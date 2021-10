CC – Coupe de France – Quelneuc – Women # 1: Ranking – News

Amandine Fouquenet (Team Arkéa) won this Saturday at Quelneuc-Carentoir (Morbihan), during the third round of the French Women’s Cyclo-cross Cup. The French Champion beat Anaïs Morichon (Team Royalbikeshop.com) and Joyce Vanderbeken (Bike Advice CT).

Ranking :

1. FOUQUENET Amandine ARKEA PRO CYCLING TEAM in 49’58 ”

2. MORICHON Anaïs TEAM ROYALBIKESHOP.COM at 01’11 ”

3. VANDERBEKEN Joyce BIKE ADVICE CYCLING TEAM at 02’04 ”

4. WEINGARTEN Audrey SORIUS at 02’37 ”

5. GRIMAULT Anais TEAM S1NEO LOUDEAC at 02’54 ”

6. PORHEL Laura TEAM FIMA-CYRPEO ALIAN at 03’00 ”

7. FABREGUE Lilou SCOTT CREUSE OXYGENE GUERET at 03’09 ”

8. PETIT Marlène TEAM PODIOCOM CC at 03’23 ”

9. VIDON Amandine VELO CLUB D’AMBERIEU ”

10. ROGNANT Viviane OCF TEAM CROSS at 03’30 ”

11. LAQUEBE Amelie CC MAINSAT EVAUX at 03’34 ”

12. GALLEZOT Electa VELO CLUB ORNANS at 03’55 ”

13. CUETO VEGA Sara UNICAJA BANCO-GIJON at 04’28 ”

14. STRAPPAZZON Marine TEAM ROYALBIKESHOP.COM at 05’02 ”

15. RODRIGUEZ Maéva EC CHATEAU THIERRY at 05’49 ”

16. MULLER Cyriane CC SARREBOURGEOIS at 05’58 ”

17. DE BRUYNE Meg BNS TECHNICS-GROEP TOM at 06’34 ”

18. TREGOUET Maurene VELOCE VANNETAIS CYCLING at 06’43 ”

19. RIGAUX Alizee CC MONCONTOUR ”

20. ANDRE Coralie VS QUIMPEROIS at 07’15 ”

21. MARASCO Margot CANNER 3 FRONTIERES VTT at 07’22 ”

22. BEZIN Andréa NORMANDIE at 07’23 ”

23. HOUDIN Coralie VC PAYS DE LOUDEAC at 07’42 ”

24. MENAGER Loane SCO CYCLISME ANGERS at 07’46 ”

25. JAMME Emilie MOYON PERCY VELO CLUB at 07’51 ”

26. PORLIER Roxanne WHEEL D’OR CONFLANAISE at 07’53 ”

27. RICH Emma US VERN CYCLING at 08’11 ”

28. VAN WUNSEL Lise BIKE-ADVICE CYCLING TEAM at 2 Tr

29. REYNIER Romane BOURGOGNE FRANCHE COMTE at 2 Tr

30. MOISSONNIER Marie LESSONS THE CITY CYCLING at 2 Tr

31. GARBELLOTTO Maurane AC THANN at 2 Tr

32. GAGGI Emma LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM at 2 Tr

33. KLAES Lise VTT LE TREPORT at 2 Tr

34. LEDOUX Mathilde US METRO TRANSPORTS at 2 Tr

35. VALADE Alexandra GIVING THEM TO THE VELO-EVRY COURCOURONNES at 2 Tr

36. JACQUES Axelle MTB LE TREPORT at 2 Tr

37. FAUGERON Elise EC ST ETIENNE-LOIRE at 2 Tr

38. ETEVENARD Andréa VC MORTEAU MONTBENOIT at 2 Tr

39. DELANOE Leane CUBE PRO SEFIC CLOSURES at 2 Tr

40. DELPRAT Eloise ES TORIGNI at 2 Tr

41. CHESNEAU Romane VS MONNAIE at 2 Tr

42. VERSCHELDE Leane CSM PUTEAUX at 2 Tr

43. BONNIN Noemie LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLING at 2 Tr

44. BRAMOULLE Pauline NORMANDIE at 2 Tr

45. DURAFFOURG Alexane VC ANNEMASSE at 2 Tr

46. ​​BIALADE Manon UV MAZAMET at 2 Tr

47. CACAULT Evaelle CC MARMANDAIS at 2 Tr

48. WEITMANN Margaux CYCLE GOLBEEN at 2 Tr

49. BRISARD Ines VC CHALLANDAIS at 2 Tr

50. KULPA Julie ARDENNE MÉTROPOLE NOUVION CYCLISME à 2 Tr

51. TAILLANDIER Inès VELO CLUB AMBERTOIS at 2 Tr

52. ALMANSA Carla CA CASTELSARRASIN at 2 Tr

53. REBOUT Elodie VELOCE CLUB SPINALIEN at 2 Tr

54. MOLIN REMY Capucine US THIERVILLE CYCLING at 2 Tr

55. YANNIC Tifenn EC LANDERNEAU at 2 Tr

56. AUBRY Cassie VS MONNAIE at 3 Tr

57. PELARDY Lola VC LE THOR GADAGNE at 3 Tr





Let’s give up:

TROMBINI Juliette ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT

GOERGEN Océane SCHWENHEIM CROSS TEAM

THE DANTEC Gwennig TEAM FIMA-CYRPEO ALIAN

MOREL PETITGIRARD Marlène TEAM FIMA-CYRPEO ALIAN

BEGO Julie CHAMBERY C. COMPETITION

GIRAUD Camille SCOLYMPIQUE DE DIJON

BRIAND Manon UC BRIOCHINE