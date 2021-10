MARKET POINT-Slight increase in sight in Europe despite inflationary fears (updated)

(Actualisé avec futures sur le CAC, clôture de Tokyo, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse autour de 0,2% à 0,3% * La tendance pourrait s'avérer fragile, les futures US hésitants * Pétrole et taux montent encore par Blandine Henault PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient essayer de repartir de l'avant à l'ouverture mardi, après un début de semaine dans le rouge, marqué notamment par des craintes sur l'inflation. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,18% pour le CAC 40 parisien .FCHI , de 0,16% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,29% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,16% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . La tendance pourrait néanmoins s'avérer fragile alors que l'orientation positive des futures à Wall Street s'estompe et que la hausse des rendements obligataires et du pétrole se poursuit. "Les investisseurs sont clairement inquiets de l'inflation en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la hausse des prix de l'énergie", observe Vasu Menon, directeur de la stratégie d'investissement chez OCBC Bank. Par ailleurs, les investisseurs restent dans l'attente d'une annonce du géant chinois de la promotion immobilière Evergrande 3333.HK , dont le titre est toujours suspendu à la Bourse de Hong Kong. En Europe, les opérateurs de marché seront aussi attentifs à la publication dans la matinée des indices PMI définitifs pour les services en septembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en net repli lundi face à la hausse des rendements obligataires, qui a tiré à la baisse les "Big Tech" et autres valeurs de croissance. Les inquiétudes suscitées par les atermoiements politiques concernant le relèvement du plafond de la dette publique américaine ont également pesé sur la tendance. Le président américain Joe Biden a dit lundi ne pouvoir garantir que les Etats-Unis ne dépasseront pas le plafond de la dette publique, actuellement fixé à 28.400 milliards de dollars (24.446 milliards d'euros environ), et a exhorté les républicains à se joindre aux démocrates pour autoriser son relèvement. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,94%, à 34.002,92 points. Le S&P-500 .SPX a perdu 1,30%, à 4.300,46 points et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 2,14% à 14.255,49 points. Aux valeurs, Facebook FB.O a chuté de 4,89% après une panne majeure qui a affecté le réseau social ainsi que ses applications Instagram et WhatsApp. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a chuté de 2,19%, pénalisée par les craintes inflationnistes et le plongeon du poids lourd Fast Retailing 9983.T (-6,92%) après l'annonce d'un recul de 19,1% des ventes de son enseigne de prêt-à-porter Uniqlo en septembre. En Chine, les Bourses continentales restent fermées mais le Hang Seng .HSI à Hong Kong recule légèrement (-0,03%), tiraillé entre la progression des valeurs de l'énergie et les craintes autour d'Evergrande. TAUX/CHANGES Les rendements obligataires américains sont orientés à la hausse, sur fond d'anticipations inflationnistes et de prudence concernant le relèvement du plafond de la dette aux Etats-Unis. Le taux des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne un point de base, à 1,4911%. Son équivalent allemand DE10YT=RR est pour sa part quasiment inchangé dans les premiers échanges, à -0,216%. La remontée des rendements et le climat de prudence continuent de favoriser le dollar qui gagne 0,25% face à un panier de devises de référence. .DXY L'euro recule ainsi de 0,2% face au billet vert pour retomber sous le seuil de 1,16 dollar. EUR= PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur progression après avoir déjà gagné plus de 2% lundi à la suite de la décision de l'Opep+ de s'en tenir à l'accord actuel d'une hausse de la production de 400.000 barils par jour (bpj) à compter de novembre. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,31% à 81,51 dollars, au plus haut depuis octobre 2018, et celui du baril de brut léger américain (WTI) CLc1 avance de 0,21% à 77,78 dollars, à un pic depuis novembre 2014. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI Markit des septembre 56,0 56,0* services définitif Indice PMI Markit composite 55,1 55,1* définitif DE 07h55 Indice PMI Markit des septembre 56,0 56,0* services définitif Indice PMI Markit composite 55,3 55,3* définitif EZ 08h00 Indice PMI Markit des septembre 56,3 56,3* services définitif Indice PMI Markit composite 56,1 56,1* définitif GB 08h30 Indice PMI Markit des septembre 54,6 54,6* services définitif Indice PMI Markit composite 54,1 54,1* définitif US 14h00 Indice ISM des services septembre 60,0 61,7 * estimation flash