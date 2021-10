Binche-Chimay-Binche: Ranking – News

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) won the solo, this Tuesday, the semi-classic Binche-Chimay-Binche-Memorial Frank Vandenbroucke (1.1). After 198.6 kilometers of racing around Binche (Hainaut), he beat Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) and Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix).

Danny van Poppel succeeds Tom Van Asbroeck on the winners of the event.

Ranking :

1. VAN POPPEL Danny IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS the 198.6 km in 4h44’45 ” (avg. 41.8474 km / h)

2. TILLER Rasmus UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:03

3. TAMINIAUX Lionel AFC ALPECIN-FENIX 00:05

4. HOFSTETTER Hugo ISN ISRAEL START-UP NATION 00:07

5. DEWULF Stan ACT AG2R CITROEN TEAM 00:07

6. NOPPE Christophe ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:07

7. MENTEN Milan BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 00:07

8. HOOLE Daan TFS TREK-SEGAFREDO 00:07

9. GROENEWEGEN Dylan TJV JUMBO-VISMA 00:07

10. PASQUALON Andrea IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 00:07

11. STOKKE Vegard DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 00:07

12. MOZZATO Luca BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:07

13. VAHTRA Norman ISN ISRAEL START-UP NATION 00:07

14. VAN HOECKE Gijs ACT AG2R CITROEN TEAM 00:07

15. CAVENDISH Mark DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:07

16. RIOU Alan ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:07

17. STEIMLE Jannik DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:13

18. REYNDERS Jens SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 00:13

19. FOUCHE James BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING 00:13

20. DAUPHIN Florian BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:13

21. FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 00:13

22. VAN EMDEN Jos TJV JUMBO-VISMA 00:22

23. DE BONDT Dries AFC ALPECIN-FENIX 00:22

24. VAN KEIRSBULCK Guillaume AFC ALPECIN-FENIX 00:22

25. DECLERCQ Benjamin ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:22

26. TEUNISSEN Mike TJV JUMBO-VISMA 00:22

27. VAN MOER Brent LTS LOTTO SOUDAL 00:22

28. HULGAARD ​​Morten UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:22

29. VAUQUELIN Kévin ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:32

30. SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 00:32

31. BURGAUDEAU Mathieu TEN TOTALENERGIES 00:34

32. COQUARD Bryan BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:38

33. VAN ASBROECK Tom ISN ISRAEL START-UP NATION 00:39

34. JOHANSEN Julius UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:39

35. VAN GESTEL Dries TEN TOTALENERGIES 00:41

36. VAN UDEN Casper DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 00:41

37. GUINET Dylan EVO EVOPRO RACING 00:41

38. EENKHOORN Pascal TJV JUMBO-VISMA 00:41

39. VAN TRICHT Stan DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:41

40. WELTEN Bram ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:41

41. PLUIMERS Rick TJV JUMBO-VISMA 00:41

42. DUVAL Julien ACT AG2R CITROEN TEAM 00:45

43. MERTZ Remy BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 00:53

44. EYSKENS Jeroen EVO EVOPRO RACING 00:56

45. THEUNS Edward TFS TREK-SEGAFREDO 00:56

46. ​​BASTIAENS Ayco AFC ALPECIN-FENIX 00:59

47. KLUGE Roger LTS LOTTO SOUDAL 01:08

48. KRIEGER Alexander AFC ALPECIN-FENIX 01:09

49. RESELL Erik Nordsaeter UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 01:09

50. ANDRESEN Tobias DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 01:14

51. KOCH Jonas IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 01:21

52. FOX Alexis ISN ISRAEL START-UP NATION 02:12

53. ČERNÝ Josef DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 02:12

54. VALLEE Boris BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 02:31

55. GOOSSENS Kobe LTS LOTTO SOUDAL 02:48

56. DE MAEGHT Dorian BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 04:52

57. DESAL Ceriel BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 05:41

58. VAN POUCKE Aaron SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 05:41

59. VANSPEYBROUCK Pieter IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 06:32

60. QUARTERMAN Charles TFS TREK-SEGAFREDO 06:32

61. MANZIN Lorrenzo TEN TOTALENERGIES 06:32

62. JANSSENS Jimmy AFC ALPECIN-FENIX 06:32

63. TERPSTRA Niki TEN TOTALENERGIES 06:32

66. SIEMONS Stijn EVO EVOPRO RACING 16:57

67. MONK Cyrus EVO EVOPRO RACING 16:57

68. BY WINTER Ludwig IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 16:57





Non-runners:

LIEPINS Emils TFS TREK-SEGAFREDO

LOUVEL Matis ARK TEAM ARKEA-SAMSIC

VAN ROOY Kenneth SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE

PRICE PEJTERSEN Johan UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM

VAN STAEYEN Michaël EVO EVOPRO RACING

D´HEYGERE Gil TIS TARTELETTO-ISOREX

Let’s give up:

BARBIER Rudy ISN ISRAEL START-UP NATION

VANMARCKE Sep ISN ISRAEL START-UP NATION

BIERMANS Jenthe ISN ISRAEL START-UP NATION

JUNGELS Bob ACT AG2R CITROEN TEAM

NAESEN Lawrence ACT AG2R CITROEN TEAM

JULLIEN Anthony ACT AG2R CITROEN TEAM

VAN POPPEL Boy IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS

VLIEGEN Loïc IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS

GARRISON Ian DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP

JAKOBSEN Fabio DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP

STEELS Stijn DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP

ROOSEN Timo TJV JUMBO-VISMA

VAN HOOYDONCK Nathan TJV JUMBO-VISMA

GRIGNARD Sébastien LTS LOTTO SOUDAL

MALECKI Kamil LTS LOTTO SOUDAL

KAMP Alexander TFS TREK-SEGAFREDO

REIJNEN Kiel TFS TREK-SEGAFREDO

PAJUR Markus ARK TEAM ARKEA-SAMSIC

RICHARDSON Alexandar AFC ALPECIN-FENIX

LAGREE Adrien BBK B&B HOTELS P / B KTM

JAUREGUI Quentin BBK B&B HOTELS P / B KTM

DEBUSSCHERE Jens BBK B&B HOTELS P / B KTM

DE BIE Sean BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

PAASSCHENS Mathijs BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

BEULLENS Cedric SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE

DE PESTEL Sander SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE

VANHOOF Ward SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE

PETIT Adrien TEN TOTALENERGIES

SOUP Geoffrey TEN TOTALENERGIES

TURGIS Anthony TEN TOTALENERGIES

BLIKRA Erlend UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM

URIANSTAD Martin Bugge UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM

STEWART Campbell BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING

GATE Aaron BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING

WATTS Kiaan BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING

SEXTON Thomas BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING

KENCH Joshua BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING

MAYRHOFER Marius DDS DEVELOPMENT TEAM DSM

NABERMAN Tim DDS DEVELOPMENT TEAM DSM

HEINSCHKE Leon DDS DEVELOPMENT TEAM DSM

WILKSCH Hannes DDS DEVELOPMENT TEAM DSM

FONT MAS Bernat EVO EVOPRO RACING

MCDUNPHY Conn EVO EVOPRO RACING

VAN BREUSSEGEM Elias TIS TARTELETTO-ISOREX

VAN DEN BRANDE Julien TIS TARTELETTO-ISOREX

VAN DE KERKHOVE Brent TIS TARTELETTO-ISOREX

WOUTERS Enzo TIS TARTELETTO-ISOREX

RELAES Jacob TIS TARTELETTO-ISOREX



Source: results.belgiancycling.be