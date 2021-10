Classic Loire-Atlantique: Ranking – News

Alan Riou (Team Arkéa-Samsic) won, this Saturday, the 21st edition of the Classic Loire-Atlantique (1.1), thirteenth round of the FDJ French Cup, contested in La Haye-Fouassière over a distance of 182.8 kilometers . He beat Valentin Madouas (Groupama-FDJ) and Dorian Godon (AG2R Citroën Team).

Alan Riou succeeds Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) on the list.

Ranking :

1. * RIOU Alan TEAM ARKEA-SAMSIC the 182.8 km in 4h29’30 “(avg. 40.698 km / h)

2. * MADOUAS Valentin GROUPAMA-FDJ MT

3. * GODON Dorian AG2R CITROEN TEAM MT

4. SCOTSON Miles GROUPAMA-FDJ MT

5. CALMEJANE Lilian AG2R CITROEN TEAM 3

6. * SIDE Pier Andre RALLY CYCLING 7

7. * BURGAUDEAU Mathieu TOTAL ENERGIES 9

8. * DELETTER Alexandre DELKO 17

9. DELAPLACE Anthony TEAM ARKEA-SAMSIC MT

10. OKAMIKA BENGOETXEA Ander BURGOS-BH 01:32

11. DE VOS Adam RALLY CYCLING 01:49

12. LEROUX Samuel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE MT

13. PICHON Laurent TEAM ARKEA-SAMSIC MT

14. * BARTHE Cyril B&B HOTELS P / B KTM MT

15. BAKELANTS Jan INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS MT

16. KRIEGER Alexander ALPECIN-FENIX MT

17. ADRIA Roger EQUIPO KERN PHARMA MT

18. * PRODHOMME Nicolas AG2R CITROEN TEAM 01:52

19. * KONGSTAD Tobias RIWAL CYCLING TEAM 02:36

20. * REYNDERS Jens SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT

21. VAN KEIRSBULCK Guillaume ALPECIN-FENIX 02:40

22. BONNAMOUR Franck B&B HOTELS P / B KTM 03:03

23. * PEÑALVER ANIORTE Manuel BURGOS-BH 03:07

24. * FUENTES PANIEGO Angel BURGOS-BH MT

25. EYSKENS Jeroen EVOPRO RACING MT

26. CARDIS Romain ST MICHEL-AUBER 93 MT

27. SIMON Julien TOTAL ENERGIES MT

28. DUCHESNE Antoine GROUPAMA-FDJ MT

29. * ZINGLE Axel COFIDIS MT

30. GRELLIER Fabien TOTAL ENERGIES MT

31. JOYCE Colin RALLY CYCLING MT

32. SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN-BALOISE MT

33. LOPEZ COZARD Juan Antonio BURGOS-BH MT

34. KONOVALOVAS Ignatas GROUPAMA-FDJ 03:10

35. * LOPEZ FUENTES Diego EQUIPO KERN PHARMA 08:31





Let’s give up:

* ZUKOWSKY Nickolas RALLY CYCLING

* APERS Ruben SPORT VLAANDEREN-BALOISE

* BY PESTEL Sander SPORT VLAANDEREN-BALOISE

* BY WILDE Gilles SPORT VLAANDEREN-BALOISE

* GHYS Robbe SPORT VLAANDEREN-BALOISE

VINE Jay ALPECIN-FENIX

BY KLEIJN Arvid RALLY CYCLING

PERICHON Pierre-Luc COFIDIS

* APARICIO MUÑOZ Mario BURGOS-BH

* MORENO SANCHEZ Ivan EQUIPO KERN PHARMA

BASSETT Stephen RALLY CYCLING

THWAITES Scott ALPECIN-FENIX

BY TIER Floris ALPECIN-FENIX

VLIEGEN Loïc INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS

FATHER Anthony COFIDIS

MORIN Emmanuel COFIDIS

LEBRETON Jacques COFIDIS

HAAS Nathan COFIDIS

* JULLIEN Anthony AG2R CITROEN TEAM

GALLOPIN Tony AG2R CITROEN TEAM

BIDARD François AG2R CITROEN TEAM

* CANTON Isaac BURGOS-BH

* BASTIAENS Ayco ALPECIN-FENIX

OKA Atsushi NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI

* MOLENAAR Alex BURGOS-BH

AMADO Gonçalo ANTARTE-FEIRENSE

* FERNANDES Venceslau ANTARTE-FEIRENSE

* FERREIRA António Manuel Sousa ANTARTE-FEIRENSE

GARCIA DE MATEOS Vicente ANTARTE-FEIRENSE

OLIVEIRA PINTO Fábio Marcelo ANTARTE-FEIRENSE

SILVA Bruno ANTARTE-FEIRENSE

SILVA Rafael ANTARTE-FEIRENSE

* NØRTOFT Morten RIWAL CYCLING TEAM

LINDEMAN Adrie RIWAL CYCLING TEAM

LISSON Christoffer RIWAL CYCLING TEAM

* ISHIGAMI Masahiro NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI

LEVEAU Jérémy XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

* MEYER Robin NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI

VERMEULEN Emiel XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

* TRACZ Szymon NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI

* GUINET Dylan EVOPRO RACING

FONT MAS Bernat EVOPRO RACING

* MONK Cyrus EVOPRO RACING

VAN STAEYEN Michael EVOPRO RACING

* SIEMONS Stijn EVOPRO RACING

* GAHEMBA Barnabe RWANDA

* HABIMANA Jean Eric RWANDA

* MASENGESHO RWANDA

* NSABIMANA Jean Baptiste RWANDA

* MUHOZA Eric RWANDA

* MUGOSHA Moise RWANDA

* CHRISTEN Fabio NIPPO-PROVENCE-PTS CONTI

FERNANDEZ CRUZ Delio DELKO

GALVAN FERNANDEZ Francisco EQUIPO KERN PHARMA

* JAIME FERNANDEZ Alex EQUIPO KERN PHARMA

* LOPEZ CARAVACA Jordi EQUIPO KERN PHARMA

* MARK ROMAN Marti EQUIPO KERN PHARMA

* BOILEAU Alan B&B HOTELS P / B KTM

COQUARD Bryan B&B HOTELS P / B KTM

HIVERT Jonathan B&B HOTELS P / B KTM

* CHEVALIER Maxime B&B HOTELS P / B KTM

BOUDAT Thomas TEAM ARKEA-SAMSIC

* GUERNALEC Thibault TEAM ARKEA-SAMSIC

* LOUVEL Matis TEAM ARKEA-SAMSIC

* PAJUR Markus TEAM ARKEA-SAMSIC

URRUTY Maxime XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

GONÇALVES José DELKO

* NZAFASHWANAYO Jean Claude RWANDA

* HAILEMICHAEL Kinfe Mulu DELKO

THE TURNIER Mathias DELKO

PRADES Eduard DELKO

HUREL Tony ST MICHEL-AUBER 93

MAURELET Flavien ST MICHEL-AUBER 93

MALDONADO Anthony ST MICHEL-AUBER 93

* DEBEAUMARCHÉ Nicolas ST MICHEL-AUBER 93

* TESSON Jason ST MICHEL-AUBER 93

VAN NIEKERK Morne ST MICHEL-AUBER 93

ANTOMARCHI Julien XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

* COMBES Simon XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

* DENIS Thomas XELLISS-ROUBAIX LILLE METROPOLE

* GAILLARD Marlon TOTAL ENERGIES