MARKET POINT-Equities driven by Wall Street records and by Facebook (updated)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40 et sur les indices américains, précisions sur l'immobilier chinois, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en légère hausse * Les résultats européens pourraient influencer la tendance * Records pour le Dow Jones et le S&P 500 lundi à Wall Street * L'action Facebook montait hors séance après ses résultats * Le pétrole reste bien orienté par Marc Angrand PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi après les records inscrits la veille à Wall Street et les annonces globalement bien accueillies de Facebook FB.O , qui l'emportent pour l'instant sur les craintes liées à l'immobilier chinois. La tendance à l'ouverture devrait toutefois être influencée par la première salve de résultats de sociétés de la semaine, qui inclut UBS UBSG.S , Novartis NOVN.S , Thales TCFP.PA , Orange ORAN.PA et Faurecia EPED.PA . Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,12% pour le CAC 40 .FCHI à Paris, de 0,28% pour le Dax .GDAXI à Francfort, de 0,06% pour le FTSE 100 .FTSE à Londres et de 0,07% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . A Wall Street, après de nouveaux records du Dow Jones et du Standard & Poor's 500 en séance, l'action Facebook gagnait autour de 1% dans les transactions après la clôture, l'annonce d'une augmentation de 50 milliards de dollars de son programme de rachats d'actions ayant compensé celle d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes et la révision à la baisse de la prévision du quatrième trimestre. Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une poursuite de la hausse, notamment pour le Nasdaq. Ces facteurs ont pour l'instant pris le pas sur les craintes liées au secteur immobilier en Chine, où un quatrième promoteur, Modern Land 1107.HK se dirige vers un défaut financier faute d'avoir honoré une échéance obligataire due ce mardi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Le Dow Jones et le S&P-500 ont signé des records lundi à la Bourse de New York, qui a ainsi entamé du bon pied une semaine riche en résultats, notamment ceux des poids lourds du secteur technologique. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,18%, ou 64,13 points, à 35.741,15, le Standard & Poor's 500 .SPX a pris 21,58 points, soit 0,47%, à 4.566,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 136,51 points (+0,9%) à 15.226,71. Si le Dow Jones et le S&P-500 ont atteint de nouveaux sommets, la séance a surtout profité au Nasdaq qui, porté notamment par Tesla et PayPal, est lui aussi proche d'un nouveau pic historique. Tesla TSLA.O (+12,6%) a franchi le cap des 1.000 milliards de capitalisation boursière après la commande de 100.000 voitures par le géant de la location Hertz HTZZ.PK ( ) et le relèvement d'un tiers par Morgan Stanley de son objectif de cours, à 1.200 dollars. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 a fini en hausse de 1,77% dans le sillage de Wall Street, tiré par les grandes capitalisations comme SoftBank 9984.T (+1,77%), Fast Retailing 9983.T (+5,04%) ou Sony 6758.T (+2,64%). En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai recule de 0,29% et le CSI 300 .CS300 de 0,31% avec un nouveau repli marqué du secteur immobilier .CSI000952 (-2,42%), pénalisé par le projet de taxe foncière de Pékin. La Bourse de Séoul progresse de 0,98% .KS11 , l'optimisme sur les résultats, notamment dans le secteur des semi-conducteurs, prenant le pas sur les chiffres décevants du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre (+0,3% en première estimation, deux fois moins qu'attendu). CHANGES/TAUX Le dollar reste bien orienté face aux autres grandes devises même si les écarts restent limités à l'approche des réunions de politique monétaire de plusieurs des principales banques centrales de la planète. L'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence .DXY progresse de 0,07% et l'euro est repassé sous 1,16 dollar EUR= . Le yuan CNY=CFXS profite toutefois de l'entretien entre le vice-Premier ministre chinois Liu He et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Côté obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR , à 1,6282%, est proche de son niveau de clôture de lundi après un repli sur fond d'incertitude quant au discours que tiendra la Réserve fédérale la semaine prochaine. Les rendements de référence de la zone euro, eux, sont stables dans les premiers échanges. DE10YT=RR FR10YT=RR PÉTROLE Le marché pétrolier est hésitant mais reste proche de ses pics de lundi, toujours soutenu par la vigueur de la demande aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,08% à 85,92 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,16% à 83,63 dollars CLc1 . AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 26 OCTOBRE LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 29106,01 +505,60 +1,77% +6,06% .N225 Topix 2018,40 +22,98 +1,15% +11,84% .TOPX Hong Kong 25921,11 -210,92 -0,81% -4,81% .HSI Taiwan 17034,34 +140,10 +0,83% +15,62% .TWII Séoul 3050,14 +29,60 +0,98% +6,15% .KS11 Singapour 3199,94 -1,92 -0,06% +12,52% .STI Shanghaï 3599,66 -10,20 -0,28% +3,64% .SSEC Sydney 7443,40 +2,40 +0,03% +13,00% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 35741,15 +64,13 +0,18% +16,78% .DJI S&P-500 4566,48 +21,58 +0,47% +21,58% .SPX Nasdaq 15226,71 +136,51 +0,90% +18,14% .IXIC Nasdaq 100 15514,19 +159,13 +1,04% +20,37% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1829,03 +1,26 +0,07% +19,04% 300 .FTEU3 Eurostoxx 4188,31 -0,50 -0,01% +17,89% 50 .STOXX50E CAC 40 6712,87 -20,82 -0,31% +20,92% .FCHI Dax 30 15599,23 +56,25 +0,36% +13,71% .GDAXI FTSE 7222,82 +18,27 +0,25% +11,80% .FTSE SMI .SSMI 12063,17 +6,96 +0,06% +12,70% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1602 1,1606 -0,03% -5,00% EUR= Dlr/Yen 113,90 113,70 +0,18% +10,40% JPY= Euro/Yen 132,17 132,01 +0,12% +4,14% EURJPY= Dlr/CHF 0,9202 0,9198 +0,04% +3,97% CHF= Euro/CHF 1,0678 1,0677 +0,01% -1,19% EURCHF= Stg/Dlr 1,3766 1,3768 -0,01% +0,68% GBP= Indice $ 93,8820 93,8130 +0,07% -2,38% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1170 -0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6690 -0,0040 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,2200 -0,0010 +33,70 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,6308 -0,0040 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,4376 +0,0010 US2YT=RR PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 83,60 83,76 -0,16 -0,19% +36,58% US CLc1 Brent 85,88 85,99 -0,11 -0,13% +30,06% LCOc1 (Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)