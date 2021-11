MARKET POINT-Equities should start November on the rise (updated)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, commentaire analyste, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en hausse * Le Nikkei japonais au plus haut en un mois après les législatives * Déception sur les indices PMI chinois PARIS, 1er novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, entamant le mois de novembre sur une note positive alors qu'une série de rendez-vous monétaires se profile dans la semaine. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,55% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,46%, le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 0,34% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,55%. Le Stoxx 600 est également attendu en hausse après avoir déjà pris 4,5% sur l'ensemble du mois d'octobre, sa meilleure performance mensuelle depuis mars, soutenu par la bonne saison des résultats d'entreprises jusqu'à présent. Les marchés actions font preuve d'une "résistante surprenante", estime Michael Hewson, analyste chez CMC Markets, face aux multiples sources d'inquiétudes qui vont de la montée des pressions inflationnistes à l'impact des tensions de la chaîne d'approvisionnement sur les entreprises, en passant par les prochaines décisions de politique monétaire des grandes banques centrales. L'actualité sur cette dernière thématique sera à nouveau riche cette semaine avec notamment la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale mardi et mercredi et les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque d'Australie. "La Fed devrait annoncer la réduction progressive de ses achats massifs d'actifs (...) Ce qui importe vraiment, c'est le calendrier de la première hausse des taux. À ce stade, il semble peu réaliste de maintenir les taux jusqu'en 2023 et le marché prévoit déjà deux hausses de 25 points de base d'ici la fin de 2022", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior de Swissquote. "Voyons si Jerome Powell (le président de la Fed, NDLR) va jouer la même comédie que Christine Lagarde (la présidente de la BCE) et tenter de convaincre le marché que tout va bien - alors que ce n'est pas le cas - ou s'il sera un peu plus intelligent et acceptera le fait que nous avons un problème d'inflation croissante qui pourrait ne pas disparaître aussi vite et que la politique devra être adaptée", a-t-elle ajouté. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi, la progression de Microsoft MSFT.O ayant contribué à compenser les baisses d'Amazon (-2,15%) et d'Apple AAPL.O (-1,8%) après leurs résultats et prévisions décevants. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,25% à 35.819,56 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,19% à 4.605,38 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,33% à 15.498,39 points. Microsoft a terminé sur un plus haut record, redevenant la première capitalisation au monde, à 2.490 milliards de dollars, devant Apple, à près de 2.480 milliards de dollars. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 (+2,61%) a terminé au plus haut en un mois, porté par les espoirs d'une stabilité gouvernementale et d'un renforcement des mesures de relance budgétaire après que le parti au pouvoir du Premier ministre Fumio Kishida a conservé la majorité aux élections législatives. Dans l'actualité des résultats, l'action Nomura 8604.T a chuté de 6,31%, la banque ayant annoncé un bénéfice inférieur aux attentes en raison d'une provision de 39 milliards de yens (295 millions d'euros) liée à des transactions réalisées il y a plus de dix ans. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations .CSI300 a cédé 0,37% et la Bourse de Shanghai 0,1% après des statistiques décevantes. L'activité du secteur manufacturier s'est contractée plus que prévu en octobre en raison des prix élevés des matières premières et de la faiblesse de la demande intérieure tandis que celle dans les services a progressé à un rythme plus lent, selon les données du Bureau national de la statistique publiées dimanche. CHANGES/TAUX Le dollar est en légère hausse contre un panier de devises internationales après avoir bondi de 0,83% vendredi .DXY , la hausse de l'inflation aux États-Unis plaidant aux yeux des cambistes en faveur d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Goldman Sachs a dit lundi s'attendre désormais à des hausses de taux de la Fed à partir de juillet 2022 et non plus au troisième trimestre 2023. Le yen recule contre le billet vert (-0,31%) après la victoire dimanche du Parti libéral-démocrate japonais aux législatives qui réduit les incertitudes politiques. JPY= L'euro est quant à lui inchangé, à 1,1555 dollar. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est stable, autour de 1,559%. US10YT=RR Dans les premiers échanges, son équivalent allemand DE10YT=RR évolue autour de -0,11%. PÉTROLE Le pétrole recule légèrement après que la Chine a libéré une partie de ses réserves d'essence et de diesel, apaisant les inquiétudes liées à l'offre limitée. Le baril de Brent LCOc1 perd 0,5% à 83,3 dollars et le brut léger américain CLc1 0,72% à 82,97 dollars. "La libération par la Chine de réserves de carburants reflète l'intention de Pékin de stabiliser les prix du pétrole. De plus, les investisseurs prennent des bénéfices avant la réunion de l'Opep+", a déclaré Chiyoki Chen, responsable analyste chez Sunward Trading. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+)tiendront une réunion le 4 novembre et les analystes s'attendant au maintien de l'accord actuel d'une hausse de la production de 400.000 barils par jour en décembre. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1er NOVEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Indice PMI Markit octobre 57,7 57,7* manufacturier définitif US 15h30 Indice ISM manufacturier octobre 60,4 61,1 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29647,08 +754,39 +2,61% +8,03% .N225 Topix .TOPX 2044,72 +43,54 +2,18% +13,30% Hong Kong 25123,30 -253,94 -1,00% -7,74% .HSI Taiwan .TWII 17068,24 +80,83 +0,48% +15,85% Séoul .KS11 2978,94 +8,26 +0,28% +3,67% Singapour 3219,87 +21,70 +0,68% +13,22% .STI Shanghaï 3544,48 -2,86 -0,08% +2,06% .SSEC Sydney .AXJO 7370,80 +47,10 +0,64% +11,90% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35819,56 +89,08 +0,25% +17,03% .DJI S&P-500 .SPX 4605,38 +8,96 +0,19% +22,61% Nasdaq .IXIC 15498,39 +50,27 +0,33% +20,25% Nasdaq 100 15850,47 +72,31 +0,46% +22,98% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1840,52 +1,28 +0,07% +19,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 4250,56 +16,69 +0,39% +19,65% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6830,34 +26,12 +0,38% +23,04% Dax 30 .GDAXI 15688,77 -7,56 -0,05% +14,36% FTSE .FTSE 7237,57 -11,90 -0,16% +12,03% SMI .SSMI 12108,17 -44,93 -0,37% +13,12% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1557 1,1561 -0,03% -5,37% Dlr/Yen JPY= 114,35 114,00 +0,31% +10,84% Euro/Yen 132,18 131,78 +0,30% +4,14% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9163 0,9156 +0,08% +3,53% Euro/CHF 1,0590 1,0579 +0,10% -2,01% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3655 1,3691 -0,26% -0,13% Indice $ .DXY 94,2450 94,1230 +0,13% -2,00% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,1100 +0,0420 Bund 2 ans -0,5880 +0,0420 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,2610 -0,0190 +37,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,5610 +0,0050 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,5110 +0,0160 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 82,93 83,57 -0,64 -0,77% +35,48% CLc1 Brent LCOc1 83,27 83,72 -0,45 -0,54% +26,11% (Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)