Nantes-Segré: Ranking – News

Jérémy Roma (Paris Cycliste Olympique) won solo this Saturday the Nantes-Segré Classic (Elite Nationale), contested over a distance of 159.5 kilometers between Petit-Mars (Loire-Atlanique) and Segré-en-Anjou- Blue (Maine-et-Loire). He beat his teammate Maxime Gressier and Thomas Bonnet (Vendée U).

Jérémy Roma succeeds Jason Tesson on the prize list.

Ranking :

1. ROMA Jérémy FRA PARIS OLYMPIC CYCLIST 1 the 159.5 km in 3h35’27 ”

2. GRESSIER Maxime FRA PARIS OLYMPIC CYCLIST 1 00.20

3. BONNET Thomas FRA VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1

4. GACHIGNARD Thomas FRA DINAN SPORT CYCLING 1 00.38

5. MARCOUX Rémi FRA PARIS OLYMPIC CYCLIST 1

6. BEAUNE Romain FRA USSA PAVILLY BARENTIN 1

7. BAGUELIN Jocelyn FRA LAVAL CYCLING 53 1

8. BRIAND Killian FRA COTES D’ARMOR CYCLISME 1

9. JULIUS Jayde RSA ES TORIGNI 1

10. CHANDEMERLE Hugo FRA DINAN SPORT CYCLING 1

11. THE FUR Mathéo FRA PARIS OLYMPIC CYCLIST 1

12. VEISTROFFER Baptiste FRA UCK DE VANNES 2

13. LAGNET Gari FRA SOJASUN HOPE ACNC 1

14. BARBIN Louis FRA US ST HERBLAIN 1

15. DRANSART Maxime FRA LAVAL CYCLING 53 1

16. CONSTANTIN Baptiste FRA UC NANTES ATLANTIQUE 1 06.46

17. MACE Marius FRA PARIS OLYMPIC CYCLIST 2

18. FISH Damien FRA DINAN SPORT CYCLING 1

19. DUJARDIN Julien FRA USSA PAVILLY BARENTIN 1

20. THE CAM Brendan FRA BOURG EN BRESSE AIN CYCLING 1 07.25

21. PATOUX Cyrille FRA ES TORIGNI 1

22. LAPIERRE Louis FRA OCEANE TOP 16 1

23. LE PIOUFFE Nathan FRA DINAN SPORT CYCLING 1

24. DANIEAU Clément FRA VC PAYS DE LORIENT 2

25. DANES Léo FRA DINAN SPORT CYCLING 1

26. ROTURIER Anthony FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 1

27. BOULAIS Jules FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLING 1

28. BARON Adrien FRA MOYON PERCY VELO CLUB 1

29. JAMIN Leo Paul ENG SOJASUN HOPE ACNC 1

30. KERVRAN Kévin FRA SABLE SARTHE CYCLING PDL 2

31. DUJARDIN Sandy FRA VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1

32. POUGET Tommy FRA LAVAL CYCLING 53 1

33. MIOMANDRE Estéban FRA PARIS OLYMPIC CYCLIST 1 16.25

34. PASTUREL Maxime FRA LAVAL CYCLISME 53 1

35. GRELLA Benjamin FRA ES TORIGNI 2

36. DELESTRE Alexis FRA SABLE SARTHE CYCLING PDL 1

37. REDOIS Jules FRA VELO CLUB VERROIS 2

38. CATREVAUX Aimeric FRA US ST HERBLAIN 2

39. ALLARD Nathan FRA UC NANTES ATLANTIQUE 2

40. FAHIER Pierre Alexandre FRA CC RENNAIS 2

41. NICOLAS Arthur FRA UNION CYCLISTE CHOLET 49 1

42. THOMAS Gabriel FRA LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLING 2

43. RIBEIRO DA CRUZ Mathias FRA LAVAL CYCLING 53 2

44. RENAULT Baptiste FRA LES SABLES VENDEE CYCLING 1

45. GUERIN Camille FRA ES TORIGNI 1

46. ​​SIMON Yohann FRA MOYON PERCY VELO CLUB 1

47. MICHEL Quentin FRA US ST HERBLAIN 2

48. LOUVRIER Erwan FRA UC NANTES ATLANTIQUE 2

49. RIDEL Damien FRA UC NANTES ATLANTIQUE 1

50. ROBERT Alexis FRA DINAN SPORT CYCLING 1

51. MILLET Hugo FRA DINAN SPORT CYCLING 2

52. MORICE Ludovic FRA UCK DE VANNES 1



Thanks to Patricia Nicolas, Nantes Segré Organizing Committee.