MARKET POINT – Quiet session in sight for European equities (updated)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture du Nikkei japonais, ouverture du marché obligataire en Europe, commentaire) * Les principales Bourses européennes attendues en légère progression * L'Asie en hausse, Wall Street a fini dans le désordre * Des résultats d'entreprise à suivre par Laetitia Volga PARIS, 19 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en petite hausse mardi à l'ouverture, la prudence devant limiter le rebond alors que les préoccupations liées à la croissance économique et à l'inflation restent de mise. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,16% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,19%, le FTSE à Londres .FTSE 0,15% et l'EuroStoxx 50 avancerait de 0,21% .STOXX50E . Les marchés européens ont entamé la semaine à reculons lundi après le ralentissement de la croissance économique chinoise au plus bas en un an et les craintes d'inflation, ravivées par les nouveaux plus hauts atteints pour les cours du brut. L'accalmie sur le marché pétrolier et sur le marché des emprunts d'Etat devrait permettre aux actions de revenir à l'équilibre. Les nombreux résultats d'entreprises attendus dans la semaine, avec notamment ce mardi Danone DANO.PA , Johnson & Johnson JNJ.N ou en après-Bourse Kering PRTP.PA et Netflix NFLX.O , devraient bien occuper les investisseurs qui chercheront à avoir une meilleure idée de la façon dont les entreprises ont fait face à la pandémie et à l'impact de la hausse des prix le trimestre dernier. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi en ordre dispersé, soutenue par les grandes valeurs de la "tech" mais freinée par les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie chinoise. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,1% à 35.258,61 points, le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,34% à 4.486,46 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,84% à 15.021,81 points. Apple AAPL.O a pris 1,18% après la présentation de deux nouveaux MacBook Pro. Tesla TSLA.O (+3,21%), Facebook FB.O (+3,26%) et dans une moindre mesure Microsoft MSFT.O (+1,01%) et Amazon <AMZN.O (+1,11%) ont aussi brillé alors qu'approchent leurs publications de résultats trimestriels. Walt Disney DIS.N a en revanche pesé sur le Dow Jones avec un recul de 3,02%. Le géant du divertissement a subi un abaissement de recommandation de Barclays et a annoncé le report de la sortie de plusieurs films des studios Marvel et de celle du prochain "Indiana Jones". EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 s'est octroyé 0,65%, tiré par les valeurs technologiques après la progression du Nasdaq américain même si les investisseurs restent prudents avant l'entame la semaine prochaine des résultats des groupes japonais. "Les investisseurs attendent les résultats et les perspectives des entreprises. Celles-ci pourraient affecter par certains facteurs, comme l'affaiblissement du yen et la hausse des cours du brut", a déclaré Masahiro Ichikawa, responsable de strategie chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale .CSI300 avance de 1,01% mardi, après avoir cédé plus de 1% lundi à l'annonce du ralentissement plus important que prévu de la croissance du produit intérieur brut de la Chine au troisième trimestre. CHANGES Le dollar cède du terrain face à un panier de devises de référence .DXY , évoluant au plus bas depuis trois semaines, avec le timide regain d'appétit pour le risque. "Nous estimons toujours que le dollar peut reprendre sa tendance haussière", a commenté Kim Mundy, stratège de la Commonwealth Bank of Australia. "Les pressions inflationnistes à moyen terme se renforcent aux États-Unis et, par conséquent, nous nous attendons à ce que les contrats à terme sur les 'fed funds' américains commencent à intégrer un cycle de hausse des taux plus agressif", a-t-elle ajouté L'euro se traite autour de 1,165 dollar, au plus haut depuis fin septembre EUR= . TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 1,5731% US10YT=RR après s'être approché lundi d'un pic de quatre mois en raison des anticipations de hausse de taux de la Fed. En Europe, le dix ans allemand DE10YT=RR est inchangé dans les premiers échanges, à -0,158%. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le baril de Brent LCOc1 se traite à 84,82 dollars après un plus haut de trois ans lundi à 86,04 et celui de brut léger américain CLc1 à 83 dollars au lendemain d'un pic depuis octobre 2014, à 83,87 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 19 OCTOBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29215,52 +190,06 +0,65% +6,45% .N225 Topix .TOPX 2026,57 +7,34 +0,36% +12,30% Hong Kong 25734,46 +324,71 +1,28% -5,50% .HSI Taiwan .TWII 16900,67 +195,21 +1,17% +14,72% Séoul .KS11 3029,91 +23,23 +0,77% +5,44% Singapour 3194,03 +20,21 +0,64% +12,32% .STI Shanghaï 3593,67 +25,53 +0,72% +3,47% .SSEC Sydney .AXJO 7374,90 -6,20 -0,08% +11,96% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35258,61 -36,15 -0,10% +15,20% .DJI S&P-500 .SPX 4486,46 +15,09 +0,34% +19,45% Nasdaq .IXIC 15021,81 +124,47 +0,84% +16,55% Nasdaq 100 15300,89 +153,97 +1,02% +18,72% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1808,87 -9,61 -0,53% +17,72% .FTEU3 Eurostoxx 50 4151,40 -31,51 -0,75% +16,85% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6673,10 -54,42 -0,81% +20,21% Dax 30 .GDAXI 15474,47 -112,89 -0,72% +12,80% FTSE .FTSE 7203,83 -30,20 -0,42% +11,51% SMI .SSMI 11968,08 +6,74 +0,06% +11,81% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1651 1,1609 +0,36% -4,60% Dlr/Yen JPY= 114,06 114,31 -0,22% +10,56% Euro/Yen 132,91 132,71 +0,15% +4,72% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9203 0,9237 -0,37% +3,98% Euro/CHF 1,0724 1,0723 +0,01% -0,77% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3777 1,3725 +0,38% +0,76% Indice $ .DXY 93,6460 93,9530 -0,33% -2,63% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1480 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6240 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1930 -0,0020 +34,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5809 -0,0030 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,4014 -0,0200 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 82,96 82,44 +0,52 +0,63% +35,53% CLc1 Brent LCOc1 84,79 84,33 +0,46 +0,55% +28,41% (édité par Blandine Hénault)