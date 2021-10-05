Binche-Chimay-Binche: Ranking – News

Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) won the solo, this Tuesday, the semi-classic Binche-Chimay-Binche-Memorial Frank Vandenbroucke (1.1). After 198.6 kilometers of racing around Binche (Hainaut), he beat Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team) and Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix).
Danny van Poppel succeeds Tom Van Asbroeck on the winners of the event.
Ranking :
1. VAN POPPEL Danny IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS the 198.6 km in 4h44’45 ” (avg. 41.8474 km / h)
2. TILLER Rasmus UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:03
3. TAMINIAUX Lionel AFC ALPECIN-FENIX 00:05
4. HOFSTETTER Hugo ISN ISRAEL START-UP NATION 00:07
5. DEWULF Stan ACT AG2R CITROEN TEAM 00:07
6. NOPPE Christophe ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:07
7. MENTEN Milan BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 00:07
8. HOOLE Daan TFS TREK-SEGAFREDO 00:07
9. GROENEWEGEN Dylan TJV JUMBO-VISMA 00:07
10. PASQUALON Andrea IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 00:07
11. STOKKE Vegard DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 00:07
12. MOZZATO Luca BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:07
13. VAHTRA Norman ISN ISRAEL START-UP NATION 00:07
14. VAN HOECKE Gijs ACT AG2R CITROEN TEAM 00:07
15. CAVENDISH Mark DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:07
16. RIOU Alan ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:07
17. STEIMLE Jannik DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:13
18. REYNDERS Jens SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 00:13
19. FOUCHE James BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING 00:13
20. DAUPHIN Florian BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:13
21. FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 00:13
22. VAN EMDEN Jos TJV JUMBO-VISMA 00:22
23. DE BONDT Dries AFC ALPECIN-FENIX 00:22
24. VAN KEIRSBULCK Guillaume AFC ALPECIN-FENIX 00:22
25. DECLERCQ Benjamin ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:22
26. TEUNISSEN Mike TJV JUMBO-VISMA 00:22
27. VAN MOER Brent LTS LOTTO SOUDAL 00:22
28. HULGAARD Morten UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:22
29. VAUQUELIN Kévin ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:32
30. SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 00:32
31. BURGAUDEAU Mathieu TEN TOTALENERGIES 00:34
32. COQUARD Bryan BBK B&B HOTELS P / B KTM 00:38
33. VAN ASBROECK Tom ISN ISRAEL START-UP NATION 00:39
34. JOHANSEN Julius UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 00:39
35. VAN GESTEL Dries TEN TOTALENERGIES 00:41
36. VAN UDEN Casper DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 00:41
37. GUINET Dylan EVO EVOPRO RACING 00:41
38. EENKHOORN Pascal TJV JUMBO-VISMA 00:41
39. VAN TRICHT Stan DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 00:41
40. WELTEN Bram ARK TEAM ARKEA-SAMSIC 00:41
41. PLUIMERS Rick TJV JUMBO-VISMA 00:41
42. DUVAL Julien ACT AG2R CITROEN TEAM 00:45
43. MERTZ Remy BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 00:53
44. EYSKENS Jeroen EVO EVOPRO RACING 00:56
45. THEUNS Edward TFS TREK-SEGAFREDO 00:56
46. BASTIAENS Ayco AFC ALPECIN-FENIX 00:59
47. KLUGE Roger LTS LOTTO SOUDAL 01:08
48. KRIEGER Alexander AFC ALPECIN-FENIX 01:09
49. RESELL Erik Nordsaeter UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM 01:09
50. ANDRESEN Tobias DDS DEVELOPMENT TEAM DSM 01:14
51. KOCH Jonas IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 01:21
52. FOX Alexis ISN ISRAEL START-UP NATION 02:12
53. ČERNÝ Josef DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP 02:12
54. VALLEE Boris BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 02:31
55. GOOSSENS Kobe LTS LOTTO SOUDAL 02:48
56. DE MAEGHT Dorian BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 04:52
57. DESAL Ceriel BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 05:41
58. VAN POUCKE Aaron SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE 05:41
59. VANSPEYBROUCK Pieter IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 06:32
60. QUARTERMAN Charles TFS TREK-SEGAFREDO 06:32
61. MANZIN Lorrenzo TEN TOTALENERGIES 06:32
62. JANSSENS Jimmy AFC ALPECIN-FENIX 06:32
63. TERPSTRA Niki TEN TOTALENERGIES 06:32
66. SIEMONS Stijn EVO EVOPRO RACING 16:57
67. MONK Cyrus EVO EVOPRO RACING 16:57
68. BY WINTER Ludwig IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS 16:57
Non-runners:
LIEPINS Emils TFS TREK-SEGAFREDO
LOUVEL Matis ARK TEAM ARKEA-SAMSIC
VAN ROOY Kenneth SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
PRICE PEJTERSEN Johan UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
VAN STAEYEN Michaël EVO EVOPRO RACING
D´HEYGERE Gil TIS TARTELETTO-ISOREX
Let’s give up:
BARBIER Rudy ISN ISRAEL START-UP NATION
VANMARCKE Sep ISN ISRAEL START-UP NATION
BIERMANS Jenthe ISN ISRAEL START-UP NATION
JUNGELS Bob ACT AG2R CITROEN TEAM
NAESEN Lawrence ACT AG2R CITROEN TEAM
JULLIEN Anthony ACT AG2R CITROEN TEAM
VAN POPPEL Boy IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
VLIEGEN Loïc IWG INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATERIALS
GARRISON Ian DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP
JAKOBSEN Fabio DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP
STEELS Stijn DQT DECEUNINCK-QUICK-STEP
ROOSEN Timo TJV JUMBO-VISMA
VAN HOOYDONCK Nathan TJV JUMBO-VISMA
GRIGNARD Sébastien LTS LOTTO SOUDAL
MALECKI Kamil LTS LOTTO SOUDAL
KAMP Alexander TFS TREK-SEGAFREDO
REIJNEN Kiel TFS TREK-SEGAFREDO
PAJUR Markus ARK TEAM ARKEA-SAMSIC
RICHARDSON Alexandar AFC ALPECIN-FENIX
LAGREE Adrien BBK B&B HOTELS P / B KTM
JAUREGUI Quentin BBK B&B HOTELS P / B KTM
DEBUSSCHERE Jens BBK B&B HOTELS P / B KTM
DE BIE Sean BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
PAASSCHENS Mathijs BWB BINGOAL PAUWELS SAUCES WB
BEULLENS Cedric SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
DE PESTEL Sander SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
VANHOOF Ward SVB SPORT VLAANDEREN-BALOISE
PETIT Adrien TEN TOTALENERGIES
SOUP Geoffrey TEN TOTALENERGIES
TURGIS Anthony TEN TOTALENERGIES
BLIKRA Erlend UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
URIANSTAD Martin Bugge UXT UNO-X PRO CYCLING TEAM
STEWART Campbell BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
GATE Aaron BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
WATTS Kiaan BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
SEXTON Thomas BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
KENCH Joshua BSC BLACK SPOKE PRO CYCLING
MAYRHOFER Marius DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
NABERMAN Tim DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
HEINSCHKE Leon DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
WILKSCH Hannes DDS DEVELOPMENT TEAM DSM
FONT MAS Bernat EVO EVOPRO RACING
MCDUNPHY Conn EVO EVOPRO RACING
VAN BREUSSEGEM Elias TIS TARTELETTO-ISOREX
VAN DEN BRANDE Julien TIS TARTELETTO-ISOREX
VAN DE KERKHOVE Brent TIS TARTELETTO-ISOREX
WOUTERS Enzo TIS TARTELETTO-ISOREX
RELAES Jacob TIS TARTELETTO-ISOREX
Source: results.belgiancycling.be