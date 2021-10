USA-Values ​​to watch on Wall Street (updated)

(Actualisé avec Comcast, Yum Brands, T Rowe Price, cours en avant-Bourse) PARIS, 28 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en légère hausse: * COMCAST CMCSA.O a enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels au-dessus des attentes malgré le ralentissement de la croissance des abonnés au câble. Le groupe de télécommunications et médias avance de 2,4% en avant-Bourse. * MERCK MRK.N avance de 2,4% dans les échanges avant l'ouverture après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel à la faveur de la hausse des ventes de son anticancéreux Keytruda et de la reprise de la demande pour les vaccins hors-COVID-19. * CATERPILLAR CAT.N - Le géant américain des engins de chantier gagne 2,8% en avant-Bourse après avoir publié jeudi une croissance de bénéfice supérieure aux attentes au troisième trimestre. * APPLE AAPL.O et AMAZON AMZN.O doivent présenter leurs comptes après la clôture des marchés américains. * FORD MOTOR F.N a publié mercredi après la clôture un bénéfice plus élevé qu'attendu pour le troisième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de cette année, la forte demande pour ses camions ayant contribué à compenser l'impact de la pénurie de puces. Le titre du constructeur automobile grimpe de 8,3% en avant-Bourse. * EBAY EBAY.O prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre (qui inclut la période des fêtes) inférieur aux attentes des analystes financiers, ce qui se traduit par une baisse de 5,7% de l'action du groupe américain d'enchères en ligne dans les échanges hors séance. * LINDE LIN.N - Le groupe de gaz industriels a annoncé jeudi avoir relevé sa prévision de bénéfice ajusté annuel pour la troisième fois. * NORTHROP GRUMMAN NOC.N a annoncé jeudi une croissance de 8% de son bénéfice trimestriel et le relèvement de sa prévision de bénéfice ajusté pour 2021, grâce à une forte demande dans sa division aérospatiale. * T ROWE PRICE TROW.O , une société de gestion d'actifs, a annoncé jeudi le rachat du fonds de capital-investissement Oak Hill Advisors pour 4,2 milliards de dollars, afin de se renforcer sur le marché des investissements alternatifs. * YUM BRANDS YUM.N , propriétaire de la chaîne de restauration rapide KFC, a fait état d'un chiffre d'affaires à périmètre comparable en dessous des attentes en raison d'une demande plus faible que prévu. Il prend 1,4% en avant-Bourse. * HERSHEY HSY.N - Le groupe agroalimentaire, propriétaire entre autre des marques KitKat et Reese's, a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté. * La société de capital-investissement CARLYLE CG.O a annoncé que son bénéfice avait quasiment quintuplé au troisième trimestre grâce à des cessions d'actifs record. * SCIENTIFIC GAMES SGMS.O a annoncé mercredi la vente de ses activités de jeux de loterie au fonds d'investissement canadien Brookfield pour 6,05 milliards de dollars (5,22 milliards d'euros) afin de réduire sa dette et de recentrer ses activités. * GLOBALFOUNDRIES GFS.O - Le fabricant de semi-conducteurs a levé environ 2,6 milliards de dollars via son offre publique de vente et doit être coté pour la première fois ce jeudi. Le prix d'introduction fait ressortir une valorisation de 26 milliards de dollars. * KRAFT HEINZ KHC.O - CFRA a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * TESLA TSLA.O - Piper Sandler a relevé son objectif de cours à 1.300 dollars contre 1.200 dollars. (Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)