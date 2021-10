MARKET POINT – Results should dictate trend, Wall St in support

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, précisions sur les publications de résultats, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, métaux) * Publications solides pour Nestlé, Roche et ASML * Wall Street a fini tout près de ses records * Le pétrole baisse, Pékin pourrait encadrer les prix du charbon par Marc Angrand PARIS, 20 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi sur fond de repli des cours du pétrole et des métaux de base mais les publications de résultats de plusieurs grands noms de la cote européenne pourraient soutenir la tendance, tout comme la clôture positive de Wall Street, désormais très proche de ses records. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,38% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,3% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,1% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,42% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Parmi les grands groupes qui ont publié en début de journée, Nestlé NESN.S et Roche ROG.S ont revu leurs prévisions à la hausse tandis qu'ASML AMSL.AS confirmait tabler sur un bond de 35% de son chiffre d'affaires cette année. Les analystes continuent de revoir régulièrement à la hausse leurs attentes en matière de profits des grandes entreprises américaines: selon le dernier décompte en date de Refinitiv-IBES, le marché table désormais sur une progression de 32,4% des bénéfices du Standard & Poor's 500 .SPX américain. Sur le front macroéconomique, la journée sera animée entre autres par les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et en zone euro, puis par le Livre beige de la Réserve fédérale américaine. Selon une enquête de Reuters, la majorité des économistes estiment que la Fed devrait attendre 2023 pour relever ses taux d'intérêt même si l'inflation reste le principal risque pesant sur les perspectives de l'économie américaine. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par les grandes valeurs technologiques et le secteur de la santé, les investisseurs semblant miser sur la solidité des résultats trimestriels des entreprises américaines. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,56%, ou 198,70 points, à 35.457,31, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 33,17 points (+0,74%) à 4.519,63 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 107,28 points (+0,71%) à 15.129,09. Dans le vert pour une cinquième séance consécutive, le S&P-500 s'est rapproché à 0,4% seulement de son record de début septembre (4.545,85 points), tandis que le Dow Jones se trouve à environ 0,5% de son plus haut de mi-août. Johnson & Johnson JNJ.N a progressé de 2,3% après avoir relevé sa prévision de bénéfice 2021 . Dans les transactions hors séance après la clôture, le cours de Netflix NFLX.O variait peu malgré l'annonce d'une croissance plus forte qu'attendu de son portefeuille d'abonnés. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini la journée sur une hausse de 0,14% dans le sillage des marchés américains, les valeurs financières ayant profité de la remontée des rendements obligataires. En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai (-0,21%) et le CSI 300 .CS300 (-0,28%) cèdent un peu de terrain. Les valeurs de l'immobilier reculent après l'annonce d'une stagnation des prix du secteur alors que celles des compagnies d'électricité profitent de la perspective d'une intervention des autorités pour freiner la hausse des prix du charbon. CHANGES/TAUX Le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence .DXY , entre la baisse des rendements des bons du Trésor à court terme et la hausse des rendements à long terme. Il a atteint un nouveau plus haut de près de quatre ans face au yen à 114,69 JPY= mais cède du terrain face à l'euro, qui remonte autour de 1,1640 EUR= . Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a touché un plus haut de cinq mois à 1,673% dans les échanges en Asie alors que le deux ans US2YT=RR oscille autour de 0,4% après un repli de plus de deux points de base mardi, lié à l'évolution des anticipations de taux aux Etats-Unis. Sur le marché obligataire européen, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est en légère hausse dans les premiers échanges, à -0,107%. PÉTROLE Le marché pétrolier cède un peu de terrain après les déclarations chinoises sur l'encadrement possible des prix du charbon: le Brent abandonne 0,68% à 84,50 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,24% à 82,76 dollars CLc1 . Aux Etats-Unis, les stocks de brut ont augmenté tandis que les réserves de carburants diminuaient la semaine dernière selon des sources de marché qui citent les chiffres de l'American Petroleum Institute (API). MÉTAUX Les cours de plusieurs métaux de base industriels reculent après les déclarations de Pékin sur le charbon, qui incitent certains investisseurs à prendre des bénéfices. Le prix du cuivre recule ainsi de 2,89% sur le marché londonien et celui du zinc SZNcv1 a perdu jusqu'à 6,5% à Shanghai. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU MERCREDI 20 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation en zone euro septembre +0,5% +0,4%* (définitif) - sur un an +3,4% +3,4%* *première estimation 