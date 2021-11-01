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    Dijon International Cyclo-cross: Rankings – News

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    Valentin Guillaud (Team Guével Immobilier Laval Cyclisme 53) won this Monday the Dijon International cyclo-cross (C2), organized by the SCO Dijon. He beat Yan Gras (Team Podiocom CC).
    Valentin Guillaud succeeds Joshua Dubau (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) on the list.

    Rankings:
    Seniors and Hopes
    1. GUILLAUD Valentin TEAM GUEVEL IMMOBILIER-LAVAL CYCLISME 53 1st in 59’54 ”
    2. GRAS Yan TEAM PODIOCOM CC 1st 00:24
    3. CHAMERAT DUMONT Antony VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2nd 01:11
    4. MORICHON Mathieu TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st 01:11
    5. PHILIBERT Aurélien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT 1st 01:16
    6. FALENTA Aloïs UC GESSIENNE 2nd 01:49
    7. MOUGEL Damien VS EGUISJHEIN ELITE ‘
    8. REMONDET Valentin TEAM PODIOCOM CC 1st ESP 02:16
    9. HORNY Clément MTB TEAM Belgium ELITE ESP 02:40
    10. VERRIER Tristan TEAM GUEVEL IMMOBILIER-LAVAL CYCLISME 53 Junior D2 03:21
    11. NAVARRO Quentin MOTRIO SAFIR GANOVA 1st 03:47
    12. SCHNEIDER Lilian CROSS TEAM LEGENDRE 1st ESP 03:59
    13. BETON Damien UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 1st ESP 04:02
    14. GUERIN Marius MOTRIO SAFIR GANOVA Junior D2 04:34
    15. SPARFEL Louis TEAM MACADAM’S COWBOYS JNIOR D2 04:42
    16. AVONDTS Mathis IKO CRELAN Belgium ELITE J2 05:08
    17. SIMONIN Antoine CHAZOT MTB 3rd ESP 05:25
    18. PEUGET Clément MOTRIO SAFIR GANOVA 2nd ESP 05:50
    19. DELBOVE Joris TEAM PODIOCOM CC 1st ESP 06:07
    20. MARGUERITAT Titouan CC PERIGUEUX DORDOGNE 1st 06:53
    21. MILLAT Adrien VC CORBAS 2nd ESP ‘
    22. DUJARDIN Brice TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st ESP ‘
    23. ROLLEE Gabin AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior J2 ‘
    24. BASIN Alexis JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘
    25. FERNANDES Jules US METRO TRANSPORTS Junior J2 ‘
    26. GUILLET David AC CHAMPAGNOLAISE 3rd ‘
    27. CHOPINEAUX Enzo VC HETTANGE GRANDE 2nd ‘
    28. LOUISON Adrien CC ETUPES THE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 3rd ESP ‘
    29. RENARD HAQUIN Henri François PRODIALOG / DAVID DEREPAS 3rd ESP ‘
    30. LEBLOND Loïc SCOLYMPIQUE DE DIJON 2nd ‘
    31. GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 1st ‘
    32. BOULANGER Hugo VC HETTANGE GRANDE 1st ESP ‘
    33. TICKET Paul JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘
    34. BAGOU Thomas CHARVIEU CHAVAGNEUX IC 3rd ESP ‘
    35. PICHON Hugo CC MAINSAT EVAUX Junior J2 ‘
    36. JUNG Théo VC HETTANGE GRANDE 2nd ESP ‘
    37. OTTIGER Axel SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J2 ‘
    38. BEDINI Albin VCLA POMME MARSEILLE 2nd ESP ‘
    39. DESRIEUX Erwan VS ROMANAIS PEAGEOIS 3rd ESP ‘
    40. TANDLER Nicolas’
    41. CLEMENCE Nicolas DIJON SPORT CYCLING 3rd ‘
    42. CHENO Cyril VELO CLUB DE POUILLY EN AUXOIS 3rd ‘
    43. BODROGI Valentin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘
    44. CHAUSSIVERT Jean SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J2 ‘
    45. JACQUET Quentin TEAM PELTRAX-CSD 3rd ESP ‘
    46. ​​CORSET Antoine UNION SPORTIVE JOVINIENNE CYCLISME 3rd ESP ‘

    Juniors
    1. BACK REIS GRACA Nathan CLUB ERIC FAVRE SPORT Junior D1 J1 in 40’44 ”
    2. LEQUET Corentin CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 00:33
    3. DEBORD Romain CHOUET’BIKE CL.V-NEUF Junior D1 00:44
    4. BISIAUX Léo VELO CLUB RIOMOIS Cadet C2 01:22
    5. TRAN VAN Antoine CD HAUTE-GARONNE Junior D1 01:29
    6. BAGOU Guillaume CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 01:36
    7. EGEA GARCIA Jarod JOUFFROY ACADEMY Cadet C2 01:48
    8. ANDRE Noah VS ROMANAIS PEAGEOIS Cadet C2 02:09
    9. MERCIER Edwin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Cadet C2 02:16
    10. MASSET Kerrian CHAMBERY C. COMPETITION Junior J1 02:38
    11. BURNET Julian MTB PAYS DE GAVOT Junior D1 J1 02:45
    12. CLER Gabin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J1 ‘
    13. FAISSOLE DURAND Lucas LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Junior D1 03:24
    14. GUILLET Enzo AC CHAMPAGNOLAISE Junior D1 03:35
    15. VENDELLI Lucas CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 03:48
    16. BEDINI Athys VELO CLUB ORNANS Junior D1 04:02
    17. GUTH Quentin BIKE CLUB GIROMAGNY Cadet C2 04:18
    18. DARMIGNY Tom ASPTT DIJON Cadet C2 04:24
    19. CHOBLET Pierre US VERN CYCLING Cadet C2 04:56
    20. BONNAY Lucas EC TOURQUENNOISE Cadet C2 05:21
    21. MATHIEU Paul AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior D1 05:48
    22. BERGER Baptiste VELO SPORT MACONNAIS Cadet C2 05:56
    23. GUERRIN Morgan TEAM HUMARD VELO PASSION CHAZAL JUNIOR D1 06:06
    24. SAVONET Martin AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior D1 06:23
    25. DOUGNY Lucas VELO CLUB TOURNUS Junior D1 06:59
    26. VIVOT Alexis VC VALDAHON VAL DE VENNES Junior D1 07:07
    27. WACHOWIAK Mathis SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C2 07:23
    28. BAGUET Eliott VELO SPORT BEAUNOIS JUNIOR C2 07:36
    29. MILLAT William VC CORBAS Cadet C2 08:43
    30. ROUSSEL Robin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J1 ‘
    31. PAQUIEN Lucas VS ROMANAIS PEAGEOIS Junior J1 ‘
    32. BARRILLOT Bohémond SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J1 ‘
    33. PHILIBERT Emilien ARDENNE MÉTROPOLE NEW CYCLING Junior J1 ‘
    34. BOURGOIN Max VELO CLUB D’AUXERRE Cadet C2 ‘
    35. PATER Loïs VC VALDAHON VAL DE VENNES Cadet C2 ‘
    36. FRICHET Gabin VC VALDAHON VAL DE VENNES Cadet C2 ‘
    37. LAMOTHE Louis ASPTT DIJON Junior C2 ‘
    38. CANON Victor VELO CLUB TOURNUS Junior J1 ‘
    39. BAUDIN Thibaut PARAY LE MONIAL CYCLISME Cadet C2 ‘
    40. SARAS Jules ASPTT DIJON Junior D2 J1 ‘


    Women
    1. MORICHON Anaïs TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st ESP in 46’35 ”
    2. PETIT Marlène TEAM PODIOCOM CC 1st 00:15
    3. STRAPPAZZON Marine TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st 03:38
    4. GAZELLOT Electa VTT ORNANS JUNIOR D1 04:27
    5. MULLER Cyriane CC SARREBOURGEOIS 1st 04:38
    6. GOERGEN Océane SCHWENHEIM CROSS TEAM 1st ESP 05:07
    7. GIRAUD Camille SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C2 06:43
    8. DELANOE Leane VELO CLUB ORNANS Junior D1 08:15
    9. JUNG Rosine VC HETTANGE GRANDE 2nd ESP ‘
    10. DURAFFOURG Alexane VC ANNEMASSE Junior D1 J1 ‘

    Cadets
    1. SEIXAS Paul VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Cadet C1 in 34’05 ”
    2. GREGOIRE Baptiste AMICALE CYCLISTE BISONTINE Cadet C1 00:37
    3. GUILLET Yanis AC CHAMPAGNOLAISE Minime M2 01:31
    4. COLNEL Quentin VELO SPORT CLUB BEAUNOIS Minime M2 02:01
    5. VIVOT Glenn VC VALDAHON VAL DE VENNES Minime M2 02:54
    6. REGNAULT Thibault TEAM MERCUREY Cadet C1 03:24
    7. HAQUIN RENARD Pierre Louis VC MONTIGNY FREEWHEEL Cadet C1 03:41
    8. GEORGES Kyliann PROMOTION ANIMATION CYCLING. Minimal M2 03:47
    9. PAPIN Nathan ASPTT AUXERRE Minime M2 04:48
    10. OBERSON Louis VC MORTEAU MONTBENOIT Minime M2 05:14
    11. DE LAURO Alan TEAM MERCUREY Cadet C1 05:29
    12. GONON Jean SCOLYMPIQUE DE DIJON Minime M2 ‘
    13. FEBVAY Loris ASPTT DIJON Cadet C1 05:48
    14. LEBEL Sacha VELO SPORT CLUB BEAUNOIS Minime M2 06:16
    21. MULLER Ilan JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Minime M2 06:33
    22. THURSDAY Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Minime M2 06:45
    17. DESRIEUX Léane VS ROMANAIS PEAGEOIS Cadet C1 ‘
    18. LAGNIE Tibault PARAY LE MONIAL CYCLISME Cadet C1 08:27
    19. ROUSSEL Nolane JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT Minime M2 08:45
    20. PATER Maël VC VALDAHON VAL DE VENNES Minime M2 ‘
    21. GUTH Lucie BIKE CLUB GIROMAGNY Cadet C1 ‘
    22. NOEL Bastien MOUNTAIN BIKE CHAUMONTAIS Cadet C1 ‘
    23. LECOMTE Augustin VCLANGROIS Minime M2 ‘
    24. NICAISE Simon VELO CLUB D’AUXERRE Minime M2 ‘
    25. KIRSCH Flavie AMCBISONTINE CADETTE C1 ‘
    26. BONSANS Maxence SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C1 ‘

    Minimal
    1. TICKET Simon JURA CYCLING MINIME in 21’07 ”
    2. MORTAR Maxime ROUE DOR NOIDANS MINIME 01:01
    3. LOUISON Timéo AMCBESANCON MINIME 01:15
    4. GOUX Paul VC MONTBELIARD MINIME 01:26
    5. FERNANDEZ Thomas SCODIJON MINIME 01:44
    6. SEIXAS Nino VC VILLEFRANCE BEAUJOLAIS MINIME 02:13
    7. BESANCENOT Timoté PAC CYCLO MINIME 02:24
    8. DESNE Cyril PAC CYCLO MINIME 03:03
    9. FIZAINE Louis VELO SPORT BEAUNOIS MINIME 03:09
    10. BONSANS Jules SCODIJON MINIME 03:12
    11. CHAPPAT Louis JURA MINIMAL CYCLING 04:14
    21. LOT Théophile SCODIJON MINIME 05:14
    13. PERROT AUDET Louis VC VALDAHON MINIME ‘
    14. GODEST Titouan PEDAL SEMUROISE MINIME ‘
    15. CORTET Zoé VELO CLUB DOLOIS MINIME ‘
    16. SIRDEY Théo VELO CLUB LANGROIS MINIME ‘
    17. BESANCENOT Valentin PAC CYCLO MINIME ‘
    18. MAHALIN DIDIER Clément SCODIJON MINIME ‘
    19. GUITARD Candice SCODIJON MINIME ‘

    Thanks to Colette Orsat, SCO Dijon.


    Amanda

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