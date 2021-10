USA-Values ​​to watch on Wall Street (updated)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, résultats d'AT&T, Dow, Southwest Airlines, cours en avant-Bourse de Didi Global et Pfizer) PARIS, 21 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,3% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25 pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC : * TESLA TSLA.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre supérieur aux attentes de Wall Street et d'un nombre record de livraisons de véhicules sur le trimestre. Le constructeur a cependant indiqué que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et l'ouverture de nouvelles usines pourraient exercer une pression sur ses marges. L'action recule de 1,3% en avant-Bourse. * IBM IBM.N a publié mercredi un chiffre d'affaires au troisième trimestre inférieur aux attentes du marché, ce qui a fait chuter l'action de 4% dans les transactions après la clôture de Wall Street. Les ventes du groupe ont notamment été pénalisées par une baisse des commandes de la division spécialisée dans la gestion des infrastructures informatiques des entreprises, qui va se séparer d'IBM. * AT&T T.N a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et d'un nombre d'abonnés à la téléphonie mobile supérieur aux attentes à la faveur d'une hausse de la demande pour la 5G et de son service de streaming vidéo HBO Max. L'action prend 1% en avant-Bourse. * DOW DOW.N a publié jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce à l'augmentation de ses tarifs à la suite du rebond de l'activité économique et d'un approvisionnement tendu après le passage de l'ouragan Ida. * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a fait état d'une perte nette moins importante au troisième trimestre en comparaison de la même période il y a an, la campagne de vaccination contre le COVID-19 ayant permis de stimuler la demande dans le transport aérien. * INTEL INTC.O , MATTEL MAT.O et CHIPOTLE CMG.N publieront leurs résultats du troisième trimestre après la clôture de Wall Street. * MODERNA MRNA.O , JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - La Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, a autorisé mercredi l'utilisation des vaccins contre le COVID-19 développés par Moderna et par Johnson & Johnson pour la dose de rappel, indiquant par ailleurs que les Américains pouvaient choisir un vaccin différent de celui reçu initialement. * PFIZER PFE.N BIONTECH BNTX.O ont annoncé jeudi que des données d'un essai clinique de phase 3 montraient une efficacité élevée, de 95,6%, de leur vaccin contre le COVID-19, y compris contre le variant Delta, dans le cadre d'une injection de rappel chez les personnes âgées de 16 ans et plus. L'action Pfizer monte de 1% en avant-Bourse. * L'action du géant chinois des VTC DIDI GLOBAL DIDI.N monte de 4,4% en avant-Bourse après une information selon laquelle Pékin a enjoint au groupe d'étudier une cotation à Hong-Kong. * HOME DEPOT HD.N - CFRA a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter" auparavant, avec un objectif de cours ramené de 390 dollars à 370. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)