAEYEN Michael EVOPRO RACING
    * SIEMONS Stijn EVOPRO RACING
    * GAHEMBA Barnabe RWANDA
    * HABIMANA Jean Eric RWANDA
    * MASENGESHO RWANDA
    * NSABIMANA Jean Baptiste RWANDA
    * MUHOZA Eric RWANDA
    * MUGOSHA Moise RWANDA
    * CHRISTEN Fabio NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI
    FERNANDEZ CRUZ Delio DELKO
    GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA
    * JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA
    * LOPEZ CARAVACA Jordi EQUIPO KERN PHARMA
    * MARK ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA
    * BOILEAU Alan B&B HOTELS P / B KTM
    COQUARD Bryan B&B HOTELS P / B KTM
    HIVERT Jonathan B&B HOTELS P / B KTM
    * CHEVALIER Maxime B&B HOTELS P / B KTM
    BOUDAT Thomas TEAM ARKEA-SAMSIC
    * GUERNALEC Thibault TEAM ARKEA-SAMSIC
    * LOUVEL Matis TEAM ARKEA-SAMSIC
    * PAJUR Markus TEAM ARKEA-SAMSIC
    URRUTY Maxime XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    GONÇALVES José DELKO
    * NZAFASHWANAYO Jean Claude RWANDA
    * HAILEMICHAEL Kinfe Mulu DELKO
    THE TURNIER Mathias DELKO
    PRADES Eduard DELKO
    HUREL Tony ST MICHEL-AUBER 93
    MAURELET Flavien ST MICHEL-AUBER 93
    MALDONADO Anthony ST MICHEL-AUBER 93
    * DEBEAUMARCHÉ Nicolas ST MICHEL-AUBER 93
    * TESSON Jason ST MICHEL-AUBER 93
    VAN NIEKERK Morne ST MICHEL-AUBER 93
    ANTOMARCHI Julien XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    * COMBES Simon XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    * DENIS Thomas XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE
    * GAILLARD Marlon TOTAL ENERGIES


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