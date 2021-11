MARKET POINT-Equities should mark time as Fed waits

* Les indices européens indiqués en repli d'environ 0,2% * Les futures de Wall Street en petite baisse au lendemain de records * La prudence devrait limiter les échanges, la Fed attendue sur le QE mercredi * Baisse du dollar australien après les annonces de la RBA par Laetitia Volga PARIS, 2 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mardi à l'ouverture, la prudence reprenant le dessus à la veille des décisions de la Réserve fédérale. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,19% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un recul de 0,2% pour le Dax à Francfort .GDAXI , de 0,17% pour le FTSE à Londres .FTSE et de 0,23% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E . Le Stoxx 600 a inscrit un nouveau pic historique lundi pour démarrer le mois de novembre, toujours porté par l'optimisme concernant les résultats d'entreprises. Mais une certaine nervosité devrait dicter la tendance en Europe et à Wall Street en attendant les conclusions mercredi dans la soirée de deux jours de débats du comité de politique monétaire de la Fed. Alors que les investisseurs s'attendent largement à une annonce sur la réduction du programme d'achats mensuels d'actifs de la Fed, ils étudieront avec attention la formulation du communiqué et les déclarations de son président, Jerome Powell, sur les taux d'intérêts. "Nous nous attendons à ce que le comité déclare que la Fed est prête à agir de manière décisive si l'inflation ne se rapproche pas des niveaux cibles à la fin du 'tapering' mais qu'elle s'attend toujours à ce que les prix diminuent à mesure que les contraintes sur l'offre s'atténuent. Nous pensons que les investisseurs verront cela comme une avancée dans le calendrier probable des hausses de taux de la Fed", a déclaré Steve Englander chez Standard Chartered. Outre ce rendez-vous clé, les marchés suivront aussi dans la semaine les annonces de la Banque d'Angleterre (jeudi) et le rapport mensuel sur l'emploi américain (vendredi). En attendant, les résultats définitifs des enquêtes PMI d'IHS Markit en Europe pour le secteur manufacturier seront publiés dans la matinée. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi avec des records de clôture pour ses trois principaux indices, soutenue par les gains du secteur de l'énergie et de Tesla, dans l'attente du communiqué de politique monétaire de la Fed. .NFR L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,26% à 35.913,84 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,18% à 4.613,67 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 0,63% à 15.595,92 points. Tesla TSLA.O a grimpé de 8,5%, poursuivant sur son élan depuis que la valeur boursière du constructeur automobile a franchi le seuil des 1.000 milliards de dollars la semaine dernière. Les contrats à terme suggèrent pour le moment une ouverture en baisse de 0,1% à 0,2%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a terminé en baisse de 0,43% après avoir atteint un plus haut niveau d'un mois la veille en réaction à la victoire du parti du Premier ministre aux législatives. En Chine, le CSI 300 .CSI300 recule de 1,49% et l'indice composite de Shanghai .SSEC de 1,54%, pénalisés par le recul des secteurs de la finance et de la consommation bien que le gouvernement se soit engagé à soutenir davantage les entreprises des secteurs des services aux consommateurs. CHANGES/TAUX L'"indice dollar" .DXY , qui mesure l'évolution de la devise américaine face à un panier de devises de référence, est stable et l'euro se traite à 1,1601 dollar EUR= . Le dollar australien recule de 0,5% contre son pendant américain AUD= après que la RBA, la banque centrale australienne, a refroidi les espoirs des investisseurs sur une orientation plus restrictive à l'issue de sa réunion de politique monétaire. La RBA, qui a maintenu son taux directeur à 0,1%, a souligné que l'inflation était encore trop faible même si elle a supprimé, dans son communiqué, la référence au fait que les taux ne seront pas relevés avant 2024, ce qui suggère une hausse de taux plus tôt que prévu. "Le marché attendait beaucoup plus. La suppression de la mention est un minimum après les chiffres de l'inflation de la semaine dernière. Ce n'est pas du tout un changement de cap radical de la part de la RBA", a déclaré Stephen Miller, stratège en investissement chez GSFM. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans recule de deux points de base, à 1,5558%. PÉTROLE Le pétrole évolue sans grand changement en attendant la réunion jeudi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), dont le marché anticipe le maintien de l'accord actuel prévoyant une hausse de production de 400.000 barils par jour en décembre. Le baril de Brent LCOc1 gagne 0,27% à 84,94 dollars et le brut léger américain CLc1 0,08% à 84,12 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 2 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit octobre 53,5 53,5* manufacturier définitif DE 08H55 Indice PMI Markit octobre 58,2 58,2* manufacturier définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit octobre 58,5 58,5* manufacturier définitif zone euro *Première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29520,90 -126,18 -0,43% +7,57% .N225 Topix .TOPX 2031,67 -13,05 -0,64% +12,58% Hong Kong 25102,63 -51,69 -0,21% -7,82% .HSI Taiwan .TWII 17065,97 -2,27 -0,01% +15,84% Séoul .KS11 3013,49 +34,55 +1,16% +4,87% Singapour 3223,58 +4,53 +0,14% +13,35% .STI Shanghaï 3488,89 -55,59 -1,57% +0,46% .SSEC Sydney .AXJO 7324,30 -46,50 -0,63% +11,19% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35913,84 +94,28 +0,26% +17,34% .DJI S&P-500 .SPX 4613,67 +8,29 +0,18% +22,83% Nasdaq .IXIC 15595,92 +97,53 +0,63% +21,01% Nasdaq 100 15905,28 +54,81 +0,35% +23,41% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1854,20 +13,68 +0,74% +20,67% .FTEU3 Eurostoxx 50 4280,47 +29,91 +0,70% +20,49% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6893,29 +62,95 +0,92% +24,17% Dax 30 .GDAXI 15806,29 +117,52 +0,75% +15,22% FTSE .FTSE 7288,62 +51,05 +0,71% +12,82% SMI .SSMI 12216,33 +108,16 +0,89% +14,13% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1601 1,1606 -0,04% -4,99% Dlr/Yen JPY= 113,64 113,98 -0,30% +10,15% Euro/Yen 131,86 132,29 -0,33% +3,89% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9094 0,9090 +0,04% +2,75% Euro/CHF 1,0552 1,0553 -0,01% -2,36% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3645 1,3672 -0,20% -0,20% Indice $ .DXY 93,8860 93,8790 +0,01% -2,38% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1070 -0,0050 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6230 -0,0170 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,2630 -0,0110 +37,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5488 -0,0240 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,4815 -0,0330 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 84,13 84,05 +0,08 +0,10% +37,44% CLc1 Brent LCOc1 84,95 84,71 +0,24 +0,28% +28,65% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)