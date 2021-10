USA-Values ​​to watch on Wall Street (updated)

* Actualisé avec valeurs pétrolières, Apple, Tilray, Conagra, Moderna, cours en avant-Bourse PARIS, 7 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent une ouverture en hausse d'environ 0,8% pour le Dow Jones .DJI , de 0,9% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,2% pour le Nasdaq .IXIC : * Les valeurs PÉTROLIÈRES devraient reculer en réaction à la baisse des cours alimentée par des annonces de la secrétaire américaine à l'Energie selon lesquelles les États-Unis pourraient puiser dans leurs réserves stratégiques. CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N baisse de 0,38% et 0,68% respectivement en avant-Bourse. MARATHON OIL MRO.N , DEVON ENERGY DVN.N , APACHE APA.O , HALLIBURTON HAL.N , TECHNIPFMC FTI.N , DIAMONDBACK ENERGY FANG.O et OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N reculent de 1,3% à 3,4%. * APPLE AAPL.O - L'autorité néerlandaise de la concurrence a estimé que le dispositif d'Apple imposant aux développeurs de logiciels d'utiliser son propre système de paiement étaient anticoncurrentielles et lui a ordonné de faire des modifications, ont déclaré à Reuters quatre personnes proches du dossier. * GENERAL MOTORS GM.N a annoncé mercredi qu'il prévoyait de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030, en misant à la fois sur les moteurs à combustion, les nouveaux modèles électriques et les services numériques pour concurrencer Tesla TSLA.O . * TWITTER TWTR.N a annoncé mercredi la vente du groupe de publicité mobile MoPub à APPLOVIN APP.O pour 1,05 milliard de dollars (908 millions d'euros). * GOLDMAN SACHS GS.N - La compagnie pétrolière japonaise Eneos Holdings 5020.T envisage de racheter Japan Renewable Energy pour environ 200 milliards de yens (1,5 milliard d'euros) à Goldman Sachs et au fonds souverain singapourien GIC, rapporte le quotidien Nikkei. * CONAGRA BRANDS CAG.N gagne 1,5% en avant-Bourse après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre. * MODERNA MRNA.O - La Finlande a suspendu jeudi l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Moderna pour les jeunes hommes à la suite d'une étude sur un risque légèrement plus élevé de développer une myocardite après une injection. * TILRAY TLRY.O a effacé ses gains en avant-Bourse, le producteur canadien de cannabis ayant creusé sa perte nette au premier trimestre. * LEVI STRAUSS LEVI.N gagne 4,5% dans les échanges avant l'ouverture après la publication mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice du troisième trimestre au-dessus des attentes du marché grâce à la reprise de la demande. * Dotdash, la branche de médias numériques d'IAC IAC.O , a annoncé mercredi avoir conclu le rachat de l'éditeur de presse MEREDITH MDP.N , propriétaire notamment du magazine People, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,7 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros). * SQUARE SQ.N - Jefferies reprend la couverture à "acheter" contre "conserver". * SCHLUMBERGER SLB.N - J.P. Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)