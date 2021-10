USA-Values ​​to watch on Wall Street (updated)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, KKR, Southwest Airlines et valeurs liées au pétrole) PARIS, 11 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,72% pour le Nasdaq .IXIC : * Les actions des groupes pétroliers CHEVRON CVX.N , EXXON MOBIL XOM.N et APA APA.O prennent entre 1,2% et 3% en avant-Bourse dans le sillage de la hausse ininterrompue des cours de l'énergie. * APPLE AAPL.O a demandé vendredi soir à la juge fédérale du procès l'ayant opposé à l'éditeur de jeu Epic Games de suspendre les mesures qu'il devait mettre en oeuvre d'ici le 9 décembre, le groupe ayant décidé de faire appel de la décision rendue en septembre. L'action Apple reculait lundi de 0,4% en avant-Bourse. * NETFLIX NFLX.O - Credit Suisse a relevé son objectif de cours sur la valeur à 740 dollars contre 643 dollars auparavant, à la faveur notamment du succès de la mini-série "Squid Game", qui devrait, selon la banque, doper la croissance des abonnés aux troisième et quatrième trimestres. Le titre prenait 0,4% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Elon Musk, le directeur général du constructeur de véhicules électriques, a annoncé samedi que la nouvelle usine du groupe en Allemagne devrait produire ses premiers véhicules dès le mois prochain mais qu'il faudra sans doute plus de temps pour la production de masse. Le feu vert pour l'entrée en service de cette méga-usine, construire à Berlin, est prévu dans les prochaines semaines après une dernière consultation publique le 14 octobre. * FACEBOOK FB.O , ALPHABET GOOGL.O , TWITTER TWTR.N - Le Digital Industry Group (DIGI), l'organisme représentant les filiales australiennes des trois groupes américains, a déclaré lundi que la mise en place d'un nouveau comité spécial chargé de surveiller les cas de désinformation prouvait que le secteur était prêt à s'autoréguler alors que Canberra menace de durcir les règles contre les fausses publications en ligne. * MERCK & CO MRK.N a annoncé lundi avoir soumis une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence aux Etats-Unis pour son traitement par voie orale contre le COVID-19. * HONEYWELL INTERNATIONAL HON.O a relevé dimanche de 1% à 7.400 unités, soit un chiffre d'affaires de 238 milliards de dollars, ses prévisions de livraisons d'avions d'affaires pour les dix prochaines années. * Les actions des groupes chinois cotés à Wall Street comme BAIDU BIDU.O , JD.COM JD.O , NETEASE NTES.O , PINDUODUO PDD.O et VIPSHOP VIPS.N gagnent entre 2% et 4% en avant-Bourse après la décision des autorités chinoises d'infliger une amende moins lourde que prévu à Meituan 3690.HK pour abus de position dominante. Les groupes spécialisés dans l'éducation et le soutien scolaire comme TAL EDUCATION TAL.N , GAOTU TECHEDU GOTU.N et NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP EDU.N , également visés par une vaste offensive de Pékin, avancent de 1,4% à 3%. ALIBABA BABA.N s'adjuge pour sa part 5,5%. * KKR KKR.N - L'action du fonds d'investissement américain avance de 1,4% après la nomination à la direction générale du groupe du tandem Joe Bae et Scott Nuttall. Les cofondateurs, Henry Kravis et George Roberts, vont pour leur part conserver la co-présidence du groupe, précise KKR. * HASBRO HAS.O - Le géant américain du jouet a annoncé lundi que son directeur général, Brian D. Goldner, se mettait en retrait pour raisons médicales. Il est remplacé à titre provisoire par Rich Stoddart. * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N recule de 1,9% avant l'ouverture de Wall en réaction à la publication de données du site spécialisé flightaware.com qui montrent que la compagnie aérienne a réduit d'au moins 30% ses vols dimanche pour le deuxième jour consécutif, une proportion bien supérieure à celles observées chez ses concurrents. * EMERSON ELECTRIC EMR.N - Le fabricant de systèmes d'automatisation industrielle prévoit de fusionner deux de ses divisions de logiciels avec son concurrent ASPEN TECHNOLOGY AZPN.O dans le cadre d'une opération évaluée à environ 11 milliards de dollars, rapporte lundi le Wall Street Journal. * ELI LILLY LLY.N - Berenberg a relevé sa recommandation sur la valeur à "acheter" contre "conserver", avec un objectif de cours porté à 270 dollars contre 240 dollars auparavant. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Marc Angrand)