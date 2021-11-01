Dijon International Cyclo-cross: Rankings – News

Valentin Guillaud (Team Guével Immobilier Laval Cyclisme 53) won this Monday the Dijon International cyclo-cross (C2), organized by the SCO Dijon. He beat Yan Gras (Team Podiocom CC).
Valentin Guillaud succeeds Joshua Dubau (Team Peltrax-CS Dammarie-lès-Lys) on the list.
Rankings:
Seniors and Hopes
1. GUILLAUD Valentin TEAM GUEVEL IMMOBILIER-LAVAL CYCLISME 53 1st in 59’54 ”
2. GRAS Yan TEAM PODIOCOM CC 1st 00:24
3. CHAMERAT DUMONT Antony VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 2nd 01:11
4. MORICHON Mathieu TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st 01:11
5. PHILIBERT Aurélien ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT 1st 01:16
6. FALENTA Aloïs UC GESSIENNE 2nd 01:49
7. MOUGEL Damien VS EGUISJHEIN ELITE ‘
8. REMONDET Valentin TEAM PODIOCOM CC 1st ESP 02:16
9. HORNY Clément MTB TEAM Belgium ELITE ESP 02:40
10. VERRIER Tristan TEAM GUEVEL IMMOBILIER-LAVAL CYCLISME 53 Junior D2 03:21
11. NAVARRO Quentin MOTRIO SAFIR GANOVA 1st 03:47
12. SCHNEIDER Lilian CROSS TEAM LEGENDRE 1st ESP 03:59
13. BETON Damien UNION CYCLISTE PÉLUSSIN 1st ESP 04:02
14. GUERIN Marius MOTRIO SAFIR GANOVA Junior D2 04:34
15. SPARFEL Louis TEAM MACADAM’S COWBOYS JNIOR D2 04:42
16. AVONDTS Mathis IKO CRELAN Belgium ELITE J2 05:08
17. SIMONIN Antoine CHAZOT MTB 3rd ESP 05:25
18. PEUGET Clément MOTRIO SAFIR GANOVA 2nd ESP 05:50
19. DELBOVE Joris TEAM PODIOCOM CC 1st ESP 06:07
20. MARGUERITAT Titouan CC PERIGUEUX DORDOGNE 1st 06:53
21. MILLAT Adrien VC CORBAS 2nd ESP ‘
22. DUJARDIN Brice TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st ESP ‘
23. ROLLEE Gabin AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior J2 ‘
24. BASIN Alexis JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘
25. FERNANDES Jules US METRO TRANSPORTS Junior J2 ‘
26. GUILLET David AC CHAMPAGNOLAISE 3rd ‘
27. CHOPINEAUX Enzo VC HETTANGE GRANDE 2nd ‘
28. LOUISON Adrien CC ETUPES THE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD 3rd ESP ‘
29. RENARD HAQUIN Henri François PRODIALOG / DAVID DEREPAS 3rd ESP ‘
30. LEBLOND Loïc SCOLYMPIQUE DE DIJON 2nd ‘
31. GUILLON Celestin LAVAL CYCLING 53 1st ‘
32. BOULANGER Hugo VC HETTANGE GRANDE 1st ESP ‘
33. TICKET Paul JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘
34. BAGOU Thomas CHARVIEU CHAVAGNEUX IC 3rd ESP ‘
35. PICHON Hugo CC MAINSAT EVAUX Junior J2 ‘
36. JUNG Théo VC HETTANGE GRANDE 2nd ESP ‘
37. OTTIGER Axel SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J2 ‘
38. BEDINI Albin VCLA POMME MARSEILLE 2nd ESP ‘
39. DESRIEUX Erwan VS ROMANAIS PEAGEOIS 3rd ESP ‘
40. TANDLER Nicolas’
41. CLEMENCE Nicolas DIJON SPORT CYCLING 3rd ‘
42. CHENO Cyril VELO CLUB DE POUILLY EN AUXOIS 3rd ‘
43. BODROGI Valentin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J2 ‘
44. CHAUSSIVERT Jean SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J2 ‘
45. JACQUET Quentin TEAM PELTRAX-CSD 3rd ESP ‘
46. CORSET Antoine UNION SPORTIVE JOVINIENNE CYCLISME 3rd ESP ‘
Juniors
1. BACK REIS GRACA Nathan CLUB ERIC FAVRE SPORT Junior D1 J1 in 40’44 ”
2. LEQUET Corentin CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 00:33
3. DEBORD Romain CHOUET’BIKE CL.V-NEUF Junior D1 00:44
4. BISIAUX Léo VELO CLUB RIOMOIS Cadet C2 01:22
5. TRAN VAN Antoine CD HAUTE-GARONNE Junior D1 01:29
6. BAGOU Guillaume CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 01:36
7. EGEA GARCIA Jarod JOUFFROY ACADEMY Cadet C2 01:48
8. ANDRE Noah VS ROMANAIS PEAGEOIS Cadet C2 02:09
9. MERCIER Edwin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Cadet C2 02:16
10. MASSET Kerrian CHAMBERY C. COMPETITION Junior J1 02:38
11. BURNET Julian MTB PAYS DE GAVOT Junior D1 J1 02:45
12. CLER Gabin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J1 ‘
13. FAISSOLE DURAND Lucas LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Junior D1 03:24
14. GUILLET Enzo AC CHAMPAGNOLAISE Junior D1 03:35
15. VENDELLI Lucas CHARVIEU CHAVAGNEUX IC Junior D1 03:48
16. BEDINI Athys VELO CLUB ORNANS Junior D1 04:02
17. GUTH Quentin BIKE CLUB GIROMAGNY Cadet C2 04:18
18. DARMIGNY Tom ASPTT DIJON Cadet C2 04:24
19. CHOBLET Pierre US VERN CYCLING Cadet C2 04:56
20. BONNAY Lucas EC TOURQUENNOISE Cadet C2 05:21
21. MATHIEU Paul AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior D1 05:48
22. BERGER Baptiste VELO SPORT MACONNAIS Cadet C2 05:56
23. GUERRIN Morgan TEAM HUMARD VELO PASSION CHAZAL JUNIOR D1 06:06
24. SAVONET Martin AMICALE CYCLIST BISONTINE Junior D1 06:23
25. DOUGNY Lucas VELO CLUB TOURNUS Junior D1 06:59
26. VIVOT Alexis VC VALDAHON VAL DE VENNES Junior D1 07:07
27. WACHOWIAK Mathis SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C2 07:23
28. BAGUET Eliott VELO SPORT BEAUNOIS JUNIOR C2 07:36
29. MILLAT William VC CORBAS Cadet C2 08:43
30. ROUSSEL Robin JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Junior J1 ‘
31. PAQUIEN Lucas VS ROMANAIS PEAGEOIS Junior J1 ‘
32. BARRILLOT Bohémond SCOLYMPIQUE DE DIJON Junior J1 ‘
33. PHILIBERT Emilien ARDENNE MÉTROPOLE NEW CYCLING Junior J1 ‘
34. BOURGOIN Max VELO CLUB D’AUXERRE Cadet C2 ‘
35. PATER Loïs VC VALDAHON VAL DE VENNES Cadet C2 ‘
36. FRICHET Gabin VC VALDAHON VAL DE VENNES Cadet C2 ‘
37. LAMOTHE Louis ASPTT DIJON Junior C2 ‘
38. CANON Victor VELO CLUB TOURNUS Junior J1 ‘
39. BAUDIN Thibaut PARAY LE MONIAL CYCLISME Cadet C2 ‘
40. SARAS Jules ASPTT DIJON Junior D2 J1 ‘
Women
1. MORICHON Anaïs TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st ESP in 46’35 ”
2. PETIT Marlène TEAM PODIOCOM CC 1st 00:15
3. STRAPPAZZON Marine TEAM ROYALBIKESHOP.COM 1st 03:38
4. GAZELLOT Electa VTT ORNANS JUNIOR D1 04:27
5. MULLER Cyriane CC SARREBOURGEOIS 1st 04:38
6. GOERGEN Océane SCHWENHEIM CROSS TEAM 1st ESP 05:07
7. GIRAUD Camille SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C2 06:43
8. DELANOE Leane VELO CLUB ORNANS Junior D1 08:15
9. JUNG Rosine VC HETTANGE GRANDE 2nd ESP ‘
10. DURAFFOURG Alexane VC ANNEMASSE Junior D1 J1 ‘
Cadets
1. SEIXAS Paul VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS Cadet C1 in 34’05 ”
2. GREGOIRE Baptiste AMICALE CYCLISTE BISONTINE Cadet C1 00:37
3. GUILLET Yanis AC CHAMPAGNOLAISE Minime M2 01:31
4. COLNEL Quentin VELO SPORT CLUB BEAUNOIS Minime M2 02:01
5. VIVOT Glenn VC VALDAHON VAL DE VENNES Minime M2 02:54
6. REGNAULT Thibault TEAM MERCUREY Cadet C1 03:24
7. HAQUIN RENARD Pierre Louis VC MONTIGNY FREEWHEEL Cadet C1 03:41
8. GEORGES Kyliann PROMOTION ANIMATION CYCLING. Minimal M2 03:47
9. PAPIN Nathan ASPTT AUXERRE Minime M2 04:48
10. OBERSON Louis VC MORTEAU MONTBENOIT Minime M2 05:14
11. DE LAURO Alan TEAM MERCUREY Cadet C1 05:29
12. GONON Jean SCOLYMPIQUE DE DIJON Minime M2 ‘
13. FEBVAY Loris ASPTT DIJON Cadet C1 05:48
14. LEBEL Sacha VELO SPORT CLUB BEAUNOIS Minime M2 06:16
21. MULLER Ilan JURA CYCLING PAYS DU REVERMONT Minime M2 06:33
22. THURSDAY Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Minime M2 06:45
17. DESRIEUX Léane VS ROMANAIS PEAGEOIS Cadet C1 ‘
18. LAGNIE Tibault PARAY LE MONIAL CYCLISME Cadet C1 08:27
19. ROUSSEL Nolane JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT Minime M2 08:45
20. PATER Maël VC VALDAHON VAL DE VENNES Minime M2 ‘
21. GUTH Lucie BIKE CLUB GIROMAGNY Cadet C1 ‘
22. NOEL Bastien MOUNTAIN BIKE CHAUMONTAIS Cadet C1 ‘
23. LECOMTE Augustin VCLANGROIS Minime M2 ‘
24. NICAISE Simon VELO CLUB D’AUXERRE Minime M2 ‘
25. KIRSCH Flavie AMCBISONTINE CADETTE C1 ‘
26. BONSANS Maxence SCOLYMPIQUE DE DIJON Cadet C1 ‘
Minimal
1. TICKET Simon JURA CYCLING MINIME in 21’07 ”
2. MORTAR Maxime ROUE DOR NOIDANS MINIME 01:01
3. LOUISON Timéo AMCBESANCON MINIME 01:15
4. GOUX Paul VC MONTBELIARD MINIME 01:26
5. FERNANDEZ Thomas SCODIJON MINIME 01:44
6. SEIXAS Nino VC VILLEFRANCE BEAUJOLAIS MINIME 02:13
7. BESANCENOT Timoté PAC CYCLO MINIME 02:24
8. DESNE Cyril PAC CYCLO MINIME 03:03
9. FIZAINE Louis VELO SPORT BEAUNOIS MINIME 03:09
10. BONSANS Jules SCODIJON MINIME 03:12
11. CHAPPAT Louis JURA MINIMAL CYCLING 04:14
21. LOT Théophile SCODIJON MINIME 05:14
13. PERROT AUDET Louis VC VALDAHON MINIME ‘
14. GODEST Titouan PEDAL SEMUROISE MINIME ‘
15. CORTET Zoé VELO CLUB DOLOIS MINIME ‘
16. SIRDEY Théo VELO CLUB LANGROIS MINIME ‘
17. BESANCENOT Valentin PAC CYCLO MINIME ‘
18. MAHALIN DIDIER Clément SCODIJON MINIME ‘
19. GUITARD Candice SCODIJON MINIME ‘
Thanks to Colette Orsat, SCO Dijon.