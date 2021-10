MARKETS POINT-The fear of “stagflation” takes over

* Net repli en vue à Wall Street * En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 1,92%, le CAC 40 à Paris 2,19% * Le pétrole au plus haut depuis 2014, les rendements obligataires montent * L'enquête ADP sur l'emploi aux USA à surveiller * par Marc Angrand PARIS, 6 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en net repli et les principales Bourses européennes reculent à mi-séance mercredi, les actions effaçant leurs gains de la veille face au risque de voir l'accélération de l'inflation, nourrie notamment par les prix de l'énergie, contraindre les banques centrales à accélérer le resserrement de leur politique monétaire. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en recul de 1,04% pour le Dow Jones .DJI , de 1,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,46% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,19% à 6.432,18 points à 10h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,68% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,26%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,24%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,8% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,92%, au plus bas depuis le 20 juillet. Les anticipations d'une hausse plus rapide qu'anticipé des taux d'intérêt américains ont repris le dessus après les nouveaux plus hauts des cours du pétrole et la décision de la banque centrale de Nouvelle-Zélande de relever son taux directeur pour la première fois depuis sept ans. Les commandes à l'industrie allemande affichent par ailleurs un recul plus marqué qu'attendu en août (-7,7%), dû principalement à la faiblesse de la demande à l'export et du poids des pénuries de composants sur la production automobile. Ces nouvelles alimentent le scénario d'une période de "stagflation", la combinaison entre une croissance faible et une inflation forte. "L'illustration la plus nette des craintes de stagflation, c'est le fait que les indices actions aient reculé depuis un mois, de 4,7% en septembre pour le S&P 500, et que le dollar ait profité du repli sur les valeurs refuges, ce qui est inhabituel quand les matières premières montent aussi", constatent dans leur note quotidienne les stratèges d'UBS Global Wealth Management. Ils s'attendent donc à ce que la volatilité continue d'augmenter à court terme "avant que les éléments macro penchent clairement en faveur de la reflation et non de la stagflation". PÉTROLE Le marché pétrolier continue de profiter du refus de l'Opep et de ses alliés d'augmenter plus rapidement leur production pour combler l'écart entre l'offre et la demande mondiales. Il ignore ainsi les informations selon lesquelles les chiffres hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API) montrent une hausse des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière. Le Brent gagne 0,38% à 82,25 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,48% à 78,55 dollars CLc1 . Ce dernier est monté jusqu'à 79,78 dollars, son plus haut niveau depuis novembre 2014, et le Brent à 83,47 dollars, au plus haut depuis octobre 2018. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR se stabilise autour de 1,54% après être monté en début de journée à 1,573%, son plus haut niveau depuis la mi-juin. En Europe, les rendements de référence évoluent eux aussi sous leurs plus hauts du début de séance mais restent orientés à la hausse: le dix ans allemand DE10YT=RR prend près de deux points de base à -0,173% après un pic de quatre mois et demi à -0,147%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le rouge à mi-séance, les replis les plus marqués étant pour les plus exposés à la hausse du pétrole et à l'inflation: l'indice Stoxx du transport et des loisirs .SXTP cède 3,33%, celui de l'automobile .SXAP 2,85%. Les technologiques .SX8P , toujours sensibles aux tensions liées aux taux d'intérêt, abandonnent 2,45%. Le compartiment bancaire .SX7P , lui, ne perd "que" 1,05%, la hausse des rendements obligataires limitant son repli. Deutsche Telekom DTEGn.DE cède par ailleurs 5,57% après la vente par Goldman Sachs d'un bloc d'actions d'une valeur de 1,58 milliard d'euros, une opération liée au financement de l'accord du mois dernier avec SoftBank 9984.T . Dans l'actualité des résultats, Tesco TSCO.L gagne 4,92% après avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice annuel malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. CHANGES Les anticipations de resserrement des politiques monétaires profitent en premier lieu au dollar américain, qui s'apprécie de 0,44% face à un panier de devises de référence .DXY , pour se rapprocher du plus haut d'un an touché jeudi dernier. L'euro a touché à 1,1530 dollar EUR= son plus bas niveau depuis juillet 2020. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h15 Emploi privé (enquête ADP) septembre 428.000 374.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33815,0 -368,00 -1,08% 1YMc1 0 S&P-500 4279,00 -55,00 -1,27% ESc1 Nasdaq-100 14438,2 -217,00 -1,48% NQc1 5 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 34314,6 +311,75 +0,92% +12,12% .DJI 7 S&P-500 4345,72 +45,26 +1,05% +15,70% .SPX Nasdaq 14433,8 +178,35 +1,25% +11,99% .IXIC 3 Nasdaq 100 14674,1 +202,02 +1,40% +13,86% .NDX 5 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1731,99 -32,69 -1,85% +12,72% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3973,20 -92,23 -2,27% +11,84% .STOXX50E CAC 40 6429,38 -146,90 -2,23% +15,82% .FCHI Dax 30 14847,9 -346,55 -2,28% +8,23% .GDAXI 4 FTSE .FTSE 6953,10 -124,00 -1,75% +7,62% SMI .SSMI 11416,6 -170,39 -1,47% +6,66% 1 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1536 1,1596 -0,52% -5,54% EUR= Dlr/Yen 111,44 111,45 -0,01% +8,02% JPY= Euro/Yen 128,56 129,25 -0,53% +1,29% EURJPY= Dlr/CHF 0,9296 0,9277 +0,20% +5,03% CHF= Euro/CHF 1,0726 1,0760 -0,32% -0,75% EURCHF= Stg/Dlr 1,3562 1,3629 -0,49% -0,80% GBP= Indice $ 94,3960 93,9750 +0,45% -1,85% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,500 -0,1600 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,1710 +0,0170 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6900 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1820 +0,0200 +35,30 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5432 +0,0120 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2915 +0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 78,55 78,93 -0,38 -0,48% +28,33% US CLc1 Brent 82,23 82,56 -0,33 -0,40% +24,53% LCOc1 (Reportage XXXX, version française Marc Angrand)