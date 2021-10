MARKET POINT-Europe stock market expected to fall, rates rise (updated)

(Actualisé contrats à terme, clôture de Tokyo, ouverture de l'obligataire en Europe) * Les indices européens devraient repartir dans le rouge * Le 10 ans US grimpe au plus haut depuis juin * Le pétrole continue de progresser * L'enquête ADP sur l'emploi aux USA à surveiller par Laetitia Volga PARIS, 6 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture alors que le niveau élevé des prix du pétrole alimente les craintes inflationnistes, ce qui fait monter les rendements obligataires. D'après les contrats à terme , le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,7% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,71%, le FTSE à Londres .FTSE de 0,73% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,85%. L'envolée des prix du pétrole fait craindre aux investisseurs des poussées inflationnistes plus fortes qu'attendu, ce qui pourrait potentiellement accroître la pression sur les banques centrales pour réduire leur politique monétaire accommodante. Pour la première fois en sept ans, la banque centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a relevé son taux d'intérêt mercredi et a signalé qu'un autre resserrement monétaire était à venir dans le but de maîtriser les pressions inflationnistes. Cette décision a renforcé les craintes que "l'inflation puisse déclencher d'autres hausses de taux de la part de différentes banques centrales, la 'stagflation' (caractérisée par une croissance faible et une inflation élevée) étant l'une des plus grandes inquiétudes du marché", a déclaré Edison Pun, analyste senior chez Saxo Markets. La publication macro-économique du jour sera l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis dont les résultats sont attendus à 12h15 GMT, à 48 heures du rapport mensuel du département du Travail. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme de Wall Street suggèrent pour le moment un repli de 0,4% à 0,6% après un net rebond mardi sous l'impulsion des actions de croissance, en premier lieu les géants du numérique, délaissées la veille dans un climat de volatilité exacerbée par les difficiles négociations au Congrès sur un relèvement du plafond de la dette fédérale. L'indice Dow Jones .DJI a gagné mardi 0,92% à 34.314,67 points, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 1,05% à 4.345,72 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,25% à 14.433,83 points. EN ASIE Après un rebond initial dans le sillage de Wall Street, la Bourse de Tokyo s'est retournée en baisse dans un contexte d'inquiétudes sur le possible impact de la crise Evergrande et sur la modeste cote de popularité du Premier ministre Fumio Kishida. "Cela signifie que son parti aura peu de chances de remporter une large victoire lors des prochaines élections législatives", a déclaré Kentaro Hayashi, stratège chez Daiwa Securities. Le Nikkei .N225 a perdu 1,05%. En Chine, les Bourses continentales sont toujours fermées mais à Hong Kong, l'indice Hang Seng .HSI recule de 0,4% alors que l'action du géant immobilier Evergrande 3333.HK reste suspendue dans l'attente d'une annonce sur une importante transaction. TAUX Sur le marchés obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne plus de trois points de base, à 1,5589%, après être monté à 1,573% pour la première depuis la mi-juin en raison des inquiétudes concernant l'inflation. En Europe, son équivalent allemand DE10YT=RR grimpe également dans les premiers échanges, à -0,157%, au plus haut en plus de trois mois. CHANGES Le dollar prend 0,18% contre à un panier de devises internationales .DXY , face aux incertitudes sur les perspectives de croissance mondiale et en attendant la publication vendredi du rapport sur l'emploi aux États-Unis qui pourrait fournir des indications sur la future politique de la Réserve fédérale. L'euro cède un peu de terrain face au dollar, en reculant à 1,158. EUR= Le dollar néo-zélandais recule face au billet vert NZD= , la décision de la RBNZ d'augmenter son taux directeur d'un quart de point à 0,50% n'ayant pas surpris les cambistes. PÉTROLE Les cours du pétrole montent encore légèrement après avoir atteint de nouveaux plus hauts dans un contexte d'inquiétudes sur l'approvisionnement en énergie avec les signes de resserrement des marchés du brut, du gaz naturel et du charbon. Lundi, la décision de l'Opep+ de s'en tenir à l'augmentation prévue de la production pétrolière plutôt que de l'accroître davantage à accentuer la hausse du marché. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,58% à 83,04 dollars après un pic de trois ans mardi à 83,13 dollars et le brut léger américain CLc1 , à 79,34 dollars (+0,52%), est au plus haut depuis novembre 2014. "L'augmentation de la production (de l'Opep+) est bien inférieure à ce que le marché attendait compte tenu de la crise mondiale l'énergie. Il n'est pas surprenant que l'on spécule sur le fait que l'Opep sera obligée de bouger avant la prochaine réunion si la demande continue de grimper", a indiqué ANZ dans une note. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Ventes au détail août +0,8% -2,3% - sur un an +0,4% +3,1% USA 12h15 Emploi privé (enquête ADP) septembre 428.000 374.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27528,87 -293,25 -1,05% +0,31% .N225 Topix .TOPX 1941,91 -5,84 -0,30% +7,60% Hong Kong 23988,21 -115,94 -0,48% -11,91% .HSI Taiwan .TWII 16393,16 -67,59 -0,41% +11,27% Séoul .KS11 2908,31 -53,86 -1,82% +1,21% Singapour 3077,43 +9,31 +0,30% +8,22% .STI Shanghaï 3568,17 +31,87 +0,90% +2,74% .SSEC Sydney .AXJO 7206,50 -41,90 -0,58% +9,40% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34314,67 +311,75 +0,92% +12,12% .DJI S&P-500 .SPX 4345,72 +45,26 +1,05% +15,70% Nasdaq .IXIC 14433,83 +117,04 +0,82% +11,99% Nasdaq 100 14674,15 +202,02 +1,40% +13,86% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1764,68 +21,49 +1,23% +14,85% .FTEU3 Eurostoxx 50 4065,43 -12,88 -0,32% +14,43% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6576,28 -2,34 -0,04% +18,46% Dax 30 .GDAXI 15194,49 -104,51 -0,68% +10,76% FTSE .FTSE 7077,10 +66,09 +0,94% +9,54% SMI .SSMI 11587,00 +4,65 +0,04% +8,25% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1578 1,1596 -0,16% -5,20% Dlr/Yen JPY= 111,72 111,45 +0,24% +8,29% Euro/Yen 129,37 129,25 +0,09% +1,93% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9297 0,9277 +0,22% +5,04% Euro/CHF 1,0764 1,0760 +0,04% -0,40% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3613 1,3629 -0,12% -0,44% Indice $ .DXY 94,1390 93,9750 +0,17% -2,11% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1610 +0,0280 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6890 +0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1920 +0,0300 +35,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5572 +0,0260 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2915 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 79,35 78,93 +0,42 +0,53% +29,64% CLc1 Brent LCOc1 83,03 82,56 +0,47 +0,57% +25,75% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)