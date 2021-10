USA-Values ​​to watch on Wall Street (updated)

(Actualisé avec valeurs technologiques, pétrolières, Merck & Co, Oatly) PARIS, 8 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse d'environ 0,1%: * Les grandes valeurs technologiques, qui avaient nettement progressé jeudi, comme APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O et AMAZON AMZN.O , cèdent du terrain dans les échanges en avant-Bourse. * Les pétrolières profitent de la remontée des cours du pétrole: EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N gagnent environ 0,8% en avant-Bourse. * CHUBB CB.N - L'assureur a annoncé jeudi soir le rachat des activités d'assurance dommages et d'assurance vie de CIGNA CI.N en Asie-Pacifique et en Turquie pour 5,75 milliards de dollars (5,0 milliards d'euros). * TESLA TSLA.O a annoncé le transfert au Texas de son siège social, pour l'instant installé à Palo Alto, en Californie. * MERCK & CO MRK.N - Deux groupes pharmaceutiques indiens, Aurobindo Pharma ARBN.NS et MSN Laboratories, ont demandé l'autorisation de mettre fin aux essais cliniques du molnupiravir, le traitement du COVID-19 développé par Merck, chez les malades atteintes de formes modérées de la maladie. Selon une source de l'autorité indienne de la santé, ce traitement ne montre pas d'efficacité marquée dans ces cas. * OATLY OTLY.O - Le spécialiste des boissons à base de végétaux gagne plus de 6% dans les échanges en avant-Bourse après le relèvement de la recommandation de J.P. Morgan à "surpondérer" contre "neutre". (Rédigé par Marc Angrand)