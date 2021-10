MARKET POINT-Caution should be taken before US employment

* Les principaux indices européens attendus en légère baisse * Le risque lié au plafond de la dette US temporairement écarté * Le rapport emploi américain, enjeu clé pour la Fed * Les marchés chinois bien orientés après une semaine de fermeture par Marc Angrand PARIS, 8 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en léger repli vendredi à quelques heures de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, prochaine inconnue pour les marchés maintenant que celle du plafond de la dette américaine est temporairement levée. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,17% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,08% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,21% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Quant au CAC 40 .FCHI à Paris, il devrait abandonner près de 0,2% selon les premières indications disponibles. Tous ont gagné nettement plus de 1% jeudi, l'indice parisien (+1,65%) enregistrant sa meilleure performance depuis le 21 juillet, en profitant du soulagement provoqué par la perspective d'un accord au Congrès à Washington sur le relèvement du plafond de la dette. Cet accord, qui écarte jusqu'à début décembre le risque d'un défaut des Etats-Unis, a déjà été adopté par les sénateurs et devrait l'être sans difficulté à la Chambre des représentants, donnant huit semaines aux parlementaires pour tenter de trouver une solution pérenne en s'accordant sur les projets budgétaires de l'administration Biden. Le rapport mensuel du département du Travail américain qui sera publié à 12h30 devrait marquer une accélération de la reprise de l'emploi en septembre selon le consensus Reuters, qui table sur 500.000 postes créés en un mois. Les chiffres seront surtout étudiés du point de vue de leur implication pour la politique monétaire au moment où la Réserve fédérale se prépare à réduire ses achats d'obligations en surveillant à la fois l'emploi et l'inflation. "Avec le COVID de nouveau clairement en phase descendante, je pense que le rapport sur l'emploi devrait être assez bon", explique James Knightley, chef économiste d'ING à New York. "Mais il y a encore des tensions sur le marché du travail car l'offre de main-d'oeuvre reste très tendue." Parmi les autres facteurs importants susceptibles d'influencer la tendance des marchés ce vendredi figure la réouverture des marchés chinois après la semaine chômée de la fête nationale, une reprise pour l'instant sans accroc, grâce entre autres à l'annonce d'un retour à la croissance de l'activité du secteur des services en septembre . Les investisseurs attendent cependant les prochains épisodes du dossier Evergrande 3333.HK , en suspens depuis huit jours. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse jeudi, sous l'impulsion des grandes valeurs technologiques, après l'accord bipartite provisoire au Congrès pour relever le plafond de la dette publique. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,98%, ou 337,95 points, à 34.754,94, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 36,21 points, soit 0,83%, à 4.399,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 152,09 points (+1,05%) à 14.654,02. Les technologiques ont porté la tendance avec par exemple des progressions de 0,9% pour Apple AAPL.O et 1,2% pour Amazon AMZN.O . EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 gagne 1,66% à moins d'une heure de la clôture, le rebond de Wall Street favorisant des achats à bon compte. Toyota 7203.T prend par exemple 3,29% après neuf séances de baisse d'affilée. En Chine, après une semaine sans transactions, le SSE Composite .SSEC de Shanghai avance de 0,23% et le CSI 300 .CS300 0,9%, tirés notamment par les valeurs du transport aérien et du tourisme, mais le secteur de l'immobilier cède de nouveau du terrain avec les craintes persistantes concernant Evergrande et Fantasia Holdings 1777.HK . À Séoul, Samsung Electronics 005930.KS grappille 0,14% après la publication de résultats trimestriels provisoires en hausse mais légèrement inférieurs aux attentes. CHANGES/TAUX Le dollar reprend un peu de terrain face aux autres grandes devises .DXY (+0,08%) après la baisse subie la veille dans un contexte général de regain d'appétit pour le risque, mais il reste sous ses récents plus hauts. L'euro se traite ainsi à 1,1548 dollar EUR= , contre 1,1527 au plus bas mercredi. Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit sa remontée avant les chiffres de l'emploi américain: il a inscrit un nouveau plus haut de quatre mois à 1,594% US10YT=RR . PÉTROLE Le marché pétrolier est reparti à la hausse et s'achemine vers un bond d'environ 4,5% sur l'ensemble de la semaine, profitant entre autres des signes montrant que de plus en plus de gros consommateurs délaissent le gaz pour le pétrole pour des raisons de coût Le Brent gagne 1,23% à 82,96 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,42% à 79,41 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 OCTOBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Exportations août +0,5% +0,5% Importations +1,8% -3,8% Balance commerciale +€15,8 mds +€17,9 mds USA 12h30 Emplois non-agricoles septembre +500.000 +235.000 Taux de chômage 5,1% 5,2% Salaire horaire moyen +0,4% +0,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28144,75 +466,54 +1,69% +2,55% .N225 Topix 1965,37 +25,75 +1,33% +8,90% .TOPX Hong Kong 24680,02 -21,71 -0,09% -9,37% .HSI Taiwan 16614,29 -99,57 -0,60% +12,77% .TWII Séoul 2955,11 -4,35 -0,15% +2,84% .KS11 Singapour 3106,31 +5,16 +0,17% +9,23% .STI Shanghaï 3576,23 +8,06 +0,23% +2,97% .SSEC Sydney 7320,10 +63,40 +0,87% +11,13% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34754,94 +337,95 +0,98% +13,55% .DJI S&P-500 4399,76 +36,21 +0,83% +17,14% .SPX Nasdaq 14654,02 +152,11 +1,05% +13,70% .IXIC Nasdaq 100 14897,13 +130,38 +0,88% +15,59% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1776,40 +29,12 +1,67% +15,61% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4098,34 +85,69 +2,14% +15,36% 50 .STOXX50E CAC 40 6600,19 +107,07 +1,65% +18,89% .FCHI Dax 30 15250,86 +277,53 +1,85% +11,17% .GDAXI FTSE 7078,04 +82,17 +1,17% +9,56% .FTSE SMI .SSMI 11763,64 +194,25 +1,68% +9,90% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1550 1,1550 +0,00% -5,43% EUR= Dlr/Yen 111,88 111,59 +0,26% +8,44% JPY= Euro/Yen 129,23 128,95 +0,22% +1,82% EURJPY= Dlr/CHF 0,9295 0,9289 +0,06% +5,02% CHF= Euro/CHF 1,0738 1,0728 +0,09% -0,64% EURCHF= Stg/Dlr 1,3601 1,3617 -0,12% -0,53% GBP= Indice $ 94,2900 94,2170 +0,08% -1,96% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1870 +0,0030 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7080 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1630 +0,0040 +35,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5908 +0,0200 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,3158 +0,0090 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 79,42 78,30 +1,12 +1,43% +29,75% US CLc1 Brent 82,97 81,95 +1,02 +1,24% +25,66% LCOc1 (Reportage Marc Angrand, avec Lucia Mutikani à Washington, édité par Blandine Hénault)