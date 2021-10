Paris-Bourges: Ranking – News

Jordi Meeus (BORA-Hansgrohe) won in a massive sprint this Thursday the 70th edition of Paris-Bourges (1.1), contested over 198 kilometers between Gien (Loiret) and Bourges (Cher). He beat Arnaud Démare (Groupama-FDJ) and Niccolo Bonifazio (TotalEnergies).

Jordi Meeus succeeds Marc Sarreau on the list.

Ranking :

1. MEEUS Jordi BEL BOH the 198 km in 4h20’58 ” (avg. 45.523 km / h)

2. DEMARE Arnaud FRA GFC at 00 ”

3. BONIFAZIO Niccolò ITA TEN ”

4. ALLEGAERT Piet BEL COF ”

5. COQUARD Bryan FRA BBK ”

6. MCLAY Daniel GBR ARK ”

7. VAN POPPEL Danny NED IWG ”

8. TESSON Jason FRA AUB ”

9. MENTEN Milan BEL BWB ”

10. JENSEN August NOR DKO ”

11. RICKAERT Jonas BEL AFC ”

12. MARIT Arne BEL SVB ”

13. RUSSO Clément FRA ARK ”

14. LEROUX Samuel FRA XRL ”

15. FUENTES PANIEGO Angel ESP BBH ”

16. GALVAN FERNANDEZ Francisco ESP EKP ”

17. BAYER Tobias AUT AFC ”

18. PERICHON Pierre Luc FRA COF ”

19. FONT MAS Bernat ESP EVO ”

20. BOASSON-HAGEN Edvald NOR TEN ”

21. BARCELO ARAGON Fernando ESP COF ”

22. VAUQUELIN Kévin FRA ARK ”

23. TRARIEUX Julien FRA DKO ”

24. COTE Pier Andre CAN RLY ”

25. SKAARSETH Anders NOR UXT ”

26. SIEMONS Stijn BEL EVO ”

27. PASQUALON Andrea ITA IWG ”

28. MALDONADO Anthony FRA AUB ”

29. DE WITTE Mathias BEL XRL ”

30. MONK Cyrus AUS EVO ”

31. MOLENAAR Alexander NED BBH ”

32. MC DUNPHY Conn IRL EVO ”

33. JAIME FERNANDEZ Alex ESP EKP ”

34. HAILEMICHAEL Kinfe ETH DKO ”

35. VAN POUCKE Aaron BEL SVB ”

36. APERS Ruben BEL SVB ”

37. VERWILST Aaron BEL SVB ”

38. STARI Linus AUT VBG ”

39. PAASSCHENS Mathijs NED BWB ”

40. ADRIA OLIVERAS Roger ESP EKP ”

41. STUYVEN Jasper BEL TFS ”

42. CARDIS Romain FRA AUB ”

43. MERTENS Julian BEL SVB ”

44. AEBI Antoine SUI VBG ”

45. SAJNOK Szymon POL COF ”

46. ​​LEVEAU Jérémy FRA XRL ”

47. SINKELDAM Ramon NED GFC ”

48. CANTON SERRANO Isaac ESP BBH ”

49. WIRTGEN Luc LUX BWB ”

50. LEYSEN Senne BEL AFC ”

51. GUERIN Alexis FRA VBG ”

52. JUNGELS Bob LUX ACT ”

53. RETAILLEAU Valentin FRA ACT ”

54. LAPEIRA Paul FRA ACT ”

55. GANAHL Daniel AUT VBG ”

56. VAN DER TUUK Danny NED EKP ”

57. RODRIGUES DE CARVALHO André POR COF ”

58. BERRADE FERNANDEZ Urko ESP EKP ”

59. BARTHE Cyril FRA BBK ”

60. HERREGODTS Rune BEL SVB ”

61. FROM YOUR Adam CAN RLY ”

62. RIOU Alan FRA ARK ”

63. HOOLE Daan NED TFS ”

64. THEUNS Edward BEL TFS ”

65. OURSELIN Paul FRA TEN ”

66. THWAITES Scott GBR AFC ”

67. MAURELET Flavien FRA AUB ”

68. GUERNALEC Thibault FRA ARK at 14 ”

69. CARISEY Clément FRA DKO ”

70. LOPEZ-COZAR JAIMEZ Juan Antonio ESP BBH at 15 ”

71. WIRTGEN Tom LUX BWB at 16 ”

72. LEBRETON Jacques FRA COF ”

73. PICHON Laurent FRA ARK ”

74. GALLOPIN Tony FRA ACT at 18 ”

75. GAMPER Patrick AUT BOH ”

76. SOUP Geoffrey FRA TEN ”

77. BASSETT Stephen USA RLY ”

78. THE GAC Olivier FRA GFC ”

79. MOZZATO Luca ITA BBK at 22 ”

80. LECROQ Jérémy FRA BBK ”

81. BODNAR Maciej POL BOH ”

82. HUREL Tony FRA AUB ”

83. DEVRIENDT Tom BEL IWG at 35 ”

84. FERRON Valentin FRA TEN at 42 ”

85. HIVERT Jonathan FRA BBK ”

86. FERASSE Thibault FRA BBK at 57 ”

87. KIRSCH Alex LUX TFS at 01’04 ”

88. MADOUAS Valentin FRA GFC at 01’06 ”

89. VLIEGEN Loïc BEL IWG at 01’09 ”

90. DUCHESNE Antoine CAN GFC ”

91. KONOVALOVAS Ignatas LTU GFC at 01’12 ”

92. PLANCKAERT Baptiste BEL IWG ”

93. VAN NIEKERK Morné RSA AUB ”

94. KAMP Alexander DEN TFS at 01’14 ”

95. MURPHY Kyle USA RLY at 01’16 ”

96. MULLEN Ryan IRL TFS at 01’26 ”

97. CARPENTER Robin USA RLY ”

98. TERPSTRA Niki NED TEN at 02’16 ”

99. BOILEAU Alan FRA BBK at 05’17 ”

100. REIJNEN Kiel USA TFS at 06’24 ”

101. ROSSKOPF Joseph USA RLY ”

102. BY WILDE Gilles BEL SVB ”

103. BALMER Alexandre SUI GFC ”

104. DESAL Ceriel BEL BWB ”

105. VAN STAEYEN Michaël BEL EVO ”

106. DUVAL Julien FRA ACT ”

107. VERMEULEN Emiel BEL XRL ”

108. TABELLION Valentin FRA XRL ”

109. MERLIER Tim BEL AFC ”

110. RESELL Erik Nordsaeter NOR UXT ”

111. URIANSTAD Martin Bugge NOR UXT ”

112. PEÑALVER ANIORTE Manuel ESP BBH ”

113. SELIG Rüdiger GER BOH at 06’30 ”

114. DEBEAUMARCHE Nicolas FRA AUB ”

115. JOHANSEN Julius DEN UXT at 06’52 ”





Non-runners:

KOCH Jonas GER IWG

ABRAHAMSEN Jonas NOR UXT

PAJUR Markus IS ARK

Let’s give up:

BASKA Erik SVK BOH

LAAS Martin IS BOH

VANSPEYBROUCK Pieter BEL IWG

MORIN Emmanuel FRA COF

PLANCKAERT Edward BEL AFC

DEHAIRS Simon BEL AFC

BY MAEGHT Dorian BEL BWB

PEYSKENS Dimitri BEL BWB

LITTLE Adrien FRA TEN

SISKEVICIUS Evaldas LTU DKO

RAJOVIC Dusan SRB DKO

TILLER Rasmus NOR UXT

HALVORSEN Kristoffer NOR UXT

OKAMIKA BENGOETXEA Ander ESP BBH

APARICIO MUÑOZ Mario ESP BBH

RUIZ SEDANO Ibon ESP EKP

MIQUEL DELGADO Pau ESP EKP

DAL-CIN Matteo CAN RLY

PICOUX Maximilien BEL XRL

THALMANN Roland SUI VBG

STÜSSI Colin Chris SUI VBG

DEBONS Antoine SUI VBG

EYSKENS Jeroen BEL EVO

GUINET Dylan FRA EVO

