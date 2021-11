MARKET POINT – Stock break in sight after record highs, US jobs to watch (updated) – 11/05/2021 at 8:38 am

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * L'Europe devrait ouvrir sans tendance claire * Retour au calme sur les changes, taux * Le rapport sur l'emploi US attendu par Laetitia Volga PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement vendredi à l'ouverture, après avoir atteint des plus hauts la veille, en attendant la publication attendue du rapport mensuel sur l'emploi américain. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien .FCHI pourrait gagner 0,02% à l'ouverture, le Dax à Francfort .GDAXI reculerait de 0,24%, le FTSE à Londres .FTSE de 0,28% et l'EuroStoxx 50 .STOXX50E grappillerait 0,12%. L'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS a touché un plus haut historique jeudi et signé son quatrième record consécutif de clôture. Le Stoxx 600, le CAC 40 et le Dax ont également inscrit de nouveaux plus hauts après les décisions jugées rassurantes de plusieurs grandes banques centrales cette semaine: la Réserve fédérale américaine a indiqué mercredi qu'elle se montrerait patiente avant de relever ses taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre - prenant par surprise les marchés - a maintenu son taux directeur à un niveau historiquement bas à l'issue de sa réunion jeudi. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, avait quant à elle mercredi indiqué qu'une hausse de taux l'année prochaine était très improbable. "Les dernières 24 heures ont mis en évidence à quel point l'environnement actuel est difficile pour les banques centrales, la Fed et la BoE ayant toutes deux adopté une approche étonnamment prudente qui va à l'encontre de ce que les marchés avaient prévu", a déclaré Craig Erlam, analyste senior chez OANDA. La prudence devrait dominer la séance avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, à 12h30 GMT. Le marché attend un rebond des créations de postes à 450.000 après un ralentissement inattendu en septembre, à 194.000. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme suggèrent une séance calme à la Bourse de New York qui a fini en ordre dispersé jeudi, la hausse du secteur des semi-conducteurs ayant permis à l'indice Standard & Poor's 500 et au Nasdaq d'inscrire des records de clôture pour la sixième séance d'affilée alors que le Dow Jones a cédé du terrain avec les valeurs bancaires au lendemain des décisions de la Fed. .NFR Le Dow Jones .DJI , qui avait terminé mercredi pour la première fois au-dessus de 36.000 points, a perdu 0,09% à 36.124,23. Le S&P 500 .SPX a pris 0,42% à 4.680,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,81%, à 15.940,31. La performance la plus spectaculaire du jour a été pour le spécialiste des semi-conducteurs Qualcomm QCOM.O , dont le cours a bondi de 12,73% après des prévisions supérieures aux attentes pour le trimestre en cours. Son concurrent Nvidia NVDA.O a gagné pour sa part 12,04% et l'indice du secteur .SOX 3,5%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei .N225 a cédé -0,61% en raison de résultats d'entreprises décevants. Toyota Motor 7203.T a perdu 1,36%, le constructeur automobile ayant averti que la pénurie mondiale de semi-conducteurs faisait toujours peser des risques sur ses perspectives de production l'an prochain. Le fabricant de climatiseurs Daikin Industries 6367.T (-2,64%) et le fabricant d'équipements médicaux Terumo 4543.T (-5,42%) ont également déçu après des perspectives annuelles sous les attentes. Les Bourses chinoises ont également fini dans le rouge, les valeurs minières reculant faces aux initiatives de Pékin pour maîtriser les prix du charbon et le secteur immobilier ayant été plombé par les difficultés financières du promoteur Kaisa dont le cours a été suspendu. Le CSI 300 .CSI300 a abandonné 0,54% tandis que l'indice COmposite à Shanghai .SSEC 1%. CHANGES Le dollar est stable contre un panier de devises de référence en attendant les chiffres sur l'emploi américain. L'indice dollar a atteint un pic de trois semaines jeudi, après avoir été plombé la veille par les annonces jugées accommodantes de la Fed. L'euro est inchangé à 1,1559 dollar EUR= , au lendemain d'un plus bas depuis le 13 octobre à 1,1527, la monnaie unique ayant été mise sous pression par les déclarations de la présidente de la BCE sur la faible probabilité d'une hausse de taux en 2022. Quant à la livre sterling, elle se dirige vers sa pire performance hebdomadaire en 11 semaines contre le billet vert après avoir chuté de 1,36% jeudi en réaction au statu quo monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) alors que les marchés anticipaient une hausse de taux. "Le marché a vraiment dû se remettre en question quant à la vitesse exacte à laquelle certaines de ces grandes banques centrales allaient resserrer leurs politiques", a déclaré Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda. TAUX Dans les premiers échanges, le dix ans allemand est stable à -0,22%, se maintenant près du plus bas d'un mois atteint jeudi à -0,231% en réaction aux annonces de la BoE. Le rendement des bons du Trésor à dix ans US10YT=RR avance très légèrement, à 1,5316%, après un creux de trois semaines jeudi à 1,509%. PÉTROLE Le marché du pétrole est en légère hausse après que l'Opep+ a décidé de relever comme prévu sa production de 400.000 barils par jour, ignorant les appels des Etats-Unis à un relèvement plus marqué afin de faire baisser les cours. Le baril de Brent LCOc1 est quasi stable à 80,54 dollars et le brut léger américain CLc1 prend 0,38% à 79,11 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU VENDREDI 5 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 7h45 Production industrielle septembre +0,0% +1,0% EZ 10h00 Ventes au détail en zone septembre +0,3% +0,3% - sur un an +1,5% +0,0% US 12h30 Créations d'emplois octobre 450.000 194.000 non-agricoles Taux de chômage 4,7% 4,8% Salaire horaire moyen +0,4% +0,6% - sur un an +4,9% +4,6% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 29611,57 -182,80 -0,61% +7,90% .N225 Topix .TOPX 2041,42 -14,14 -0,69% +13,12% Hong Kong 24916,56 -308,63 -1,22% -8,50% .HSI Taiwan .TWII 17296,90 +218,04 +1,28% +17,41% Séoul .KS11 2969,27 -13,95 -0,47% +3,33% Singapour 3240,04 +20,35 +0,63% +13,93% .STI Shanghaï 3498,37 -28,49 -0,81% +0,73% .SSEC Sydney .AXJO 7456,90 +28,90 +0,39% +13,20% La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 36124,23 -33,35 -0,09% +18,03% .DJI S&P-500 .SPX 4680,06 +19,49 +0,42% +24,60% Nasdaq .IXIC 15940,31 +128,72 +0,81% +23,68% Nasdaq 100 16346,24 +201,74 +1,25% +26,83% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1869,90 +5,97 +0,32% +21,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 4333,34 +23,73 +0,55% +21,98% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6987,79 +37,14 +0,53% +25,87% Dax 30 .GDAXI 16029,65 +69,67 +0,44% +16,84% FTSE .FTSE 7279,91 +31,02 +0,43% +12,68% SMI .SSMI 12403,05 +19,78 +0,16% +15,88% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr EUR= 1,1553 1,1552 +0,01% -5,40% Dlr/Yen JPY= 113,60 113,75 -0,13% +10,11% Euro/Yen 131,27 131,43 -0,12% +3,43% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9125 0,9124 +0,01% +3,10% Euro/CHF 1,0544 1,0541 +0,03% -2,43% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3494 1,3498 -0,03% -1,31% Indice $ .DXY 94,3550 94,3470 +0,01% -1,89% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2240 -0,0020 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7050 +0,0100 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,1170 +0,0000 +34,10 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5351 +0,0110 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,4346 +0,0180 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 79,18 78,81 +0,37 +0,47% +29,36% CLc1 Brent LCOc1 80,52 80,54 -0,02 -0,02% +21,94% (Édité par Jean-Stéphane Brosse)