La Banque Postale will take full control of CNP Assurances

(Actualisé avec précisions, cours de Bourse, commentaire d'analystes) PARIS, 28 octobre (Reuters) - La Banque Postale va reprendre la part de 16,1% du capital de CNP Assurances CNPP.PA détenue par le groupe BPCE et lancer une offre sur le solde du capital du groupe d'assurances qu'elle souhaite sortir de la cote. L'opération sera réalisée au prix de 21,90 euros par action, ont précisé La Banque Postale et BPCE dans un communiqué commun publié jeudi. Cette transaction s'intègre dans le cadre du projet de constitution d'un grand pôle financier public, dont le principe avait été annoncé en 2018 par le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. A l'issue du rachat de la part de BPCE, La Banque Postale, un établissement public, détiendra 78,9% du capital de CNP contre 62,8% actuellement. L'offre sur le solde du capital devrait être lancée au premier trimestre 2022. "La simplification de l’actionnariat de CNP Assurances va permettre de renforcer l’efficacité de notre modèle de bancassureur et d’accélérer son expansion multi-partenariale et internationale", a déclaré dans un communiqué Philippe Heim, le président du directoire de La Banque Postale. Dans une note, les analystes de Berenberg estiment que la valorisation proposée par La Banque Postale est "raisonnable" et que l'opération permettra de renforcer la position de CNP Assurances. A la Bourse de Paris, l'action CNP Assurances s'envolait de 34,99% à 21,7 euros à 11h34, se rapprochant du prix de l'offre. CNP Assurances a indiqué jeudi que son conseil d’administration s’était réuni dans matinée pour discuter de l’opération et avait décidé de la constitution d'un comité ad hoc chargé de suivre le déroulement de l’offre. POURSUIVRE LES RELATIONS Parallèlement, La Banque Postale et BPCE ont annoncé être entrés en négociations exclusives concernant leurs activités de gestion d'actifs. Ainsi, BPCE, à travers Natixis Investment Managers (filiale à 100% de Natixis), pourrait acquérir des participations minoritaires détenues par LBP dans Ostrum (45%) et AEW Europe (40%), en vue de détenir 100% du capital de deux sociétés de gestion. Que ce soit pour les activités d'assurance ou de gestion d'actifs, les deux groupes ont dit avoir pour projet de poursuivre leurs relations contractuelles actuelles. Ils prévoient notamment d'initier des discussions avec CNP Assurances pour prolonger le partenariat industriel en épargne et prévoyance, actuellement en vigueur jusqu’en 2030, qui serait porté jusqu’en 2035. (Reportage Jean-Michel Bélot et Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)