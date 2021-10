MARKET POINT-Equity rally should continue to open (updated)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de la Bourse du Japon, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse, autour de 0,4% * Les futures US et le Nikkei japonais dans le vert * Plusieurs résultats de banques américaines à suivre * Hausse record des prix à la production en Chine PARIS, 14 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street malgré les incertitudes sur l'inflation alors que les publications des résultats trimestriels se poursuivent. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,67% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait prendre 0,54%, le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 0,63% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,61%. Le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) a montré mercredi que les responsables de la banque centrale ont signalé en septembre qu'ils pourraient commencer à réduire les achats de titres sur les marchés mi-novembre ou mi-décembre et que plusieurs d'entre eux craignaient que la hausse de l'inflation persiste plus longtemps que prévu. Le risque inflationniste est en effet loin d'avoir disparu après la publication d'une hausse des prix à la consommation de 5,4% sur un an le mois dernier aux Etats-Unis et l'augmentation historique des prix à la production en Chine. "Les perturbations sur la chaîne d'approvisionnement ainsi que l'augmentation des prix de l'énergie devraient maintenir les anticipations d'inflation à un niveau élevé pendant un certain temps encore, une tendance que les marchés semblent sous-estimer", estime Michael Hewson, analyse de CMC Markets. Le marché prendra connaissance des prix à la production aux Etats-Unis à 12h30 GMT, au même moment que les inscriptions hebdomadaires au chômage. Une série de résultats américains pourraient également animer la séance à Wall Street, notamment ceux de Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N et Morgan Stanley MS.N . LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le S&P-500 et le Nasdaq ont fini en hausse mercredi dans le sillage des grandes valeurs technologiques et après la publication des "minutes" de la Fed. L'indice Dow Jones .DJI a terminé quasiment stable à 34.377,81 points, freiné par J.P. Morgan JPM.N (-2,6%) après la publication de ses résultats, pourtant marqués par un profit supérieur aux attentes. . Le S&P-500 .SPX a pris 0,33% à 4.364,85 points et le Nasdaq Composite .IXIC 0,73% à 14.571,64 points. Pour le moment, les contrats à terme suggèrent une ouverture en légère hausse. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a avancé de 1,46%, la progression du Nasdaq ayant favorisé le fabricant de semi-conducteurs Tokyo Electron 8035.T (+5,18%) et d'autres grandes valeurs technologiques. En Chine, l'indice CSI 300 .CS300 perd 0,41% en raison du repli des actions de l'immobilier avec le dossier Evergrande et de l'annonce de la plus forte hausse des prix à la production en septembre depuis le début de la statistique il y a 25 ans. TAUX/CHANGES Le dollar est pratiquement stable contre un panier de devises de référence .DXY et l'euro se traite autour de 1,159 EUR= . Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR s'octroie un point de base, à 1,5648%, après avoir reculé la veille à la suite des chiffres sur l'inflation américaine. Son équivalent allemand DE10YT=RR suit le mouvement dans les premiers échanges, remontant à -0,113%. PÉTROLE Les cours pétroliers profitent de l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une diminution plus forte qu'attendu des réserves d'essence et autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,91% à 83,94 dollars et le brut léger américain CLc1 0,88% à 81,15 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 14 OCTOBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 319.000 326.000 9 octobre LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 28550,93 +410,65 +1,46% +4,03% .N225 Topix .TOPX 1986,97 +13,14 +0,67% +10,10% Hong Kong 0,00 -24962,59 -100,00% -100,00% .HSI Taiwan .TWII 16387,28 +39,29 +0,24% +11,23% Séoul .KS11 2988,97 +44,56 +1,51% +4,02% Singapour 3164,04 +7,62 +0,24% +11,26% .STI Shanghaï 3564,68 +2,92 +0,08% +2,64% .SSEC Sydney .AXJO 7311,70 +39,20 +0,54% +11,00% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 34377,81 -0,53 +0,00% +12,32% .DJI S&P-500 .SPX 4363,80 +13,15 +0,30% +16,18% Nasdaq .IXIC 14571,64 -20,42 -0,14% +13,06% Nasdaq 100 14774,60 -52,02 -0,35% +14,64% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1783,06 +11,31 +0,64% +16,04% .FTEU3 Eurostoxx 50 4083,28 +28,19 +0,70% +14,94% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6597,38 -22,60 -0,34% +18,84% Dax 30 .GDAXI 15249,38 +102,51 +0,68% +11,16% FTSE .FTSE 7141,82 +11,59 +0,16% +10,55% SMI .SSMI 11814,59 -14,88 -0,13% +10,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1594 1,1592 +0,02% -5,07% Dlr/Yen JPY= 113,53 113,23 +0,26% +10,04% Euro/Yen 131,64 131,32 +0,24% +3,72% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9217 0,9242 -0,27% +4,14% Euro/CHF 1,0688 1,0711 -0,21% -1,10% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3680 1,3659 +0,15% +0,05% Indice $ .DXY 94,0040 94,0800 -0,08% -2,26% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1130 +0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6630 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,2180 +0,0120 +33,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5648 +0,0160 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,3581 -0,0100 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 81,15 80,44 +0,71 +0,88% +32,58% CLc1 Brent LCOc1 83,94 83,18 +0,76 +0,91% +27,12% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)