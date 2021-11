Dijon International Cyclo-cross: Rankings – News

Valentin Guillaud (Team Guével Immobilier Laval Cyclisme 53) won this Monday the Dijon International cyclo-cross (C2), organized by the SCO Dijon. He beat Yan Gras (Team Podiocom CC).

Valentin Guillaud succeeds Joshua Dubau (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) on the list.

Rankings:

Seniors and Hopes

1. GUILLAUD Valentin TEAM GUEVEL IMMOBILIER-LAVAL CYCLISME 53 1st in 59’54 ”

2. GRAS Yan TEAM PODIOCOM CC 1st 00:24

3. CHAMERAT DUMONT Antony VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2nd 01:11

4. MORICHON Mathieu TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st 01:11

5. PHILIBERT Aurélien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT 1st 01:16

6. FALENTA Aloïs UC GESSIENNE 2nd 01:49

7. MOUGEL Damien VS EGUISJHEIN ELITE ‘

8. REMONDET Valentin TEAM PODIOCOM CC 1st ESP 02:16

9. HORNY Clément MTB TEAM Belgium ELITE ESP 02:40

10. VERRIER Tristan TEAM GUEVEL IMMOBILIER-LAVAL CYCLISME 53 Junior D2 03:21

11. NAVARRO Quentin MOTRIO SAFIR GANOVA 1st 03:47

12. SCHNEIDER Lilian CROSS TEAM LEGENDRE 1st ESP 03:59

13. BETON Damien UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 1st ESP 04:02

14. GUERIN Marius MOTRIO SAFIR GANOVA Junior D2 04:34

15. SPARFEL Louis TEAM MACADAM’S COWBOYS JNIOR D2 04:42

16. AVONDTS Mathis IKO CRELAN Belgium ELITE J2 05:08

17. SIMONIN Antoine CHAZOT MTB 3rd ESP 05:25

18. PEUGET Clément MOTRIO SAFIR GANOVA 2nd ESP 05:50

19. DELBOVE Joris TEAM PODIOCOM CC 1st ESP 06:07

20. MARGUERITAT Titouan CC PERIGUEUX DORDOGNE 1st 06:53

21. MILLAT Adrien VC CORBAS 2nd ESP ‘

22. DUJARDIN Brice TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st ESP ‘

23. ROLLEE Gabin AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior J2 ‘

24. BASIN Alexis JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘

25. FERNANDES Jules US METRO TRANSPORTS Junior J2 ‘

26. GUILLET David AC CHAMPAGNOLAISE 3rd ‘

27. CHOPINEAUX Enzo VC HETTANGE GRANDE 2nd ‘

28. LOUISON Adrien CC ETUPES THE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 3rd ESP ‘

29. RENARD HAQUIN Henri François PRODIALOG / DAVID DEREPAS 3rd ESP ‘

30. LEBLOND Loïc SCOLYMPIQUE DE DIJON 2nd ‘

31. GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 1st ‘

32. BOULANGER Hugo VC HETTANGE GRANDE 1st ESP ‘

33. TICKET Paul JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘

34. BAGOU Thomas CHARVIEU CHAVAGNEUX IC 3rd ESP ‘

35. PICHON Hugo CC MAINSAT EVAUX Junior J2 ‘

36. JUNG Théo VC HETTANGE GRANDE 2nd ESP ‘

37. OTTIGER Axel SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J2 ‘

38. BEDINI Albin VCLA POMME MARSEILLE 2nd ESP ‘

39. DESRIEUX Erwan VS ROMANAIS PEAGEOIS 3rd ESP ‘

40. TANDLER Nicolas’

41. CLEMENCE Nicolas DIJON SPORT CYCLING 3rd ‘

42. CHENO Cyril VELO CLUB DE POUILLY EN AUXOIS 3rd ‘

43. BODROGI Valentin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘

44. CHAUSSIVERT Jean SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J2 ‘

45. JACQUET Quentin TEAM PELTRAX-CSD 3rd ESP ‘

46. ​​CORSET Antoine UNION SPORTIVE JOVINIENNE CYCLISME 3rd ESP ‘

Juniors

1. BACK REIS GRACA Nathan CLUB ERIC FAVRE SPORT Junior D1 J1 in 40’44 ”

2. LEQUET Corentin CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 00:33

3. DEBORD Romain CHOUET’BIKE CL.V-NEUF Junior D1 00:44

4. BISIAUX Léo VELO CLUB RIOMOIS Cadet C2 01:22

5. TRAN VAN Antoine CD HAUTE-GARONNE Junior D1 01:29

6. BAGOU Guillaume CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 01:36

7. EGEA GARCIA Jarod JOUFFROY ACADEMY Cadet C2 01:48

8. ANDRE Noah VS ROMANAIS PEAGEOIS Cadet C2 02:09

9. MERCIER Edwin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Cadet C2 02:16

10. MASSET Kerrian CHAMBERY C. COMPETITION Junior J1 02:38

11. BURNET Julian MTB PAYS DE GAVOT Junior D1 J1 02:45

12. CLER Gabin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J1 ‘

13. FAISSOLE DURAND Lucas LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Junior D1 03:24

14. GUILLET Enzo AC CHAMPAGNOLAISE Junior D1 03:35

15. VENDELLI Lucas CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 03:48

16. BEDINI Athys VELO CLUB ORNANS Junior D1 04:02

17. GUTH Quentin BIKE CLUB GIROMAGNY Cadet C2 04:18

18. DARMIGNY Tom ASPTT DIJON Cadet C2 04:24

19. CHOBLET Pierre US VERN CYCLING Cadet C2 04:56

20. BONNAY Lucas EC TOURQUENNOISE Cadet C2 05:21

21. MATHIEU Paul AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior D1 05:48

22. BERGER Baptiste VELO SPORT MACONNAIS Cadet C2 05:56

23. GUERRIN Morgan TEAM HUMARD VELO PASSION CHAZAL JUNIOR D1 06:06

24. SAVONET Martin AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior D1 06:23

25. DOUGNY Lucas VELO CLUB TOURNUS Junior D1 06:59

26. VIVOT Alexis VC VALDAHON VAL DE VENNES Junior D1 07:07

27. WACHOWIAK Mathis SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C2 07:23

28. BAGUET Eliott VELO SPORT BEAUNOIS JUNIOR C2 07:36

29. MILLAT William VC CORBAS Cadet C2 08:43

30. ROUSSEL Robin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J1 ‘

31. PAQUIEN Lucas VS ROMANAIS PEAGEOIS Junior J1 ‘

32. BARRILLOT Bohémond SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J1 ‘

33. PHILIBERT Emilien ARDENNE MÉTROPOLE NEW CYCLING Junior J1 ‘

34. BOURGOIN Max VELO CLUB D’AUXERRE Cadet C2 ‘

35. PATER Loïs VC VALDAHON VAL DE VENNES Cadet C2 ‘

36. FRICHET Gabin VC VALDAHON VAL DE VENNES Cadet C2 ‘

37. LAMOTHE Louis ASPTT DIJON Junior C2 ‘

38. CANON Victor VELO CLUB TOURNUS Junior J1 ‘

39. BAUDIN Thibaut PARAY LE MONIAL CYCLISME Cadet C2 ‘

40. SARAS Jules ASPTT DIJON Junior D2 J1 ‘





Women

1. MORICHON Anaïs TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st ESP in 46’35 ”

2. PETIT Marlène TEAM PODIOCOM CC 1st 00:15

3. STRAPPAZZON Marine TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st 03:38

4. GAZELLOT Electa VTT ORNANS JUNIOR D1 04:27

5. MULLER Cyriane CC SARREBOURGEOIS 1st 04:38

6. GOERGEN Océane SCHWENHEIM CROSS TEAM 1st ESP 05:07

7. GIRAUD Camille SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C2 06:43

8. DELANOE Leane VELO CLUB ORNANS Junior D1 08:15

9. JUNG Rosine VC HETTANGE GRANDE 2nd ESP ‘

10. DURAFFOURG Alexane VC ANNEMASSE Junior D1 J1 ‘

Cadets

1. SEIXAS Paul VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Cadet C1 in 34’05 ”

2. GREGOIRE Baptiste AMICALE CYCLISTE BISONTINE Cadet C1 00:37

3. GUILLET Yanis AC CHAMPAGNOLAISE Minime M2 01:31

4. COLNEL Quentin VELO SPORT CLUB BEAUNOIS Minime M2 02:01

5. VIVOT Glenn VC VALDAHON VAL DE VENNES Minime M2 02:54

6. REGNAULT Thibault TEAM MERCUREY Cadet C1 03:24

7. HAQUIN RENARD Pierre Louis VC MONTIGNY FREEWHEEL Cadet C1 03:41

8. GEORGES Kyliann PROMOTION ANIMATION CYCLING. Minimal M2 03:47

9. PAPIN Nathan ASPTT AUXERRE Minime M2 04:48

10. OBERSON Louis VC MORTEAU MONTBENOIT Minime M2 05:14

11. DE LAURO Alan TEAM MERCUREY Cadet C1 05:29

12. GONON Jean SCOLYMPIQUE DE DIJON Minime M2 ‘

13. FEBVAY Loris ASPTT DIJON Cadet C1 05:48

14. LEBEL Sacha VELO SPORT CLUB BEAUNOIS Minime M2 06:16

21. MULLER Ilan JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Minime M2 06:33

22. THURSDAY Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Minime M2 06:45

17. DESRIEUX Léane VS ROMANAIS PEAGEOIS Cadet C1 ‘

18. LAGNIE Tibault PARAY LE MONIAL CYCLISME Cadet C1 08:27

19. ROUSSEL Nolane JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT Minime M2 08:45

20. PATER Maël VC VALDAHON VAL DE VENNES Minime M2 ‘

21. GUTH Lucie BIKE CLUB GIROMAGNY Cadet C1 ‘

22. NOEL Bastien MOUNTAIN BIKE CHAUMONTAIS Cadet C1 ‘

23. LECOMTE Augustin VCLANGROIS Minime M2 ‘

24. NICAISE Simon VELO CLUB D’AUXERRE Minime M2 ‘

25. KIRSCH Flavie AMCBISONTINE CADETTE C1 ‘

26. BONSANS Maxence SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C1 ‘

Minimal

1. TICKET Simon JURA CYCLING MINIME in 21’07 ”

2. MORTAR Maxime ROUE DOR NOIDANS MINIME 01:01

3. LOUISON Timéo AMCBESANCON MINIME 01:15

4. GOUX Paul VC MONTBELIARD MINIME 01:26

5. FERNANDEZ Thomas SCODIJON MINIME 01:44

6. SEIXAS Nino VC VILLEFRANCE BEAUJOLAIS MINIME 02:13

7. BESANCENOT Timoté PAC CYCLO MINIME 02:24

8. DESNE Cyril PAC CYCLO MINIME 03:03

9. FIZAINE Louis VELO SPORT BEAUNOIS MINIME 03:09

10. BONSANS Jules SCODIJON MINIME 03:12

11. CHAPPAT Louis JURA MINIMAL CYCLING 04:14

21. LOT Théophile SCODIJON MINIME 05:14

13. PERROT AUDET Louis VC VALDAHON MINIME ‘

14. GODEST Titouan PEDAL SEMUROISE MINIME ‘

15. CORTET Zoé VELO CLUB DOLOIS MINIME ‘

16. SIRDEY Théo VELO CLUB LANGROIS MINIME ‘

17. BESANCENOT Valentin PAC CYCLO MINIME ‘

18. MAHALIN DIDIER Clément SCODIJON MINIME ‘

19. GUITARD Candice SCODIJON MINIME ‘



Thanks to Colette Orsat, SCO Dijon.