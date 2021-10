MARKET POINT-Sharp drop in sight in Europe to start Q4 (updated)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en baisse de 0,9% à 1,7% * A Wall Street, le S&P a perdu 1,59% * "Shutdown" US évité, le vote sur les infrastructures reporté * Le taux US à dix ans retombe vers 1,47% par Blandine Henault PARIS, 1er octobre, (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient entamer le dernier trimestre de l'année en nette baisse, dans la foulée de Wall Street, l'aversion au risque dominant encore après un mois de septembre très chahuté. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,91% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 1,71% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 1,16% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 1,74% pour l'EuroStoxx50 .STOXX50E . Sur le mois de septembre, le CAC 40 a accusé un repli mensuel de 2,4% mais affiche une hausse de 0,19% sur l'ensemble du troisième trimestre. Les motifs d'inquiétude qui ont pesé le mois dernier restent présents, entre la perspective d'un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales, les tensions inflationnistes et les difficultés financières du groupe chinois Evergrande 3323.HK . Si le risque d'un "shutdown" aux Etats-Unis a été évité, le vote à la Chambre des représentants sur le plan de 1.000 milliards de dollars sur les infrastructures voulu par le président américain Joe Biden a toutefois été reporté. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains signalent un nouveau repli à l'ouverture après la nette baisse déjà accusée jeudi. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,59% à 33.843,92 points, le S&P-500 .SPX a perdu 1,19% à 4.307,54 points et le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a reculé de son côté de 0,44% à 14.448,58 points. Les trois indices ont enregistré leur plus mauvaise performance trimestrielle depuis le début de l'année 2020, lorsque le déclenchement de la crise du COVID-19 a soudainement paralysé l'économie mondiale. Le Dow a terminé la période juillet-septembre dans le rouge (-1,9%), comme le Nasdaq (-0,38%), alors que le S&P-500 affiche un modeste gain de 0,23%. EN ASIE Dans la foulée de Wall Street, la Bourse de Tokyo .N225 a chuté de 2,31%. En Chine, les marchés sont fermés pour une semaine à l'occasion des congés de la "Golden Week". TAUX/CHANGES L'aversion au risque pousse les investisseurs vers les actifs jugés refuges et notamment les obligations souveraines. La demande fait baisser les rendements obligataires, le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR reculant de cinq points de base, pour retomber à 1,4788%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède près de trois points de base dans les premières échanges, à -0,222%. Sur le marché des devises, le dollar reste proche d'un plus haut d'un an touché la veille face à un panier de devises de référence. .DXY De son côté, l'euro est au plus bas depuis juillet 2020 face au dollar et évolue sous le seuil de 1,16 dollar, à 1,1576. EUR= PÉTROLE Les cours du brut sont stables, la prudence dominant avant une réunion des producteurs de l'Opep et leurs alliés (Opep+) prévue lundi où ils pourraient discuter d'une augmentation de leur production, selon des sources. Le baril de Brent LCOc avance de 0,05% à 78,35 dollars et celui du brut léger américain CLc1 perd 0,04% à 75 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI manufacturier septembre 55,2 55,2* définitif DE 07h55 Indice PMI manufacturier septembre 58,5 58,5* définitif EZ 08h00 Indice PMI manufacturier septembre 58,7 58,7* définitif GB 08h30 Indice PMI manufacturier septembre 56,3 56,3* définitif EZ 09h00 Inflation IPCH sur un an (1re septembre 3,3% 3,0% estimation) USA 12h30 Revenu des ménages août +0,3% +1,1% Dépenses des ménages +0,6% +0,3% USA 14h00 Indice ISM manufacturier septembre 59,6 59,9 USA 14h00 Indice de confiance du septembre 71,0 71,0* Michigan définitif * première estimation (Édité par Nicolas Delame)