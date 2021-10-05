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    Binche-Chimay-Binche: Ranking – News

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    Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) won the solo, this Tuesday, the semi-classic Binche-Chimay-Binche-Memorial Frank Vandenbroucke (1.1). After 198.6 kilometers of racing around Binche (Hainaut), he beat Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) and Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix).
    Danny van Poppel succeeds Tom Van Asbroeck on the winners of the event.

    Ranking :
    1. VAN POPPEL Danny IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS the 198.6 km in 4h44’45 ” (avg. 41.8474 km / h)
    2. TILLER Rasmus UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:03
    3. TAMINIAUX Lionel AFC ALPECIN-FENIX 00:05
    4. HOFSTETTER Hugo ISN ISRAEL START-UP NATION 00:07
    5. DEWULF Stan ACT AG2R CITROEN TEAM 00:07
    6. NOPPE Christophe ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:07
    7. MENTEN Milan BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 00:07
    8. HOOLE Daan TFS TREK-SEGAFREDO 00:07
    9. GROENEWEGEN Dylan TJV JUMBO-VISMA 00:07
    10. PASQUALON Andrea IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 00:07
    11. STOKKE Vegard DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 00:07
    12. MOZZATO Luca BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:07
    13. VAHTRA Norman ISN ISRAEL START-UP NATION 00:07
    14. VAN HOECKE Gijs ACT AG2R CITROEN TEAM 00:07
    15. CAVENDISH Mark DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:07
    16. RIOU Alan ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:07
    17. STEIMLE Jannik DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:13
    18. REYNDERS Jens SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 00:13
    19. FOUCHE James BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING 00:13
    20. DAUPHIN Florian BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:13
    21. FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 00:13
    22. VAN EMDEN Jos TJV JUMBO-VISMA 00:22
    23. DE BONDT Dries AFC ALPECIN-FENIX 00:22
    24. VAN KEIRSBULCK Guillaume AFC ALPECIN-FENIX 00:22
    25. DECLERCQ Benjamin ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:22
    26. TEUNISSEN Mike TJV JUMBO-VISMA 00:22
    27. VAN MOER Brent LTS LOTTO SOUDAL 00:22
    28. HULGAARD ​​Morten UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:22
    29. VAUQUELIN Kévin ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:32
    30. SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 00:32
    31. BURGAUDEAU Mathieu TEN TOTALENERGIES 00:34
    32. COQUARD Bryan BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:38
    33. VAN ASBROECK Tom ISN ISRAEL START-UP NATION 00:39
    34. JOHANSEN Julius UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:39
    35. VAN GESTEL Dries TEN TOTALENERGIES 00:41
    36. VAN UDEN Casper DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 00:41
    37. GUINET Dylan EVO EVOPRO RACING 00:41
    38. EENKHOORN Pascal TJV JUMBO-VISMA 00:41
    39. VAN TRICHT Stan DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:41
    40. WELTEN Bram ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:41
    41. PLUIMERS Rick TJV JUMBO-VISMA 00:41
    42. DUVAL Julien ACT AG2R CITROEN TEAM 00:45
    43. MERTZ Remy BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 00:53
    44. EYSKENS Jeroen EVO EVOPRO RACING 00:56
    45. THEUNS Edward TFS TREK-SEGAFREDO 00:56
    46. ​​BASTIAENS Ayco AFC ALPECIN-FENIX 00:59
    47. KLUGE Roger LTS LOTTO SOUDAL 01:08
    48. KRIEGER Alexander AFC ALPECIN-FENIX 01:09
    49. RESELL Erik Nordsaeter UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 01:09
    50. ANDRESEN Tobias DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 01:14
    51. KOCH Jonas IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 01:21
    52. FOX Alexis ISN ISRAEL START-UP NATION 02:12
    53. ČERNÝ Josef DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 02:12
    54. VALLEE Boris BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 02:31
    55. GOOSSENS Kobe LTS LOTTO SOUDAL 02:48
    56. DE MAEGHT Dorian BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 04:52
    57. DESAL Ceriel BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 05:41
    58. VAN POUCKE Aaron SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 05:41
    59. VANSPEYBROUCK Pieter IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 06:32
    60. QUARTERMAN Charles TFS TREK-SEGAFREDO 06:32
    61. MANZIN Lorrenzo TEN TOTALENERGIES 06:32
    62. JANSSENS Jimmy AFC ALPECIN-FENIX 06:32
    63. TERPSTRA Niki TEN TOTALENERGIES 06:32
    66. SIEMONS Stijn EVO EVOPRO RACING 16:57
    67. MONK Cyrus EVO EVOPRO RACING 16:57
    68. BY WINTER Ludwig IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 16:57


    Non-runners:
    LIEPINS Emils TFS TREK-SEGAFREDO
    LOUVEL Matis ARK TEAM ARKEA-SAMSIC
    VAN ROOY Kenneth SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    PRICE PEJTERSEN Johan UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
    VAN STAEYEN Michaël EVO EVOPRO RACING
    D´HEYGERE Gil TIS TARTELETTO-ISOREX

    Let’s give up:
    BARBIER Rudy ISN ISRAEL START-UP NATION
    VANMARCKE Sep ISN ISRAEL START-UP NATION
    BIERMANS Jenthe ISN ISRAEL START-UP NATION
    JUNGELS Bob ACT AG2R CITROEN TEAM
    NAESEN Lawrence ACT AG2R CITROEN TEAM
    JULLIEN Anthony ACT AG2R CITROEN TEAM
    VAN POPPEL Boy IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
    VLIEGEN Loïc IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
    GARRISON Ian DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP
    JAKOBSEN Fabio DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP
    STEELS Stijn DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP
    ROOSEN Timo TJV JUMBO-VISMA
    VAN HOOYDONCK Nathan TJV JUMBO-VISMA
    GRIGNARD Sébastien LTS LOTTO SOUDAL
    MALECKI Kamil LTS LOTTO SOUDAL
    KAMP Alexander TFS TREK-SEGAFREDO
    REIJNEN Kiel TFS TREK-SEGAFREDO
    PAJUR Markus ARK TEAM ARKEA-SAMSIC
    RICHARDSON Alexandar AFC ALPECIN-FENIX
    LAGREE Adrien BBK B&B HOTELS P / B KTM
    JAUREGUI Quentin BBK B&B HOTELS P / B KTM
    DEBUSSCHERE Jens BBK B&B HOTELS P / B KTM
    DE BIE Sean BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
    PAASSCHENS Mathijs BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
    BEULLENS Cedric SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    DE PESTEL Sander SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    VANHOOF Ward SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
    PETIT Adrien TEN TOTALENERGIES
    SOUP Geoffrey TEN TOTALENERGIES
    TURGIS Anthony TEN TOTALENERGIES
    BLIKRA Erlend UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
    URIANSTAD Martin Bugge UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
    STEWART Campbell BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
    GATE Aaron BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
    WATTS Kiaan BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
    SEXTON Thomas BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
    KENCH Joshua BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
    MAYRHOFER Marius DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
    NABERMAN Tim DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
    HEINSCHKE Leon DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
    WILKSCH Hannes DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
    FONT MAS Bernat EVO EVOPRO RACING
    MCDUNPHY Conn EVO EVOPRO RACING
    VAN BREUSSEGEM Elias TIS TARTELETTO-ISOREX
    VAN DEN BRANDE Julien TIS TARTELETTO-ISOREX
    VAN DE KERKHOVE Brent TIS TARTELETTO-ISOREX
    WOUTERS Enzo TIS TARTELETTO-ISOREX
    RELAES Jacob TIS TARTELETTO-ISOREX

    Source: results.belgiancycling.be


    Amanda

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