MARKET POINT – Caution in sight in Europe, ECB and results in sight

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de la Bourse de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes signalées prudentes en début de séance * Les annonces de la BCE attendues pour 11h45 GMT * La BoJ abaisse ses prévisions d'inflation et de croissance économique * Des résultats en pagaille attendus en Europe * Le PIB américain au T3 au programme par Laetitia Volga PARIS, 28 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre jeudi à l'ouverture, les investisseurs devant opter pour la prudence avant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) tout en suivant une avalanche de résultats d'entreprises. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait céder 0,09% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerai de 0,06%, le FTSE à Londres .FTSE grappillerait 0,03% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E 0,01%. Alors qu'un statu quo sur la politique monétaire est attendu de la part de la BCE à 11h45 GMT, les propos de sa présidente Christine Lagarde, notamment sur l'inflation, retiendront l'attention lors de la conférence de presse qui débutera trois quarts d'heure plus tard. "Nous pensons que Christine Lagarde utilisera tous ses talents de diplomate pour modérer les opinions divergentes entre 'faucons' et des 'colombes' au sein du Conseil des gouverneurs jeudi", ont déclaré les analystes d'ING dans une note, ajoutant qu'ils anticipaient un message neutre qui "pourrait finalement défier certaines des attentes 'hawkish' du marché". La séance sera par ailleurs animée par un autre grand rendez-vous: la publication de la première estimation du produit intérieur brut des Etats-Unis au troisième trimestre. Le consensus Reuters table sur une croissance de 2,7% après 6,7% sur la période précédente. LES VALEURS A SUIVRE : En Europe, les investisseurs réagiront notamment à série de publications d'entreprises dont ceux par exemple de Sanofi SASY.PA et d'Airbus AIR.PA , qui ont relevé leurs prévisions pour 2021 . A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le Nasdaq se maintenant à l'équilibre grâce aux bonnes performances de Microsoft et d'Alphabet après leurs résultats tandis que le S&P-500 a reculé en raison de l'impact sur les secteurs cycliques du déclin des prix du pétrole et de celui des rendements des bons du Trésor américain. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,74% à 35.490,69 points, le S&P-500 .SPX plus large, a perdu 0,51% à 4.551,68 points et le Nasdaq Composite .IXIC a fini stable, à 15.235,84 points. Microsoft MSFT.O a gagné 4,21% pour clôturer à un niveau record après des résultats et prévisions trimestriels solides grâce en partie à son activité dans le "cloud" et Alphabet GOOGL.O a bondi de 4,96% après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record grâce à une augmentation de ses recettes publicitaires. EN ASIE L'indice Nikkei .N225 à Tokyo a cédé 0,96% après les annonces de la Banque du Japon (BoJ) et des publications décevantes de sociétés de premier plan. La banque centrale du Japon a maintenu sa politique monétaire accommodante et anticipe une inflation bien inférieure à son objectif de 2% pour au moins deux années supplémentaires, renforçant ainsi la perspective du marché qu'elle lèvera ses mesures de soutien après les autres grandes banques centrales. La BoJ a également abaissé sa prévision de croissance économique pour 2021, en raison de la faiblesse de la consommation et de l'impact des perturbations de l'approvisionnement. "Alors que d'autres pays s'orientent progressivement vers une resserrement monétaire, la BoJ vit dans un monde totalement différent. Compte tenu de la tiédeur des anticipations d'inflation, elle s'en tiendra à une politique dite de "maîtrise de la courbe des rendements" au moins jusqu'à ce que le gouverneur Haruhiko Kuroda et ses deux adjoints terminent leur mandat en 2023", a déclaré Masamichi Adachi, économiste en chef chez UBS Securities. Dans l'actualité des résultats, le fabricant de robots pour l'industrie Fanuc 6954.T , qui a abaissé ses prévisions en raison des pénuries, a perdu 8,66% tandis que Fujitsu 6702.T a chuté de 8,14% après des prévisions annuelles inférieures aux attentes. En Chine, les marchés d'actions sont en baisse, en particulier les valeurs liées au charbon alors que Pékin intensifie ses efforts pour en maîtriser le prix. L'indice CSI 300 .CSI300 de Chine continentale perd 0,54% et la Bourse de Shanghai .SSEC 1,01%. CHANGES/TAUX Du côté des devises, le dollar est inchangé face aux autres grandes devises .DXY et l'euro s'échange à 1,16 dollar, en attendant les annonces de la BCE. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR reprend plus d'un point de base à 1,5449%, après avoir chuté la veille au plus bas depuis le 15 octobre à 1,52%, et celui à deux ans est au plus haut depuis mars 2020 à plus de 0,5%. L'écart entre les taux des Treasuries à 2 ans et à 10 ans US2US10=RR est passé à 101,3 points de base actuellement, son niveau le plus faible depuis août. Dans les premiers échanges, le dix ans allemand DE10YT=RR est inchangé, autour de -0,18%. PÉTROLE Le marché du pétrole baisse pour la deuxième journée consécutive après l'annonce par l'Energy Information Administration (EIA) d'une hausse bien plus importante que prévu des stocks de brut aux États-Unis la semaine dernière. Le Brent LCOc1 perd 0,74% à 83,95 dollars le baril, après un plus bas depuis le 13 octobre à 82,32, et le brut léger américain CLc1 0,76% à 82,03 dollars. 