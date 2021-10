Chrono des Nations – Hopes: Ranking – News

Antoine Devanne (Vendée U) won this Sunday the Chrono des Nations at Les Herbiers (MU 1.2), in the Hopes category. He beat Branko Huys (Acrog-Tormans) and Jon Knolle (Team SKS Sauerland NRW).

Antoine Devanne succeeds the Belgian Jasper De Plus on the prize list of the timed event.

Ranking :

1. DEVANNE Antoine FRA in 39’06.99

2. HUYS Branko BEL 01:00

3. KNOLLE Jon GER TEAM SKS SAUERLAND NRW 01:33

4. PALENI Enzo FRA GROUPAMA – FDJ 01:59

5. DAY Thomas GBR SEG RACING ACADEMY 02:04

6. GACHIGNARD Thomas FRA SWISS RACING ACADEMY 02:25

7. ROESEMS Siebe BEL 02:29

8. THEILER Ole GER TEAM SKS SAUERLAND NRW 02:48

9. WARMERDAM Max ENG 02:49

10. JEGAT Jordan FRA 02:59

11. VAN DE WYNKELE Lorenz BEL 03:08

12. CORVAISIER Antonin FRA 03:36

13. SOUCHON Antonin FRA 03:44

14. KEOGH Cian IRL 03:44

15. ERAUW Thiemo BEL 03:45

16. PROVOST Maximilien FRA 03:46

17. GACHET Guillaume SUI 03:48

18. JANSSEN Christoph SUI 03:51

19. HAMON Nicolas FRA 03:52

20. BACHMANN Laurin SUI 04:15

21. BELOHVOSCIKS Kristians LAT 04:22

22. KLAHRE Jakob SUI 04:28