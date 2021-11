MARKET POINT-Equities on the rise, the Fed in support (updated) – 11/04/2021 at 8:30 a.m.

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens pourraient prendre de 0,4% à 0,7% * Les places asiatiques en hausse, records à Wall Street * La Fed lance le 'tapering', statu quo sur les taux * La Banque d'Angleterre, PMI et résultats au programme PARIS, 4 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage des records de Wall Street après les annonces de la Réserve fédérale américaine, qui se veut patiente avant de relever ses taux directeurs. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,53% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI prendrait 0,56%, le FTSE à Londres .FTSE avancerait de 0,44% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E de 0,67% . La Fed a, comme attendu, annoncé mercredi qu'elle commencerait ce mois-ci à réduire ses achats d'obligations sur les marchés, avec pour objectif de les arrêter définitivement mi-2022, mais elle a redit juger que l'inflation était en grande partie "transitoire" et ne devrait pas justifier une hausse de taux plus rapide qu'anticipé. "N'oubliez pas que le 'tapering' n'est pas un resserrement monétaire", a déclaré Kerry Craig, stratège de marché pour J.P. Morgan Asset Management, soulignant que le bilan de la Fed augmentera encore d'environ 400 milliards de dollars sur les huit prochains mois. "C'est toujours un environnement très accommodant qui soutiendra les perspectives de croissance dans les trimestres à venir et la performance des actifs à risque, comme les actions", a-t-il ajouté. L'actualité du côté des banques centrales n'est pas terminée puisque les regards se tournent maintenant vers Londres où la Banque d'Angleterre (BoE) annoncera à 12h00 GMT les conclusions de la réunion de son comité de politique monétaire. Les investisseurs sont partagés sur ce qui pourrait être annoncé, certains anticipant une hausse de taux quand d'autres estiment que la BoE devrait attendre que la reprise économique soit plus solide avant tout resserrement monétaire. Le marché suivra également des publications de résultats trimestriels, notamment dans le secteur financier avec Société Générale ou encore Credit Suisse, et les indices PMI définitifs de l'activité du secteur des services dans la zone euro. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, ses trois principaux indices s'établissant à des records après les annonces de la Fed. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29% à 36.157,58 points, le S&P-500 .SPX a pris 0,65% à 4.660,57 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 1,04% à 15.811,58 points. Ces deux derniers indices ont atteint des pics pour la cinquième séance consécutive. Le Dow Jones, lui, s'est établi à un record pour la quatrième journée de rang, après avoir franchi la veille pour la première fois le seuil des 36.000 points. Dans les transactions hors séance, Qualcomm QCOM.O gagnait plus de 7% après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes, porté par la forte demande pour les puces utilisées notamment dans les téléphones et l'automobile. Les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,3% pour le Nasdaq et quasiment inchangée pour le Dow et le S&P-500. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, fermée mercredi, le Nikkei .N225 a fini en hausse de 0,93%, suivant la tendance de Wall Street, tandis que les investisseurs se sont penchés sur les annonces de Toyota Motor 7203.T (+0,73%), qui a relevé sa prévision annuelle de bénéfice opérationnel. En Chine, les marchés actions ont aussi clôturé dans le vert, l'indice du secteur des produits de consommation de base .CSICS grimpant de 2,8% après que le gouvernement a appelé la population à faire des réserves de produits alimentaires en cas d'urgence. Le CSI300 des grandes capitalisations .CSI300 a avancé de 0,99% et l'indice Composite de Shanghai .SSEC de 0,81%. CHANGES Le dollar reprend 0,23% contre un panier de devises de référence, effaçant une partie des pertes de la veille consécutives aux annonces de la Réserve fédérale américaine selon lesquelles il serait "prématuré" d'engager dès maintenant une hausse de taux. L'euro, qui a profité mercredi du coup de mou du dollar, cède désormais 0,28%, à 1,1577. EUR= Les mouvements sur la livre sterling seront à surveiller alors que les cambistes attendent avec nervosité les annonces de la Banque d'Angleterre. La monnaie britannique recule de 0,12% pour le moment face au dollar. GBP= "Les anticipations sur les taux britanniques sont allées trop loin et ne justifient pas un soutien supplémentaire à la livre à ce niveau", a déclaré Jack Siu de Credit Suisse. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans gagne 1,5 point de base 1,5964% et son équivalent allemand DE10YT=RR est stable dans les premiers échanges, autour de -0,165%. PÉTROLE Le marché du pétrole continue de baisser après l'annonce de la reprise le 29 novembre des discussions entre l'Iran et des grandes puissances sur le programme nucléaire iranien et celle d'une augmentation plus importante qu'anticipé des stocks de brut aux Etats-Unis. Le baril de Brent LCOc1 recule de 0,06% à 81,94 dollars et le brut léger américain CLc1 de 0,38% à 80,55 dollars. L'Opep+ se réunit ce jeudi et les analystes s'attendent au maintien de l'accord actuel sur une hausse de la production de 400.000 barils par jour en décembre. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 4 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 08h50 Indice PMI Markit des octobre 56,6 56,6* services définitif Indice PMI Markit composite 54,7 54,7* définitif DE 08h55 Indice PMI Markit des octobre 52,4 52,4* services définitif Indice PMI Markit composite 52,0 52,0* définitif EZ 09h00 Indice PMI Markit des octobre 54,7 54,7* services définitif en zone euro Indice PMI Markit composite 54,3 54,3* définitif US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 275.000 281.000 30 octobre *Première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29794,37 +273,47 +0,93% +8,56% .N225 Topix .TOPX 2055,56 +23,89 +1,18% +13,90% Hong Kong 25096,55 +71,80 +0,29% -7,84% .HSI Taiwan .TWII 17078,86 -43,30 -0,25% +15,93% Séoul .KS11 2983,22 +7,51 +0,25% +3,82% Singapour 3219,69 -12,68 -0,39% +13,22% .STI Shanghaï 3526,87 +28,33 +0,81% +1,55% .SSEC Sydney .AXJO 7428,00 +35,30 +0,48% +12,77% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 36157,58 +104,95 +0,29% +18,14% .DJI S&P-500 .SPX 4660,57 +29,92 +0,65% +24,08% Nasdaq .IXIC 15811,58 +161,98 +1,04% +22,68% Nasdaq 100 16144,50 +172,01 +1,08% +25,26% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1863,93 +6,50 +0,35% +21,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 4309,61 +13,39 +0,31% +21,31% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6950,65 +23,62 +0,34% +25,21% Dax 30 .GDAXI 15959,98 +5,53 +0,03% +16,34% FTSE .FTSE 7248,89 -25,92 -0,36% +12,20% SMI .SSMI 12383,27 +62,27 +0,51% +15,69% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1577 1,1610 -0,28% -5,21% Dlr/Yen JPY= 114,24 113,98 +0,23% +10,73% Euro/Yen 132,27 132,36 -0,07% +4,22% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9132 0,9116 +0,18% +3,17% Euro/CHF 1,0575 1,0585 -0,09% -2,15% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3665 1,3684 -0,14% -0,06% Indice $ .DXY 94,0820 93,8640 +0,23% -2,17% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,1630 +0,0040 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6760 -0,0190 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1830 +0,0020 +34,60 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5964 +0,0170 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,4739 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 80,52 80,86 -0,34 -0,42% +31,55% CLc1 Brent LCOc1 81,92 81,99 -0,07 -0,09% +24,06% (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)