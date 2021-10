CC – Coupe de France – Pierric – Cadets: Ranking – News

Célia Gery (VC Rambertois) won, this Sunday, in Pierric (Loire-Atlantique), the first round of the Coupe de France Cadettes cyclo-cross. She was ahead of Amandine Muller (VC Eckwersheim) and Léane Desrieux (VS Romanais Péageois).

Célia Gery at the same time becomes the first leader of the Coupe de France cyclo-cross.

Ranking :

1. GERY Célia VC RAMBERTOIS in 35’33 ”

2. MULLER Amandine VC ECKWERSHEIM at 01’55 ”

3. DESRIEUX Léane VS ROMANAIS PEAGEOIS at 03’50 ”

4. JOUAULT Ambre CC VITREEN at 04’02 ”

5. GUTH Lucie BOURGOGNE FRANCHE COMTE ”

6. DESPREZ Lison CD CÔTES-D’ARMOR at 05’08 ”

7. DUPIN Melanie NEW AQUITAINE at 05’34 ”

8. PLAGNIOL Maeva AIX MTB at 05’47 ”

9. BUNEA Wendy VELO CLUB AMBERTOIS at 05’51 ”

10. LIBOREAU Manon CD LOIR-ET-CHER at 06’16 ”

11. PIERNET Laura ROUSSY BIKE CLUB at 06’20 ”

12. KLEINCLAUSS Moena MOELAN CYCLO CLUB ”

13. TERTRAIS Johanne KER MTB BARS at 07’23 ”

14. FROM GUERDAVID Aurelie MOELAN CYCLO CLUB at 08’01 ”

15. NEVEUX Maeva CC CASTELBRIANTAIS at 08’22 ”

16. FERNANDES Pauline UC HAGUENAU at 08’49 ”

17. DAGUTS Garance LE ROC DE LA LEGUE at 08’50 ”

18. LEADING Yulizh AC TREGUNCOISE at 09’17 ”

19. MORICEAU Clarisse DURTAL VELO SPORT ”

20. VERNEZOUL Yléa ALBI VELO SPORT at 09’21 ”

21. FAVREAU Pauline CD INDRE-ET-LOIRE at 09’26 ”

22. DOUGUET Julie ALNE OLYMPIQUE CYCLIST at 09’39 ”

23. LE COUEDIC HENIN Noemie CD CÔTES-D’ARMOR at 09’47 ”

24. BARBEREAU Juliette TEAM ALLINGES PUBLISH at 09’56 ”

25. CUFI Lana VC ANNEMASSE at 10’01 ”

26. BRAMOULLE Manon AS TOURLAVILLE CYCLISME at 10’02 ”

27. SAUX Cloé CD LOIR-ET-CHER at 10’07 ”

28. CHATELON Jade EC ST ETIENNE-LOIRE at 10’12 ”

29. GAILLARD Emilie UNION CYCLISTE SUD 53 at 10’33 ”

30. RONDEL Lea UC MONTGESNOISE at 10’52 ”

31. MICHAUD Flavie VS COUERONNAIS at 11’22 ”

32. KIRSCH Flavie BOURGOGNE FRANCHE COMTE at 11’29 ”

33. PATELLARO Lorena VC LE THOR GADAGNE at 11’38 ”

34. FAY Morgane ARDENNE MÉTROPOLE NEW CYCLING ”

35. PREVOST Laure COUSERANS CYCLING PYRENEES at 11’42 ”

36. PHILIPPE Eva EC QUEVENOISE at 11’45 ”

37. ROUANET Anaïs ALBI VELO SPORT at 11’49 ”

38. AGUILLON Penelope US VERN CYCLISME at 12’00 ”

39. DREANO Clara OC LOCMINE at 12’04 ”

40. LECOQ Alizea CA EVRON at 12’07 ”

41. LAVENU Nina LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM at 12’42 ”

42. DESSERRE Constance US METRO TRANSPORTS at 12’51 ”

43. GIRAUD Manuela VC HERBRETAIS at 14’12 ”

44. JOLLY Emma AIZENAY VELOS SPORTS at 15’27 ”

45. BOUTONNE Salome LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLING at 16’11 ”

46. ​​PORTMANN Noémie CSM PUTEAUX at 1 Tr

47. MAHE Sarah US PONTCHATELAINE at 1 Tr

48. SPINARD Agathe EC MAYENNAISE at 1 Tr

49. LAGUERRE Lilou ARDENNE MÉTROPOLE NEW CYCLING at 1 Tr

50. PREVOST Emilie COUSERANS CYCLING PYRENEES at 1 Tr

51. YANNIC Klervi EC LANDERNEAU at 1 Tr

52. GUEZINGAR Eva VS QUIMPEROIS at 1 Tr