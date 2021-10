MARKET POINT-Hesitation in sight in Europe, dollar and oil still rising (updated)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, commentaire, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Ouverture sans grand changement attendue pour les indices européens * Les marchés asiatiques en nette hausse * L'inflation et la Fed continuent de préoccuper les marchés * Le rendement à 10 ans allemand au plus haut depuis mai par Marc Angrand PARIS, 11 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi, les réactions mitigées suscitées vendredi par les chiffres de l'emploi américain continuant d'inciter à la prudence malgré la tendance positive en Asie, à deux jours du début de la période de publication des résultats. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,11% pour le CAC 40 .FCHI à Paris mais un repli de 0,32% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,1% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,37% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Les actions européennes ont fini dans le rouge vendredi après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui n'a pas remis en cause la conviction dominante selon laquelle la Réserve fédérale annoncera dans trois semaines le début du "tapering", la réduction progressive de ses achats d'obligations sur les marchés. Parallèlement, la hausse ininterrompue des prix du pétrole et le débat sur les hausses de salaires continuent d'alimenter les craintes d'une accélération durable de l'inflation, un scénario défavorable aux actions. Dans ce contexte, les investisseurs attendent mercredi les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, puis le compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Ils surveilleront aussi les nouvelles prévisions des sociétés cotées à l'occasion de la présentation de leurs résultats trimestriels. Comme d'habitude, les grandes banques américaines donneront le coup d'envoi de la saison, à partie de mercredi. "L'enjeu pour les investisseurs sera de mesurer l'impact de la progression des coûts (biens intermédiaires, matières premières, etc) sur les comptes et, surtout, les prévisions des sociétés cotées. Il y aura des mauvaises surprises", prévient Saxo Banque. Plusieurs banques ont par ailleurs revu à la baisse ces tout derniers jours leurs prévisions de croissance pour les Etats-Unis. Goldman Sachs a ainsi ramené les siennes pour 2021 à 5,6% et pour 2022 à 4% en soulignant la diminution des soutiens budgétaires et la reprise plus lente que prévu de la consommation des ménages. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, le chiffre inférieur aux attentes des créations d'emplois n'ayant pas suffi à convaincre les investisseurs que la Réserve fédérale pourrait retarder le ralentissement de son programme de rachat de dette publique, toujours attendu en novembre. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 8,69 points, soit 0,03%, à 34.746,25, Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 8,42 points (-0,19%), à 4.391,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 74,48 points (-0,51%) à 14.579,54. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 a gagné 0,8%, le Dow Jones 1,2% et le Nasdaq Composite 0,1%. Les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent pour l'instant une ouverture en légère baisse. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur un gain de 1,6%, la baisse du nombre de cas de COVID-19 au Japon ayant soutenu la tendance tandis que la baisse du yen face au dollar favorisait les valeurs tournées vers l'export, comme Nissan 7201.T (+5,32%) ou Panasonic 6752.T (+6,67%). En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai prend 0,19% et le CSI 300 .CS300 0,46% et à Hong Kong, le Hang Seng .HSI progresse de 1,92%, les grands groupes de hautes technologies comme Alibaba 9988.HK (+6,69%) profitant de l'amende moins lourde qu'anticipé infligée par Pékin au géant de la livraison de repas Meituan 3690.HK (+7,97%) pour abus de position dominante. CHANGES/TAUX Le dollar, qui profite une nouvelle fois des anticipations de resserrement de la politique de la Fed, a atteint son plus haut niveau depuis fin 2018 face au yen JPY= (+0,38%). L'euro est en très légère hausse face au billet vert à 1,158 EUR= . Le yuan, lui, profite des discussions des derniers jours entre la Chine et les Etats-Unis, qui alimentent l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux pays CNY=CFXS . Côté emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR s'affiche à 1,6118%, au plus haut depuis début juin, après un bond de 15 points de base en une semaine. Les marchés obligataires américains resteront fermés ce lundi pour le Columbus Day. En Europe, le dix ans allemand DE10YT=RR prenait près de deux points dans les tout premiers échanges à -0,131%, au plus haut depuis le 24 mai. PÉTROLE Les cours du pétrole continuent de monter avec les craintes de voir la reprise de la demande liée à la sortie progressive de la pandémie créer des tensions faute d'une augmentation suffisante de la production. Le Brent gagne 1,31% à 83,47 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,65% à 80,66 dollars CLc1 . Ils ont gagné respectivement près de 4% et 4,6% sur l'ensemble de la semaine dernière. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 28498,20 +449,26 +1,60% +3,84% .N225 Topix 1996,58 +34,73 +1,77% +10,63% .TOPX Hong Kong 25299,83 +461,98 +1,86% -7,09% .HSI Taiwan 16640,43 -73,43 -0,44% +12,95% .TWII Séoul 2956,30 -3,16 -0,11% +2,88% .KS11 Singapour 3120,27 +7,46 +0,24% +9,72% .STI Shanghaï 3598,48 +6,32 +0,18% +3,61% .SSEC Sydney 7299,80 -20,30 -0,28% +10,82% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 34746,25 -8,69 -0,03% +13,53% .DJI S&P-500 4391,34 -8,42 -0,19% +16,91% .SPX Nasdaq 14579,54 -74,48 -0,51% +13,12% .IXIC Nasdaq 100 14820,75 -76,39 -0,51% +14,99% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1771,80 -4,60 -0,26% +15,31% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4073,29 -25,05 -0,61% +14,66% 50 .STOXX50E CAC 40 6559,99 -40,20 -0,61% +18,17% .FCHI Dax 30 15206,13 -44,73 -0,29% +10,84% .GDAXI FTSE 7095,55 +17,51 +0,25% +9,83% .FTSE SMI .SSMI 11764,99 +1,35 +0,01% +9,92% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1581 1,1567 +0,12% -5,17% EUR= Dlr/Yen 112,65 112,22 +0,38% +9,19% JPY= Euro/Yen 130,45 129,88 +0,44% +2,78% EURJPY= Dlr/CHF 0,9273 0,9271 +0,02% +4,77% CHF= Euro/CHF 1,0740 1,0729 +0,10% -0,62% EURCHF= Stg/Dlr 1,3654 1,3611 +0,32% -0,14% GBP= Indice $ 94,0910 94,0670 +0,03% -2,16% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1330 +0,0140 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6850 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,2050 +0,0460 +33,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,6118 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,3198 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 80,66 79,35 +1,31 +1,65% +31,78% US CLc1 Brent 83,45 82,39 +1,06 +1,29% +26,38% LCOc1 (Édité par Blandine Hénault)