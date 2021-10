MARKET POINT-Confirmed rebound in equities with lower energy prices

* Wall Street devrait amplifier sa remontée * En Europe, l'indice Stoxx 600 gagne 1,07%, le CAC 40 à Paris 1,34% * Les cours du pétrole et du gaz poursuivent leur repli * Les inscriptions au chômage aux USA à surveiller par Marc Angrand PARIS, 7 octobre (Reuters) - Wall Street devrait amplifier son rebond et les Bourses européennes affichent une progression soutenue à mi-séance jeudi, la baisse des prix de l'énergie et la perspective d'une solution provisoire au Congrès américain sur le plafond de la dette favorisant un regain d'appétit pour le risque. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,51% pour le Dow Jones .DJI , de 0,67% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,88% pour le Nasdaq .IXIC . À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,34% vers 10h40 GMT à 6.580,13 points, près de 2,5% au-dessus de son plus bas de séance de la veille. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,99% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,19%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E s'adjuge 1,4%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,08% et le Stoxx 600 .STOXX 1,07%. Le recul des cours du pétrole et du gaz entamé mercredi après l'annonce d'une augmentation inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis et les propos bien accueillis du président russe, Vladimir Poutine, sur l'approvisionnement du marché européen rassurent les investisseurs sur le risque d'une flambée générale des prix. Les marchés profitent aussi de l'espoir retrouvé de voir les démocrates et les républicains américains parvenir à un compromis sur un relèvement au moins temporaire du plafond de la dette publique afin d'éviter un risque de défaut des Etats-Unis. Un tel déblocage permettrait en outre de relancer les négociations sur le plan de dépenses budgétaires massives de l'administration Biden. Ce regain d'optimisme prend largement le pas sur la déception de la production industrielle allemande, en baisse de 4% en août. La progression des actions pourrait toutefois être tempérée par la prudence de mise à la veille des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui pourraient influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale. En attendant, les investisseurs surveilleront les statistiques hebdomadaires des inscriptions au chômage à 12h30 GMT. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET PÉTROLE Le marché pétrolier creuse ses pertes et se dirige vers une deuxième séance consécutive de baisse après la hausse surprise (+2,3 millions de barils) des stocks de brut américain et les déclarations de la secrétaire américaine à l'Energie, Jennifer Granholm, sur un possible recours aux réserves stratégiques. Le Brent perd 1,23% à 80,08 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,76% à 76,07 dollars CLc1 . La baisse est encore plus marquée sur le marché à terme européen du gaz avec des replis pouvant dépasser 10% sur certains contrats. TRNLTTFMc1 VALEURS EN EUROPE Tous les grands secteurs de la cote européenne évoluent dans le vert à la mi-journée, y compris celui du pétrole et du gaz, dont l'indice Stoxx .SXEP avance de 0,2% malgré la baisse des prix de l'énergie. Parmi les compartiments qui avaient particulièrement souffert mercredi, celui de l'automobile .SXAP gagne 2,82%, celui des matières premières .SXPP 2,28%. Le secteur de la construction .SXOP (+2,06%) profite des commentaires optimistes de Sika SIKA.S sur sa capacité à surmonter la hausse des prix des matières premières et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement: le titre du groupe suisse prend 1,88% et à Paris, Saint-Gobain SGOB.PA gagne 4,43%, l'une des meilleures performances du CAC 40. Dans le peloton de tête du Stoxx 600, les compagnies d'électricité espagnoles Iberdrola IBE.MC et Endesa ELE.MC bondissent respectivement de 5,75% et 4,48% après des informations sur des discussions entre le gouvernement et le secteur qui pourraient lever certaines incertitudes réglementaires selon des analystes. TAUX L'heure est aussi à la détente sur les marchés obligataires après l'envolée des rendements observée ces derniers jours: celui des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR oscille autour de 1,52% et son équivalent allemand DE10YT=RR recule de plus d'un point de base à -0,198%. Le repli de ce dernier s'explique par le reflux des craintes inflationnistes mais aussi par les informations de Bloomberg News selon lesquelles la BCE envisage un nouveau dispositif d'achats de titres afin de prévenir des turbulences sur les marchés après l'arrêt du PEPP, le programme d'achats d'urgence lancé en mars 2020. CHANGES Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises .DXY (-0,09%) mais reste proche de son récent plus haut de 14 mois, la baisse des prix de l'énergie n'ayant pas apaisé toutes les craintes d'un resserrement accéléré de la politique de la Réserve fédérale. L'euro se traite à 1,1558 dollar EUR= avant le compte rendu de la dernière réunion de la BCE, après être tombé à 1,1527 mercredi, son plus bas niveau depuis juillet 2020. Les cambistes restent à l'affût des déclarations des banques centrales sur l'évolution des prix. Du côté de la BCE, François Villeroy de Galhau a dit s'attendre à un retour de l'inflation sous 2% d'ici un an et Frank Elderson a réaffirmé considérer la poussée actuelle comme un phénomène temporaire. L8N2R32NR Le compte rendu de la réunion de septembre de la BCE sera publié à 11h30 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 348.000 362.000 2/10 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 34467,0 +176,00 +0,51% 1YMc1 0 S&P-500 4383,50 +29,50 +0,68% ESc1 Nasdaq-100 14889,0 +130,00 +0,88% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 34416,9 +102,32 +0,30% +12,45% .DJI 9 S&P-500 4363,55 +17,83 +0,41% +16,17% .SPX Nasdaq 14501,9 +68,08 +0,47% +12,52% .IXIC 1 Nasdaq 100 14766,7 +92,61 +0,63% +14,58% .NDX 5 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1766,26 +18,98 +1,09% +14,95% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 4069,25 +56,60 +1,41% +14,54% .STOXX50E CAC 40 6580,94 +87,82 +1,35% +18,55% .FCHI Dax 30 15153,2 +179,87 +1,20% +10,46% .GDAXI 0 FTSE .FTSE 7065,32 +69,45 +0,99% +9,36% SMI .SSMI 11704,5 +135,17 +1,17% +9,35% 6 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1558 1,1556 +0,02% -5,36% EUR= Dlr/Yen 111,43 111,41 +0,02% +8,01% JPY= Euro/Yen 128,81 128,75 +0,05% +1,49% EURJPY= Dlr/CHF 0,9264 0,9272 -0,09% +4,67% CHF= Euro/CHF 1,0711 1,0714 -0,03% -0,89% EURCHF= Stg/Dlr 1,3588 1,3580 +0,06% -0,62% GBP= Indice $ 94,1850 94,2660 -0,09% -2,07% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 169,900 +0,2500 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,1990 -0,0170 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7030 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1480 -0,0220 +34,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5207 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,2975 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 76,04 77,43 -1,39 -1,80% +24,23% US CLc1 Brent 80,05 81,08 -1,03 -1,27% +21,23% LCOc1 (Reportage XXXX, version française Marc Angrand)